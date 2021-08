Pop-up-pisteillä on käynyt runsaan kuukauden aikana rokottautumassa yli 2 000 ihmistä. Toiminta rokotuspisteillä jatkuu todennäköisesti ainakin syyskuun ajan.

Viikin Prismassa on tiistaina keskipäivällä verkkainen tunnelma. Ruokakassit kädessään kulkevia ihmisiä lipuu hiljakseen ohi koronarokotuspisteen, joka on pystytetty ostoskeskuksen käytävälle.

Piste on kahdentoista aikaan ollut auki tunnin.

”Kymmenkunta ihmistä on jo tähän mennessä käynyt rokottautumassa”, sairaanhoitaja Faisa Hassan kertoo.

”Huomaa, että ihmiset alkavat nyt olla tietoisempia näistä pisteistä.”

Viikin Prisma-keskuksen rokotuspiste on tiistaina auki toista kertaa. Ensimmäinen aukiolopäivä oli viime viikolla. Silloinkin pisteellä kävi Hassanin mukaan suhteellisen paljon rokotettavia.

Viikin Prisman pop-up-rokotuspisteellä oli ensimmäisen tunnin aikana käynyt kymmenkunta rokottautujaa, mikä on sairaanhoitaja Faisa Hassanin mukaan suhteellisen paljon.

Helsinki aloitti pop-up-rokotukset heinäkuun lopussa. Tähän mennessä pisteillä on käynyt rokottautumassa 2 100 ihmistä.

”Kun ajattelee, että olemme antaneet yhteensä 800 000 rokotetta, niin se on aika pieni määrä. Toisaalta kun pop-up-pisteillä tavoitamme sellaisia asiakkaita, joita ei muuten ehkä tavoitettaisi, niin toki sillä on merkitystä”, sanoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Lukkarisen mukaan runsaan kuukauden aikana eniten rokotteita on annettu Oodin pisteellä. Päiväkäynneissä vilkkaimpia paikkoja ovat olleet Puhoksen ostoskeskus, Malmintorin kauppakeskus ja Jakomäen ostoskeskus. Niissä on käynyt päivässä parhaimmillaan 150 ihmistä.

Faisa Hassan on ollut rokottamassa useilla eri pisteillä. Myös hänen mukaansa kauppakeskuksissa sijaitsevat pisteet on löydetty verrattain hyvin.

”Osa on ottanut etukäteen selvää, että täällä on tänään rokotuksia. Mutta on myös niitä, jotka huomaavat pisteen kauppareissulla ja päättävät tulla rokotukseen.”

Rokotuspisteillä on Hassanin mukaan onnistuttu tavoittamaan sellaisia ihmisiä, jotka todennäköisesti jäisivät muuten rokottamatta – jotka eivät syystä tai toisesta ole saaneet aikaiseksi varata rokotusaikaa.

”Iäkkäillä syy voi olla se, että internetin käyttö on vaikeaa. Ja esimerkiksi joillakin päihderiippuvaisilla ei ole välttämättä ole verkkopankkitunnuksia.”

Pisteillä on Hassanin mukaan käynyt myös esimerkiksi maahanmuuttajia, joilla heikko kielitaito on voinut vaikuttaa siihen, että rokotus on jäänyt ottamatta.

”Kaikki eivät välttämättä seuraa uutisia rokotteista aktiivisesti mutta ovat voineet kuulla esimerkiksi Astra Zenecan yhteydestä veritulppiin, ja se voi olla syy, että ei ole hakeuduttu rokotuksiin.”

”Rokotuspisteet ovat matalan kynnyksen paikka tulla keskustelemaan rokotteiden turvallisuudesta. Meidän rokottajien joukossa on myös eri äidinkieltä puhuvia ihmisiä, mistä on tiedon jakamisessa todella paljon hyötyä”, hän sanoo.

Makedonialainen Darko Stojmanovski on tällä hetkellä Suomessa töissä. Hän sai tietää Viikin rokotuspisteestä ystävältään, joka oli huomannut sen sattumalta kauppareissulla.

Pop-up-pisteillä rokottamista jatketaan vielä todennäköisesti ainakin syyskuun ajan, Timo Lukkarinen kertoo. Uusia kauppakeskuspisteitä on suunniteltu ympäri kaupunkia.

Viimeistään influenssarokotusten alkaessa rokottajia on kuitenkin pakko alkaa taas keskittää harvempiin paikkoihin, Lukkarinen sanoo. Influenssarokotukset alkavat marraskuussa.

Myös jossain vaiheessa todennäköisesti alkava kolmas koronarokotekierros saattaa sitoa henkilökuntaa rokotuksiin. Lukkarinen ei ole huolissaan rokotushenkilökunnan riittävyydestä, mutta rokotukset syövät henkilöstöä muualta.

”Muun terveydenhuollon henkilöstön saatavuus on todella kortilla. Ne ihmiset, joita tavallisesti voitaisiin käyttää sijaistajina, ovat nyt rokotuksissa ja tartunnanjäljityksessä.”

Helsingissä on tällä hetkellä lähes 200 ihmistä töissä pelkästään rokotuksissa.

”Kun ajattelee, että Helsingin terveysasemia pyörittää kaikkiaan vain 900 ihmistä, niin onhan rokotushenkilöstön koko todella iso”, Lukkarinen sanoo.