Kolmasosa uudesta Vantaan valtuustosta haluaa lopettaa raitiotien suunnittelun vastoin valtuustosopimusta. Aloite tuskin menestyy.

Vantaan uuden kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa viime viikolla 25 valtuutettua allekirjoitti aloitteen, jonka viesti on tämä: Vantaan raitiotien suunnittelukin pitää lopettaa.

Allekirjoittajina on perussuomalaisten, Liike Nytin, keskustan. kristillisdemokraattien ryhmät sekä kuusi kokoomuksen valtuutettua ja yksi rkp:n valtuutetuista.

Aloite sai vasemmistoliiton valtuutetun, kansanedustaja Jussi Saramon päättelemään sunnuntaina Twitter-viestissään, että ryhmät olivat irtaantuneet kesäkuussa solmitusta valtuustosopimuksesta.

Sopimuksella hän viittaa valtuustopuolueiden yhdessä laatimaan strategiapaperiin, johon on kirjattu tulevan nelivuotisen kauden tärkeät tavoitteet.

Yksi niistä kuuluu näin: ”Vantaan ratikan mahdollinen investointipäätös tehdään vuonna 2023, kun suunnittelu on saatu valmiiksi. Ratikasta ei tehdä päätöksiä osana valtuustosopimusta, koska suunnittelu on kesken, eikä hankkeen meno- ja tuloarvioista ole saatavilla lopullisia arvioita.”

Merkitsisikö ensimmäisessä kokouksessa jätetty aloite siis sitä, että allekirjoittaneet – kolmasosa valtuustosta – olisi irtautunut sovusta?

Saramon tulkinta Twitterissä kiistettiin, ja vedottiin valtuutettujen oikeuteen tehdä aloitteita.

Osa ratikkakriitikoista kuitenkin viestittää HS:lle, etteivät he katso valtuustosopimuksen sitovan itseään päätöksentekijöinä, koska strategiapaperista ei kaikissa ryhmissä kunnolla keskusteltu.

Jos aloitteen tekijät saisivat tahtonsa läpi ja raitiotien suunnittelu lopetettaisiin, jo käytetyt suunnittelurahat menisivät Kankkulan kaivoon. Valtuuston budjettipäätös suunnittelurahasta menisi nurin, ja Vantaan pitäisi maksaa valtiolle 7,1 miljoonan euron avustus, jonka valtio mal-sopimuksen (maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus) hyväksyi.

Suunnittelutoimistojen kanssa tehdyistä sopimuksista olisi hyvin vaikeata keplotella irti, ja kaupunki todennäköisesti päätyisikin maksamaan tekemättömästä työstä.

Moni ratikkakriitikoista pitää tätä kuitenkin pienempänä menetyksenä kuin sitä, että valtuusto vuonna 2023 päättäisi alkaa tehdä Vantaasta ratikkakaupunkia. Monella uudella valtuutetulla olisi intoa haudata hanke jo nyt – koska näin tuli kuntavaalien kampanjoinnissa mainostettua.

Vanhat ratikkakriittiset valtuutetut taas pitävät varmana, ettei taloudellinen yhtälö kaupunkikehityksen tuotoista ikinä toteudu eikä sitä kannata edes selvittää. Suomeksi sanottuna: ratikka tulisi liian kalliiksi.

Muun muassa tällaisia perusteluita on esitetty: Vaikka ratikan myötä saataisiin uusia asuntoja Hakunilaan, niin niihin muuttaisi ihmisiä, jotka pikemminkin lisäävät kaupungin menoja kuin tuovat tuloja.

Kasvavalla kaupungilla on monta muutakin rahareikää, johon verovaroja pitäisi sijoittaa.

Raitioliikennettä on vantaalaisessa kuplassa moitittu menneen maailman tekniikaksi. Perustelu on erikoinen tilanteessa, jossa naapuri Helsinki satsaa mittavasti uusiin pikaraitioteihin, ja Tampere on juuri mullistanut joukkoliikenteensä niiden avulla.

Euroopasta löytyy lukuisia esimerkkejä kaupungeista, jotka ovat kokonaan pesseet kasvonsa satsaamalla raitiokiskoihin. Ranskassa ja Italiassa kaupunki toisensa jälkeen on palannut ratikkakantaan. Pikaraitioteitä on avattu myös muualla maailmassa.

Ne ovat osoittautuneet kaupunkikehityksen moottoriksi, johon bussiliikenne ei pysty. Nimenomaan lupaus paikallaan pysyvästä joukkoliikenneyhteydestä on saanut yksityisen rahan liikkeelle.

Tuoretta tutkimustietoa kiinteistökehityksestä löytyy sekä Tampereen raitiotiestä että Raide-Jokerista.

Jää nähtäväksi, missä määrin tällainen kaupunkikehitys voisi toteutua Vantaalla. Kaupungin saamien maankäyttömaksujen määrää yritetään suunnittelun aikana selvittää.

Valtuustoaloite suunnittelun keskeyttämisestä tuskin menestyy 67-henkisessä valtuustossa.

Raitiotien puolesta ovat liputtaneet Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton ryhmät, jotka kuntavaaleissa jäivät 29 valtuutetun vähemmistöön kokoomuksen ja perussuomalaisten rynniessä voittoon Vantaalla.

Vaalituloksen perusteella kokoomus on vaa’ankielen asemassa. Keskiryhmien ja perussuomalaisten äänet eivät riitä kaatamaan ratikkaa.

Kokoomuksen 18 valtuutetusta vain kuusi allekirjoitti aloitteen suunnittelun keskeyttämisestä, mutta moni muukin epäröi.

