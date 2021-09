Helsingin Sanomat keräsi tiedot reiteistä, joilla on paljon pyöräilijöitä mutta ei pyöräteitä. Albertinkatu on suosittu pyöräreitti, jossa pyöräilijät polkevat autojen ja uusien, suurten haitaribussien seassa.

Albertinkatu on suosittu pyöräily-yhteys, vaikka siellä poljetaan bussien ja autojen seassa.

Pitkä oranssi haitaribussi, muutama polkupyörä, letka henkilöautoja ja sähköpotkulaudalla liikkuva ruokalähetti. Torstai-iltapäivä Albertinkadulla on vilkas.

Punainen polkupyörä ajaa pyörätaskuun ja pysähtyy liikennevaloihin Bulevardin ja Albertinkadun risteyksessä. Sen kyydissä on Suvi Björn, joka ehtii kommentoida Albertinkadun liikennettä lyhyesti.

”Tämä on vähän vaarallisen tuntuinen. Saa koko ajan olla varuillaan. Kadulla on paljon autoliikennettä ja sähköpotkulautoja menee miten sattuu.”

Punainen valo vaihtuu vihreäksi ja Björn polkaisee eteenpäin.

Suvi Björn pysähtyi liikennevaloihin Albertinkadulla.

Helsingin Sanomat selvitti, missä kanta­kaupungissa pyöräillään ilman pyöräteitä. Selvitys perustuu urheilusovellus Stravan aineistoon. Strava on erityisesti juoksun ja pyöräilyn harrastajien suosima urheilu­sovellus, jonka toiminta perustuu gps-paikannukseen.

Selvityksessä verrattiin Stravaan kirjattuja pyöräreittejä Helsingin pyörätieverkostoon ja laadittiin niiden pohjalta kartta. Karttaan on merkitty paikat, joissa on Stravan mukaan paljon pyöräilijöitä mutta ei pyörätietä tai pyöräkaistaa. Tarkastelu tehtiin visuaalisesti Stravan aineiston pohjalta. Strava ei julkaise reiteistä tarkkoja lukuja.

Lisäksi karttaan merkittiin vuosilta 2010–2019 kaikki sellaiset onnettomuudet, joissa polkupyörä on ollut osallisena. Tilastoissa näkyvät vain sellaiset onnettomuudet, joista on ilmoitettu poliisille.

Kartassa korostuvat erityisesti eteläisen kantakaupungin pohjois–eteläsuuntaiset yhteydet, kuten Albertinkatu, Annankatu sekä Kasarmikatu ja Neitsytpolku. Albertinkadulla ja Annan­kadulla on myös runsaasti autoliikennettä, jonka seassa polkupyöräilijät siis kulkevat. Tilastoihin asti päätyneitä polkupyörä­onnettomuuksia Albertinkadulla on sattunut muutamia vuosina 2010–2019. Onnettomuuksia on sattunut erityisesti risteyksissä.

Annankadun, Fredrikinkadun ja Albertin­kadun pyöräjärjestelyistä – tai pikemminkin niiden puutteesta – tulee kaupungille säännöllisesti palautetta, kertoo pyörä­liikenteestä vastaava liikennesuunnittelija Oskari Kaupinmäki.

”Ihmiset, jotka liikkuvat paljon pyörällä eteläisessä Helsingissä, ovat sitä mieltä, että yhteyksiä tulisi parantaa, ja he ovat siinä ehdottomasti aivan oikeassa.”

Hiljaisemmilla kaduilla on Kaupinmäen mukaan ihan luontevaa, että polkupyöräily on ohjattu ajoradalle. Esimerkiksi Kasarmikatu ja Neitsytpolku ovat paikallisia katuja, joissa liikennemäärät ovat sen verran pieniä, että ajoradalla on verrattain turvallista ja helppoa polkea.

”Pyöräliikennettä esiintyy kaikilla kaduilla. Se on fakta, joka on tiedossa. Kun pyöräilyä integroidaan tasavertaisesti osaksi liikenne­järjestelmää, niin periaate ei ole, että joka paikkaan rakennetaan erillinen pyörätie tai pyöräkaista. Niitä rakennetaan niihin paikkoihin, jossa on joku autoliikenteen pääväylä tai keskeinen kokoojakatu, kuten esimerkiksi Mechelininkadulle.”

Pienemmillä kaduilla pyöräilyä voidaan helpottaa ohjaamalla ylimääräistä auto­liikennettä pääväylille ja kokoojakaduille esimerkiksi hidasteilla tai estämällä läpiajo.

Sen sijaan Albertinkatu, Fredrikinkatu ja Annankatu ovat niin vilkasliikenteisiä katuja, että niillä pyöräily tulisi erottaa muusta ajoneuvoliikenteestä.

Albertinkatu ja Fredrikinkatu ovatkin osa kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkko­suunnitelmaa. Se tarkoittaa, että katujen pyöräliikenteen järjestelyjä on tarkoitus jollain aikavälillä parantaa.

Sitä, tapahtuuko se erillisillä pyöräkaistoilla vai autoliikennettä vähentämällä, ei vielä tiedetä. Fredrikinkatua on suunniteltu jopa joukkoliikennekaduksi, jolloin autoliikenteen läpiajo saatettaisiin kieltää, eikä erillisille pyöräteille olisi enää tarvetta. Suunnitelman toteutuminen on kuitenkin hyvin epävarmaa.

Myös Albertinkadun osalta suunnitelmat ovat hyvin auki.

”Albertinkatu on tunnistettu katuna, jonka roolia autoliikenteen kannalta pitää tarkastella. Täytyy miettiä, lähdetäänkö tavoittelemaan erillisiä pyöräliikenteen järjestelyjä vai autoliikenteen rauhoittamista, niin että pyöräliikenne voisi olla ajoradalla. Vielä ei ole selkeää kehittämissuuntaa määritelty. Mutta selvää on, että pyörä­liikenne pitää huomioida paremmin”, Kaupinmäki sanoo.

Albertinkadulla liikenne kulkee eteenpäin tasaisena virtana. Nyt liikennevaloihin pysähtyy Leonor Ruiz Dubrovin. Hän on ostoksilla, ja tällä kertaa nopein reitti kulkee pitkin Albertinkatua.

”It’s okay”, hän kommentoi Albertinkadulla pyöräilyä englanniksi.

”Olen tottunut paljon ruuhkaisempiinkin paikkoihin. Verrattuna moniin Euroopan kaupunkeihin, Helsingissä on helppo pyöräillä.”

Leonor Ruiz Dubrovinin mielestä Albertinkadulla on turvallista pyöräillä.

Oman lisämausteensa Albertinkadulla pyöräilyyn tuovat elokuun alussa liikennöintinsä aloittaneen runkolinjan bussit 20 ja 30. Kookkaita oransseja haitaribusseja kulkee Albertinkadulla säännöllisesti kaksi peräkkäin.

Kun bussit ovat kurvaamassa vuoron perään Bulevardin pysäkille, hyppää niiden välissä polkupyöräillyt Anneli Kauppinen jalka­käytävälle ja ryhtyy taluttamaan pyöräänsä.

”Tähän aikaan päivästä Albertinkatu on ihan jees, kun ei ole vielä niin paljon muuta liikennettä. Olen ajanut sen verran paljon, että tiedän, etteivät autot päälle aja. Mutta näin nyt ensimmäistä kertaa nämä jättibussit. Käsittämätöntä, että kapeilla kaduilla kulkee näin isoja autoja”, Kauppinen päivittelee ennen kuin matka jatkuu Bulevardin suuntaan.

Albertinkatu on yksisuuntainen katu etelän suuntaan. Silti osa pyöräilijöistä ja sähköpotkulaudoista näyttää pyrkivän sitä pitkin myös pohjoiseen. Osa ajaa ajorataa väärään suuntaan, toiset koukkaavat jalkakäytävälle.

Kaupinmäki ei ole tyytyväinen siihen, että pyörällä liikkuvat joutuvat Albertinkadulla polkemaan suurikokoisten linja-autojen seassa. Hänen mukaansa pyöräliikenne olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon runkolinjojen reittien suunnittelussa.

”Voin sanoa oman asiantuntijuuteni pohjalta, että tästä ei ole käyty tarvittavia keskusteluja. Sinne, missä pyöräliikenne kulkee ajoradalla, ei ole tarkoituksenmukaista ohjata joukko­liikenteen runkolinjoja. Se ei missään nimessä ole tavoite.”