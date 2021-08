Nainen astui monttuun ja mursi jalkansa kunto­salin ovella Helsingin Lauttasaaressa – Kenellä on vastuu liike­kiinteistöissä tapahtuvissa turmissa?

Omistajan on lähtökohtaisesti varmistettava, että kiinteistöllä on turvallista liikkua. Automaattisesti vastuu ei kuitenkaan lankea mihinkään suuntaan, kertoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Kuoppa sijaitsi Lauttasaaren Easy Fit -kuntosalin ulko-oven portaiden juurella. Se on sittemmin peitetty ja merkitty varoitustolpilla.

Kuka on vastuussa, jos liiketilan edustalla on monttu, johon asiakas astuu ja murtaa jalkansa? Tätä on pohdittu Helsingin Lauttasaaressa, jossa sattui hiljattain kuvatunlainen turma.

Onnettomuus tapahtui Lauttasaaren Easy Fit -kuntosalin ulko-ovilta piha-alueelle johtavien portaiden alapäässä. Jalkansa murtanut nainen oli poistumassa tilanteessa kuntosalilta.

Kuntoilija astui viimeisen portaan alla olleeseen kuoppaan tai painaumaan, johon sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan olisi kompuroitu aiemminkin.

Easy Fit -ketjun toimitusjohtaja Jyrki Hannula kertoo tietävänsä yhdestä kaatumistapauksesta. Mahdollisista muista kuoppaan liittyvistä onnettomuuksista ei ole tullut yhteydenottoja hänelle.

”Todella harmillinen tilanne”, Hannula sanoo.

Portaiden alla oli Hannulan tietojen mukaan samankaltainen painauma kuin monissa kohdissa muuallakin piha-alueella. Maa on elänyt tiettävästi routavaurioiden vuoksi.

”Ovathan ne siinä olevat muhkurat varsin näkyviä. Ei se kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tämä henkilö siinä valitettavasti kompastui, kaatui ja jalkansa satutti”, Hannula kertoo.

Kuntosali aikoo muistuttaa asiakkaitaan pihan muhkuraisuudesta asiakasviestinnässään. Kunnostus- ja vastuuasiat ovat kuitenkin Hannulan mukaan muiden harteilla.

”Tällaisissa asioissa vastuu kuuluu kiinteistön omistajalle – johtuen siitä, että me olemme siellä vuokralla. Kiinteistön omistaja on asiaan vahvasti reagoinut”, Hannula sanoo.

Kiinteistön omistaja Tomi Miininen vastasi HS:n kysymyksiin vain lyhyesti sähköpostitse.

”Painauman paikkaus on aloitettu välittömästi onnettomuudesta tiedon tultua”, Miininen kertoo.

Mitään erityistä kuoppaa portaiden alla ei Miinisen mielestä edes ollut. Hän katsoo kyseessä olleen ennemminkin ”normaali maanpainauma, pienehkö routavaurio”. Hänelläkään ei ole tietoa kuin yhdestä kuoppaan liittyvästä turmasta.

Kuopan kohdalle portaiden juureen pantiin onnettomuuden jälkeen varoitustolpat ja uutta asfalttia.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen ei ota kantaa Lauttasaaren tapaukseen, mutta kommentoi kiinteistöillä sattuvien turmien vastuukysymyksiä yleisellä tasolla.

”Kiinteistön omistaja vastaa lähtökohtaisesti siitä, että kiinteistöllä on turvallista liikkua ja oleskella”, Pynnönen toteaa.

Vastuu ei kuitenkaan lankea automaattisesti kiinteistön omistajan kontolle.

”Vastuuasiat ovat aina vähän yksittäistapauksia”, Pynnönen sanoo.

Arviointia vaatii Pynnösen mukaan esimerkiksi se, onko vaikkapa kuoppa ollut niin merkittävä ja tiedossa, että siitä olisi pitänyt vähintään varoittaa merkinnöin jo aiemmin.

Arvioimatta ei Pynnösen mukaan voi jättää onnettomuuksiin joutuneiden henkilöiden toimintaakaan. Hän mainitsee esimerkkinä oikeuden ratkaisun, jossa jalankulkija oli kaatunut juuri pestyillä rappusilla.

”Hän oli juossut ja puhunut puhelimessa. Siinä katsottiin, että puute oli enemmän hänen omassa toiminnassaan kuin siinä, että rappuset olivat pestyt ja liukkaat”, Pynnönen kertoo.

Laajemmin tarkasteltuna oikeuskäytännöstä kuitenkin Pynnösen mukaan ilmenee, että monesti turman katsotaan aiheutuneen kiinteistön omistajan toiminnasta tai tekemättä jätetyistä toimista.

Tyypillisesti onnettomuudet liittyvät esimerkiksi talvikunnossapidon puutteisiin, jotka voivat aiheuttaa liukastumisia tai katolta putoavan lumen alle jäämisiä.

”Kiinteistön omistajilta vaaditaan yleisesti aika paljon.”

Vaatimuksia on kirjattu useampiin lakeihin. Pynnönen nostaa esimerkiksi muun muassa järjestyslain viidennen pykälän vaaran estämisestä rakennuksissa ja rakennelmissa.