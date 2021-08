Hus toivoo, että ensimmäisenä kolmannen rokotteen saisivat sote-henkilökunnan lisäksi yli 80 -vuotiaat, hoivakotien iäkkäät asukkaat ja vakavan taudin riskiryhmäläiset.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) toivoo pikaista kansallista päätöstä kolmannen rokotekierroksen aloittamisesta. Husin mukaan soteammattilaisten olisi saatava kolmas rokote ensivaiheessa mahdollista kolmatta rokotekierrosta, Hus tiedottaa maanantaina.

Hus on ollut yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL) ja tuonut esiin sen, kuinka tärkeää sote-henkilökunnan olisi saada kolmas rokote heti, kun rokotteita on saatavilla.

"Ensivaiheessa rokotettu henkilökunta on edelleen ensilinjassa kohtaamassa koronaviruspotilaita ja -epäilyjä. Terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi ja riskiryhmien suojaamiseksi sote-henkilökunnan sisällyttäminen ensivaiheen rokotettaviin myös kolmannella rokotekierroksella on tärkeää", toteaa vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä Husin tiedotteessa.

"Ensimmäisten rokotettavien joukossa olivat henkilökunnan lisäksi hoivakotien iäkkäät asukkaat, sairautensa vuoksi vaikealle taudille erittäin alttiit ja yli 80-vuotiaat. Myös heille kolmannet rokoteannokset ensimmäisten rokotettavien joukossa ovat tärkeitä", Petäjä jatkaa.