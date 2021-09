Suomessa asuvat afganistanilaiset kertovat päiväkirjoissaan, miltä tuntuu seurata läheisten ahdinkoa kykenemättä auttamaan.

Islamistinen äärijärjestö kaappasi elokuun aikana Afganistanin haltuunsa vain viikoissa ja viimeisteli voittonsa valtaamalla pääkaupunki Kabulin sunnuntaina 15. elokuuta.

Kukaan ei tarkalleen tiedä, millaista elämä Talebanin hallinnon alla tulee olemaan, mutta järjestön edellinen valtakausi 20 vuotta sitten ei enteile hyvää. Tuolloin Taleban määräsi maahan tiukan sharia-lain ja kielsi muun muassa tyttöjen koulunkäynnin.

Kiintiöpakolaisina Suomeen saapuneet Aziza Hossaini, 28, ja Mojtaba Qanezadeh, 26, kirjoittivat viikon ajan siitä, miltä kotimaan uusin kriisi näytti Suomesta käsin katsottuna tilanteen ollessa hektisimmillään. HS julkaisee nyt osia päiväkirjoista.

Helsinkiläinen Hossaini on asunut Suomessa 16 vuotta ja toimii nykyään oikeustulkkina. Qanezadeh asuu Espoossa ja on ammatiltaan sähkösuunnittelija.

Heillä molemmilla on Afganistanissa läheisiä sukulaisia ja ystäviä, joihin he pitävät päivittäin yhteyttä.

Keskiviikko 18.8.

Hossaini herää aamulla neljältä. Hän ei ole saanut nukuttua kunnolla sen jälkeen, kun Kabul sunnuntaina vallattiin. Heti ensimmäiseksi hän laittaa viestiä sukulaisilleen ja varmistaa, että nämä ovat ylipäätään elossa.

Tänään vastaus on onneksi helpottava.

”Olemme kaikki vielä kunnossa.”

Sukulaistyttö kertoo hänelle, etteivät he ole sunnuntain jälkeen poistuneet asunnostaan.

”Yritän rauhoitella ja lohduttaa häntä. Sanon, että länsi seuraa tilannetta eikä teitä jätetä yksin”, Hossaini kirjoittaa.

Aziza Hossainin päivät kuluvat Afganistanin tapahtumia seuratessa. Tuntemattomatkin ihmiset pyytävät häneltä apua, ja Hossaini kertoo yrittävänsä vastata jokaiselle edes jotain.

Qanezadeh kertoo nukkuneensa kolme tuntia. Hänkään ei ole saanut rauhaa Afganistanin piinaavalta tilanteelta.

Päivän aikana huonoja uutisia tulee joka suunnasta. Qanezadeh lukee Twitteristä, että Taleban on vallannut Kabulin lentokentän pääportin. Läheisen tuttavan pitäisi huomenna lentää sieltä Turkkiin.

”Silloin iski paniikki. Soitin ja lähetin viestejä tutulleni keskellä yötä kysyen, mitä voimme tehdä”, Qanezadeh kirjoittaa.

Hän kertoo tuttavan olevan yksinasuva nainen, joka menetti puolisonsa Talebanin iskussa muutama kuukausi sitten.

Torstai 19.8.

On Afganistanin itsenäisyyspäivä. Qanezadeh tarkistaa heti herättyään Whatsappin ja toivoo, että tädistä olisi kuulunut jotain. Ei ole. Serkulle soittaessa hänelle kuitenkin selviää, että täti on muuttanut serkulle ja on hyvin peloissaan.

Itsenäisyyspäivän kunniaksi sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joissa ihmiset ovat vaihtaneet Talebanin valkoisia lippuja Afganistanin omaan kolmiväriseen lippuun.

Qanezadeh kirjoittaa, että on aina suhtautunut kriittisesti Afganistanin itsenäisyyspäivään. Kuinka maa, jonka tulot ovat ulkomaiden varassa, voisi juhlia itsenäisyyttä?

”Kuvien ja videoiden näkeminen siitä, kuinka ihmiset kapinoivat ja halusivat lippunsa takaisin, kuitenkin herkisti. Arvostin ensimmäistä kertaa elämäni aikana Afganistanin itsenäisyyspäivää.”

Hossaini herää painajaiseen, jossa hän on keskellä Kabulin lentokentän kaaosta eikä pysty auttamaan läheisiään.

”Yö meni huonosti, joten nousen sängystä ja laitan viestiä sukulaisilleni. Sydämeni hakkaa kovaa, sillä pelkään, että heillä on tapahtunut jotain.”

Vastaukseksi hän saa lohduttavan viestin ”olemme yhä elossa”.

Sukulaiset kuitenkin kertovat, että Taleban on tehnyt kotietsintöjä ja ihmiset pyrkivät lentokentälle, sillä muuta vaihtoehtoa ei ole.

Perjantai 20.8.

Qanezadeh seuraa Afganistanin tapahtumia paitsi paikallisten kontaktien kautta, myös ulkomaalaisten aktivistiystäviensä avulla. Aamulla hän saa viestin brittiläiseltä aktivistilta: Amnesty on julkaissut raportin, jonka mukaan Talebanit ovat heinäkuussa tappaneet vainotun hazara-kansan jäseniä. Qanezadeh on itsekin taustaltaan hazara.

Puolilta päivin ruotsalainen ystävä lähettää hänelle videon, jossa afganistanilaiset taistelivat Talebania vastaan. Talebanin vastustajat olivat saaneet jopa muutaman alueen omaan hallintaansa.

”Vaikka olenkin sitä mieltä, että sotaa ei ratkota sotimalla vaan keskustelemalla, iloitsin ensimmäistä kertaa viikkoon, kun näin, kuinka Talebania puskettiin ulos alueelta”, Qanezadeh kirjoittaa.

Hossaini kertoo tehneensä koko päivän käännöstöitä. Moni tutuista on huomannut hänen haastattelunsa, jossa hän kertoo avoimesti Talebanin suhtautumisesta naisiin. Hän on antanut viime päivinä useita haastatteluja eri medioille ja auttanut esimerkiksi Ylen ja Helsingin Sanomien toimittajia työssään.

”Haastattelussa puhuin talebaneista mutta myös elämäni tuskallisimmista ja vaikeimmista asioista. Halusin olla ääni niille miljoonille afganistanilaisille, jotka vaiennettiin mustana sunnuntaina.”

Päivät Kabulin valtauksen jälkeen ovat olleet Hossainille raskaita. Hän kertoo, että saa vaikeina hetkinä voimaa Suomen luonnosta ja metsistä.

Lauantai 21.8.

Hossainin aamu alkaa huolestuttavilla uutisilla, kun hän saa tekstiviestin teini-ikäiseltä sukulaiseltaan. BBC:n uutisissa on kerrottu Amnestyn raportista, jonka mukaan talebanit heinäkuun alussa kiduttivat ja surmasivat hazaroita. Hazara-kansaan kuuluva sukulaistyttö kertoo, ettei edelleenkään ole uskaltanut poistua kotoaan.

Talebanit kuulemma pahoinpitelevät hazaroita, jotka pyrkivät lentokentälle. Heitä ei päästetä talebanien tarkistuspisteiden läpi, vaikka todisteena evakuoinnille pääsystä olisi toisen maan kansalaisuus ja passi.

Sukulaistyttö on peloissaan.

”Hänen viimeinen viestinsä on, että meidät kaikki hazarat tullaan tappamaan”, Hossaini kirjoittaa.

Qanezadeh yrittää illalla soittaa monesti Kabuliin, mutta kukaan ei vastaa. Tilanne ei ole poikkeuksellinen, sillä Afganistanin internetyhteys on paikoitellen erittäin heikko.

Sunnuntai 22.8.

Qanezadeh herää puheluun Kabulista. Ystävä soitti hänelle kertoakseen, että suljettuna olleet pankit ovat osittain auenneet ja niistä saa nostettua hiukan rahaa. Ystävä ei kuitenkaan uskaltanut lähteä pankkiin, sillä on nainen.

”Kaverini lähetti veljensä nostamaan rahaa, mutta se ei onnistunut, koska liiallisen ihmismassan vuoksi pankit sulkivat ovensa melkein heti. Rahat olivat loppuneet”, Qanezadeh kirjoittaa.

Kaveri kertoo ruuan hinnan nousseen taivaisiin. Ihmiset lainaavat elintarvikkeita toisilleen.

Erityisen huolestuttavana Qanezadeh pitää sitä, että internetsaldot ovat loppumassa kaupoista.

”Yhteyden katkeaminen Kabulista olisi suuri rikos. Silloin voi tapahtua mitä vain. Tällä hetkellä Taleban näyttäytyy kilttinä, ja väkivaltaisissa videoissa he piilottavat naamansa tai yrittävät ottaa kuvaajan puhelimen.”

Hossainin sunnuntaiaamu alkaa sukulaisten, tuttujen sekä tuntemattomien ihmisten viesteihin vastaamisella. Monet lähestyvät häntä, sillä uskovat hänen voivan auttaa.

”Jotkut minuun yhteydessä olleista toivovat jopa, että talebanit tulisivat ja surmaisivat heidät, jotta he pääsisivät tästä kidutuksesta. Tämä järkyttää minua syvästi”, hän kirjoittaa.

Hossaini kertoo yrittävänsä vastata jokaiselle jotain, edes lohdutuksen sanoja. Hän kertoo, kuinka lännessä puhutaan, että talebanit antavat tyttöjen käydä koulussa ja töissä.

”Talebanit valehtelevat. Minä olen 19-vuotias shiiamuslimi ja kävin uskonnollisessa koulussa. Talebanit sulkivat kouluni ja sanoivat, etteivät shiiat voi ylläpitää uskonnollisia kouluja”, kuuluu vastaus.

Hossaini jää sanattomaksi.

Maanantai 23.8.

On kulunut 13 päivää Kabulin kaatumisesta. Qanezadeh on huomannut, että ihmisten mielenkiinto kriisiä kohtaan vähenee. Ensimmäisten päivien aikana viestejä tulvi ympäri maailmaa, mutta nyt elämä jatkuu kuten ennenkin.

Hän soittaa sedälleen, joka on pakolaisena Turkissa. Setä kertoo, kuinka turkkilaiset ovat kyllästyneet miljooniin pakolaisiin. Hän kuvailee, kuinka jotkut pakolaisista eivät osaa käyttäytyä, ja siksi kaikki menettävät maineensa.

Puhelun päätteeksi Qanezadehin teki mieli itkeä.

”Ajattelin itsekseni, että miksi me afganistanilaiset olemme näin toivottomia? Minunkin sedät, tädit, serkut, enot, kaikki asuvat ympäriinsä. Miksi minun perhe ei voisi olla lähellä toisiaan? Eikö tällä maapallolla ole tilaa meille?”

Qanezadeh on pyrkinyt aktiivisesti pitämään Afganistanin kriittistä tilannetta esillä. Viikon aikana hän muun muassa järjesti mielenosoitusta Helsinkiin.

Hossaini herää lääkäriystävänsä viestiin. Tämä kertoo, että kun Taleban noin kuukautta aiemmin hyökkäsi Heratin kaupunkiin, hänet pakotettiin auttamaan äärijärjestön sotilaita. Ystävä oli hoitanut haavoittuneita talebaneja parhaansa mukaan, mutta koska hän on taustaltaan hazara, hänet pahoinpideltiin.

Hossaini kirjoittaa, että ystävää oli kidutettu melkein kuoleman partaalle. Kuukautta myöhemmin hän on Kabulin lentokentällä ja pyytää apua. Hän lähettää Hossainille kuvia haavoistaan henkilökortti niiden vierellä.

”Joudun kertomaan, että Suomi ei pysty evakuoimaan nyt muita ihmisiä kuin jo evakuointilistalla olevia. Hän pyytää minua ottamaan yhteyttä Suomen ulkoministeriöön. Kyyneleet silmissäni kirjoitan hänelle, että en kykene auttamaan”, Hossaini kirjoittaa.

Kahdeltatoista hän yrittää mennä nukkumaan, vaikka tietää ettei saa unta.

”Kunpa tämä kaikki olisi pelkkää painajaista. Kunpa heräisin ja kaikki olisi jälleen hyvin.”

Tiistai 24.8.

Hossaini kirjoittaa, ettei hän muista selvästi päivien kulkua 14. elokuuta jälkeen. Hän tuntee olevansa edelleen melkein shokissa.

Naisten tulevaisuus Talebanin hallinnon alla hirvittää häntä. Afganistanilaisella Tolonews-uutiskanavalla kerrotaan, ettei osaa naistoimittajista päästetä töihin. Se tuntuu käsittämättömän epäoikeudenmukaiselta.

”Mietin sitä tuskaa, kun sinua ei sukupuolesi takia päästetä töihin. Afganistanilaiset naiset ja tytöt ovat koko ajan mielessäni.”

Pian hän saa lohduttoman viestin nuorelta tytöltä Kabulista.

”Talebanit vihaavat naisia! He eivät pidä naisia ihmisinä. Talebanit eivät tyydy siihen, että naiset käyttäisivät burkaa, vaan he ovat tappamassa naisten sielut. Ilman sielua eläminen on merkityksetöntä”, tyttö kirjoittaa.

Qanezadeh kertoo, että yhteydenpito Afganistaniin on vaikeutunut. Kontaktit maahan katkeavat vähitellen, kun ystävät poistavat sometilejään eivätkä pääse internetyhteyksien ääreen.

”Lähetin tutuille viestejä ja kysyin kuulumisia, mutta kukaan ei vastannut”, hän kirjoittaa.

Kaikista eniten häntä kuitenkin huolettaa lentokentän ympärillä kiertänyt huhu. Serkku kertoi, että ihmiset pelkäävät terroristien suunnittelevan iskua kentälle. Sukulaiset eivät enää ole uskaltautuneet lentokentälle päinkään.

Kolme päivää myöhemmin lentokentän lähellä räjähtää, ja terroristijärjestö Isis-K ilmoittautuu yli 170 henkeä vaatineen iskun tekijäksi.

Kulunut viikko on ollut kummallekin päiväkirjaa kirjoittaneelle raskas. Läheisten kärsimys on vaikea hyväksyä, kun omat mahdollisuudet auttaa ovat rajatut.

”En ikinä olisi voinut kuvitella tällaista tuskaa, jota tunnen nyt. Afganistanilaiset eivät ansaitse tätä. Naiset ja lapset eivät ansaitse tätä. Maailma ei saa sulkea silmiään", Hossaini kirjoittaa.

”Onneksi en ole yksin. Onneksi lännessä ja erityisesti myös Suomessa on paljon ihmisiä, jotka välittävät ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista. Onneksi on ihmisiä, jotka väsymättä taistelevat.”