Helsingin keskuspuistoon luvattiin 2020 uudet opasteet reilulla miljoonalla, mutta mikään ei ole muuttunut.

”Kaksi tyhjää tolppaa, ei viittoja. Arvaan että suoraan.”

Tämä oli yksi vihreiden kaupunginvaltuutettu Otso Kivekkään twiiteistä, kun hän viikonloppuna kurillaan kokeili, miten helppoa Pohjois-Helsingistä Pitkäkoskelta on löytää pyörällä Pasilaan pelkästään opasteita seuraamalla.

Monessa kohtaa matka meni arvailuksi. Osa arvailuista osoittautui vääriksi, joten Kivekäs päätyi umpikujiin.

Kivekäs laski matkallaan Pitkäkoskesta Metsäläntielle 25 isompaa risteystä. Niistä seitsemässä oli viitta, jossa luki jotain määränpään kannalta oikeasti hyödyllistä. Seitsemästä viitasta kolme erottui pyörän selästä jo kaukaa. Loppuja piti pysähtyä etsiskelemään, kun ne olivat esimerkiksi osittain pensaiden takana.

Osa opasteista oli rikkoutunut tai puuttui kokonaan, mutta Kivekkään mukaan moni kylteistä Keskuspuistossa on muutenkin järjettömiä.

”Usein valitsin risteyksessä reitin siltä pohjalta, että ei ainakaan tuo tie”, Kivekäs kuvailee. Niinpä hän päätyi muutaman kerran myös umpikujaan.

Kylteissä neuvotaan täysin toisella puolella kaupunkia oleviin paikkoihin tai jopa paikkoihin, joita ei enää ole. Keskuspuistossa harhailevalle selviää esimerkiksi, että hän vaeltaa parhaan Haltiapolulla tai jo puretun Maaliikennekeskuksen sijainti. Sen sijaan pitää välillä arvailla, missä suunnassa on keskusta, Pasila tai vaikka Pirkkola.

Keskuspuiston eteläosan polut Kivekäs tuntee hyvin, mutta pohjoisosissa hän on liikkunut viimeksi yläasteen suunnistuksessa.

”Keskuspuistossa ei eksy, jos on vaan ajelulla niin ettei määränpäällä ole väliä. Mutta useat meistä ovat matkalla jostain jonnekin.”

Kivekäs arvelee, että matkanteko onnistuu, jos osaa polut ulkoa tai käyttää koko ajan navigaattoria. Muuten joutuu arvailemaan.

Otso Kivekäs

Kivekäs on pitkäaikainen valtuutettu ja keskeinen vaikuttaja Helsingin kuntapolitiikassa. Hän on siis itse ollut mukana päättämässä niinkin pienistä asioista kuin Keskuspuiston opasteet.

Itse asiassa nimenomaan niistä valtuutetut ovatkin päättäneet jo toukokuussa 2020. Silloinen kaupunkiympäristölautakunta on linjannut, että keskuspuiston sekavat kyltit uusitaan ja työt voidaan aloittaa samana vuonna.

Juuri mitään ei ole tapahtunut. Syynä on se, että opasteiden rahoituksesta olisi pitänyt tehdä erillinen päätös budjettiin. Sellaista ei tällekään vuodelle ole.

Kustannusarvio uusille opasteille on 1,2 miljoonaa euroa, koska Keskuspuistossa on niin paljon reittejä merkittäväksi. Summa kuulostaa suurelta käytettäväksi opasteisiin mutta on pieni Helsingin budjettiin suhteutettuna.

Tunnettu pyöräilyn puolestapuhuja Kivekäs halusi päivityksillään nostaa esiin laajemminkin pyöräilyn olosuhteet pääkaupungissa. Kivekäs kertoo, että esimerkiksi Oulussa pyöräilyreitit eri puolilta kaupunkia keskustaan ja keskustasta eri kaupunginosiin on merkitty todella selkeästi.

”Siis niin että ne opasteet erottaa jo kaukaa. Yhtä selkeästi kuin autoilijoille kaikkialla.”

Lue lisää: Ulkoilijoita eksyy aivan Helsingin ytimessä Keskuspuistoon – Opasteet ovat miten sattuu, eikä helpotusta ole vielä luvassa