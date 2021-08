Main ContentPlaceholder

Kaupunki | Rikosepäilyt

Poliisi epäilee Pohjois-Helsingissä toimivaa romualan yritystä ympäristön turmelemisesta, vyyhtiin liittyy useita erillisiä rikos­tutkintoja

Tutkintaan on liitoksissa mittava ympäristörikoskokonaisuus ja useita muita erillisiä rikostutkintoja. Pelkästään yhdessä rikosepäilyssä rikoshyödyn suuruudeksi on arvioitu lähes 250 000 euroa. Epäiltynä on kaksi yrityksen vastuuasemassa olevaa miestä.

Helsingin poliisi on tutkinut mittavaa ympäristörikoskokonaisuutta, johon liittyy myös paljon muita erillisiä rikostutkintoja. Pohjois-Helsingissä toimivaa romualan yritystä epäillään vuosia kestäneestä kansainvälisestä laittomasta toiminnasta. Yrityksen vastuuhenkilöiden epäillään poliisin mukaan syyllistyneen ympäristön turmelemiseen käsittelemällä ja säilyttämällä jätettä hallitsemattomasti 2016–2020 välisenä aikana. Pelkästään ympäristön turmelemiseen liittyvässä rikosepäilyssä rikoshyödyn suuruudeksi on arvioitu lähes 250 000 euroa. Epäiltynä on kaksi yrityksen vastuuasemassa olevaa miestä. Yrityksen epäillään harjoittaneen toimintaansa ilman asianmukaista ympäristölupaa. "Ympäristörikokset eivät ole ainoastaan uhka ympäristölle vaan ne aiheuttavat yhteiskunnalle merkittäviä taloudellisia tappioita. Tämä tutkinnassa ollut erittäin laaja kokonaisuus osoittaa hyvin, mitä kaikkea tällaiseen kansainvälisesti organisoituun jäterikollisuuteen voi pahimmillaan kytkeytyä”, tutkinnanjohtaja Sampsa Marttila sanoo tiedotteessa. Ympäristörikostutkinnan yhteydessä yritykseen tehtiin myös verotarkastus, jossa paljastui epäilys laajamittaisesta kansainvälisestä kuittikaupasta. Veropetoksellisen toiminnan epäillään olleen kansainvälistä, organisoitua ja pitkään jatkunutta sekä suunnitelmallista. Suuri osa yrityksen liikevaihdosta on koostunut katalysaattorien myynnistä. Yhtiön kirjanpitoon on liitetty perusteettomaksi epäiltyjä vääränsisältöisiä laskuja vuosilta 2015–2019 yhteensä yli 1,5 miljoonan euron arvosta. ”Perusteettomaksi ja väärennetyksi epäillyllä laskutuksella on mahdollisesti saatu vapautettua suuri määrä varoja verotuksen ohi”, Marttila kertoo. ”Ostolaskujen varojen alkuperän häivyttämiseen ja varojen siirtämiseen edunsaajille on käytetty suomalaispankkien lisäksi virolaisia ja liettualaisia pankkitilejä sekä erilaisia maksunvälitysyhtiöitä.” Kokonaisuuteen liittyy myös helsinkiläisten keskuudessa huomiota ja huolta herättänyt tapaus, jossa Kyläsaaren alueelta on ilmoitettu useita kertoja savu- ja hajuhaitoista.