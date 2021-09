Joukkoliikennesuunnittelijan tehtävänä on kehittää pääkaupunkiseudun julkista liikennettä houkuttelevaksi. Kaikkia muutokset eivät miellytä.

Aleksi Manninen on HSL:n joukkoliikennesuunnittelija, jonka tonttia on bussiliikenne Herttoniemessä ja Laajasalossa.

Kiukustuneet kaupunkilaiset ovat viime viikkoina purkaneet julkisuudessa turhautumistaan Helsingin seudun liikenteeseen (HSL).

Busseja on siirretty uusille reiteille, linjoja on lakkautettu, ja pysäkkejä on poistettu käytöstä. Osa ihmisistä on uhonnut siirtyvänsä bussin penkiltä auton rattiin.

”Jos joukkoliikennesuunnittelija tulisi kävelemään uudet pysäkinvälit, eiköhän tämä hölmöily hellittäisi”, kirjoitti eräs lukija elokuun lopussa HS:n mielipidesivuilla.

Kuka joukkoliikenteen muutoksia suunnittelee ja millä perustein?

Puhelimeen vastaa rauhallinen ääni kotikonttorilta Vantaan Myyrmäestä.

Aleksi Manninen on yksi HSL:n noin kymmenestä joukkoliikennesuunnittelijasta, joista jokaisella on oma vastuualueensa.

Mannisen tonttia on bussiliikenne Helsingin Herttoniemessä ja Laajasalossa. Hän ei siis ole ollut vaikuttamassa esimerkiksi paljon puhuttaneeseen Haagan linjastouudistukseen.

Suunnittelijat kuitenkin käytännössä yhdessä omalla työllään määrittelevät, mitä linjoja ja pysäkkejä kaupunkilaiset käyttävät.

Manninen tuntee joukkoliikenteen uudistusten taustalla olevat asiat, ja nyt hän kertoo, kuinka muutokset syntyvät.

Suurten muutosten toteuttaminen ei ole jokapäiväistä arkea edes suunnittelijoille.

Muutamasta kuukaudesta jopa yli vuoteen kestävät uudistusprojektit tuovat vaihtelua tavallisiin työtehtäviin eli kesä- ja talviaikataulujen suunnitteluun.

Tyypillisenä työpäivänään, kuten tänään, Manninen selvittää kahdeksasta neljään, kuinka täsmällisesti liikenne on sujunut ja miten hyvin aikataulut ovat palvelleet liikkuvia ihmisiä.

Tarvittaessa hän tekee voimassa oleviin aikatauluihin hienosäätöä ja datan perusteella laskeskelee seuraavan kauden ajoaikoja ja aikatauluja.

”Se on meidän perustekemistä.”

Vielä ensi kesän aikatauluilla ei ole kiire. Deadline on alkuvuodesta, jolloin liikennöitsijät tarvitsevat tiedot työvuorojen ja kaluston käytön suunnittelua varten.

Merkittävistä muutoksista, kuten uusista reiteistä tai lisäkaluston tarpeesta, päättää HSL:n hallitus.

Hallituksessa istuu kaupunkipoliitikkoja, ja siellä puhetta johtaa Helsingin kokoomuksen Risto Rautava.

”Me vastaamme valmistelusta ja tuomme vaihtoehtoja esille”, Manninen sanoo.

Valmistelutyössä on mukana kaupunkien edustajia, ja myös asiakaspalautteella on olennainen merkitys.

Siksi Manninen ei ole yllättynyt esimerkiksi Haagan linjastouudistuksen saamasta kielteisestä julkisuudesta.

”Se kuuluu prosessiin, ja luulen, että tämä ei koske vain HSL:ää ja joukkoliikennettä. Eiköhän tämä liity vähän kaikkeen, mitä kaupungissa tapahtuu.”

Kun muutoksia tehdään, lähtökohtana on aina parantaa joukkoliikennettä ja sen houkuttelevuutta kulkumuotona, Manninen sanoo.

Työtä ohjaavat kuitenkin myös johdon määrittelemät strategiat, omistajien asettamat tavoitteet sekä annettu budjetti.

Ja nyt HSL:n talous on kuralla.

Heikon taloustilanteen syynä on koronaepidemia, joka on karkottanut matkustajia ja romahduttanut lipputulot.

Yhdeksän Helsingin seudun kunnan omistama HSL kattaa menoistaan karkeasti puolet lipputuloilla ja loput muun muassa verovaroilla.

Paraikaa HSL yrittää houkutella matkustajia takaisin bussien, junien, metrojen ja raitiovaunujen kyytiin historiallisella alennuskampanjalla.

Mediassa käydystä linjastouudistukseen liittyvästä keskustelusta tulee helposti mielikuva, ettei HSL kuuntele asiakkaidensa mielipiteitä.

Mannisen mukaan näin ei kuitenkaan ole.

HSL käy vuoropuhelua joukkoliikenteen nykyisten ja mahdollisten tulevien käyttäjien kanssa eri tavoin: kyselyillä, blogikirjoituksilla, työpajoilla ja asukastilaisuuksilla.

”Pyrimme kartoittamaan asukkaiden näkemykset ja kipukohdat valmisteluvaiheessa. Silloin täytyy miettiä, mikä on paras tapa saada tieto”, Manninen sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi esittelytilaisuus ei ole useinkaan tehokkain keino virittää keskusteluyhteyttä.

Asukkaiden osallistamisen ja muutoksista viestimisen merkitys on kuitenkin korostunut viime aikoina.

Muutosten jälkeen tuleva palaute ei ole joukkoliikennesuunnittelijalle tavallisesti yllätys. Sitä on osattu odottaa.

”Jos se tulee yllätyksenä, täytyy katsoa, missä on menty pieleen.”

Asiakkaille muutokset sen sijaan ovat useammin yllättäviä. Osa ihmisistä herää vasta, kun muutokset konkretisoituvat tullessaan voimaan.

”Meidän kanavia ei välttämättä seurata kovin aktiivisesti, ja jos muutos on omalla kohdalla heikentänyt jotain, totta kai se nostaa tunteita ja palautetta tulee.”

Koska ihmisillä on paljon erilaisia tarpeita ja näkemyksiä, yhdelle muutos voi olla heikennys mutta toiselle parannus, Manninen sanoo.

Palautteita ei voi silti hänen mielestään vähätellä, koska joukkoliikenteen tarkoitus on palvella kaikkia.

HSL saa päivittäin Mannisen arvion mukaan 300–400 palautetta kaikesta mahdollisesta.

”Usein suunnitteluun tuleva palaute liittyy esimerkiksi siihen, että jonkun mielestä lähtö on väärään aikaan. Niitä koetetaan sitten aikataulujen taitekohdissa muuttaa.”

Joukkoliikennesuunnittelija myös jalkautuu kentälle etsimään mahdollisia ongelmakohtia itse, Manninen kertoo.

”Matkustamme aika paljon omilla suunnittelualueillamme, vaikka oma arki pyörisikin jossain muualla. Siellä voi tehdä pieniä havaintoja, esimerkiksi että jokin lähtö on aina myöhässä, hyvin täynnä tai pysäkiltä puuttuu kyltti.”

Hän sanoo muutenkin käyttävänsä joukkoliikennettä aktiivisesti.

”Käytännössä kaikilla matkoilla pääkaupunkiseudulla myös korona-aikana. Mutta nyt on tullut hankittua auto, että pääsen mökille.”

Sanovatko asiakkaat koskaan mitään myönteistä?

”Paljon on ikävää ja henkilöön käyvää, mutta mieleen jäävät myös pienet yksittäiset asiat, kuten se, että on saanut jonkin lähdön sopimaan jonkun työvuoroon tai tehtyä hankalan koulumatkan helpommaksi.”

Fakta HSL vuosina 2019–2020 HSL:n asiakkaat antoivat joukkoliikenteelle vuonna 2020 yleisarvosanaksi 4,16 asteikolla 1–5. Tyytyväisimpiä olivat metromatkustajat.

Helsingin seudun joukkoliikenteessä tehtiin yli 390 miljoonaa matkaa vuonna 2019.

HSL:n matkustajamäärät vähenivät vuonna 2020 noin 40 prosenttia vuoden 2019 tasosta.

Helsingin seudun joukkoliikenteessä käytetyin kulkuneuvo on bussi. Sillä tehdään liki puolet matkoista.

HSL:n viime vuoden tulos oli miltei 72 miljoonaa euroa alijäämäinen.

HSL keräsi lipputuloja 243,3 miljoonaa euroa vuonna 2020. Se on 148 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Joukkoliikenteen täyttöaste oli 10 prosenttia vuonna 2020 ja lähtöjä eri kulkuneuvoilla arkisin noin 25 350.

Näin Haagan puhuttanut linjastouudistus eteni

Elo–syyskuu 2019

HSL selvitti busseihin nousseiden matkustajien määrää sekä bussilinjojen kuormitustietoja sekä keräsi tietoja asukas- ja työpaikkamääristä ja niiden muutoksista.

Se toteutti kyselyn, jossa Haagassa, Hakuninmaalla, Kannelmäessä, Kuninkaantammessa, Lassilassa ja Maununnevalla liikkuvat saivat kertoa mielipiteensä alueen joukkoliikenteestä.

Kysely keräsi noin 5 200 vastaajaa. Vapaamuotoista palautetta antoi 1 800 vastaajaa.

Syys–lokakuu 2019

HSL laati Haagan linjastoluonnoksen. Suunnittelutyötä teki viisi HSL:n asiantuntijaa, ja sitä ohjasi ryhmä, jossa oli mukana myös Helsingin kaupungin edustaja.

Lokakuu 2019

HSL esitteli Haagan linjastoluonnosta asukastilaisuudessa Pohjois-Haagan Valkeassa talossa. Tilaisuuteen osallistui 190 ihmistä.

HSL muokkasi ensimmäistä luonnosta asukkailta saamansa palautteen perusteella.

Loka–marraskuu 2019

Haagan linjastoluonnos oli joukkoliikenteen käyttäjien kommentoitavana HSL:n blogissa. Kommentteja sai jättää lisäksi HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Blogi keräsi noin 50 000 lukukertaa ja noin 1 000 kommenttia.

Joulukuu 2019

HSL:n hallitus hyväksyi Haagan linjastosuunnitelman kokouksessaan.

Helmi–toukokuu 2021

HSL:n työryhmä teki tarkempaa aikataulusuunnittelua.

Elokuu 2021

Muutokset tulivat voimaan.