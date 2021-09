Seudullisen vesi- ja jätehuoltoyhtymän johtaja miettii jo tulevien investointien rahoitusta.

Tommi Fred aloittaa työt Helsingin seudun ympäristön toimitusjohtajana lokakuun alussa. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo (kuvassa) on hänelle erityisen tuttu, koska hän on työskennellyt HSY:n vesihuollon toimialajohtajana.

Jälleen kerran Helsingin seudun kuntayhtymän toimitusjohtajan nimi ratkesi arpomalla. Viime vuonna Helsingin seudun liikenteen toimitusjohtajaksi nousi Mika Nykänen arvalla.

Viime viikolla vesi- ja jätehuollosta vastaavan Helsingin seudun ympäristön (HSY) hallitus äänesti 7–7 HSY:n toimialajohtaja Tommi Fredin ja talon ulkopuolisen vastaehdokkaan diplomi-insinööri Kristian Rehnströmin valinnan välillä.

HS:n tietojen mukaan salaisessa lippuäänestyksessä puolueitten kannat hajosivat.

Arpajaisissa Fred oli onnekkaampi.

Täpärä valinta ei järkytä Tommi Fredin mieltä.

”Minähän en ollut läsnä kokouksessa. Kuulin vain tuloksen”, Fred kommentoi.

Poliitikoista osa on ollut huolissaan, miten talon sisältä nostettu toimitusjohtaja pärjää, kun Fredin edeltäjän Raimo Inkisen johtamistyyli on kiristänyt tunnelmia henkilöstöryhmissä. Inkinen sanoutui lopulta itse viime keväänä, kun hallitus oli jo laittanut hänen erottamisprosessinsa vireille.

Fred ei kuitenkaan tunnista joidenkin poliitikkojen huolta HSY:n eri toimialojen keskinäisistä jännitteistä.

”Jätehuollon ja vesihuollon toimintaprosessit ja alakohtaiset ongelmat ovat tietysti erilaisia, mutta en ole kokenut mitään ristivetoa niiden välillä”, Fred sanoo.

Molempia toimialoja pyöritetään asukkailta kerätyillä asiakasmaksuilla.

Korjausvelka vesi- ja viemäriverkossa on suurta, koska verkosto Helsingin seudulla on valtaosin yli 50-vuotiasta. ”Ei edes voi sanoa, että vanhimmat osuudet olisivat huonoimmassa kunnossa, koska rakennustapa ja rakennusmateriaalit ovat vaihdelleet suuresti”, Tommi Fred sanoo.

Yksi keskeinen ero toimialojen välillä on, että vesihuollon investoinnit ovat huomattavasti kalliimpia kuin jätehuollon investoinnit. Kaupunkien vesi- ja viemäriverkko on vanhaa, pääosin 1960–70-luvulla rakennettua, ja korjausvelka on suurta myös laitoksissa.

Ensi vuonna valmistuva Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamo on Helsingin seudun toiseksi kallein infrahanke yli miljardi euroa maksavan länsimetron jatkon jälkeen. Se on myös HSY:n historian kallein hanke.

Blominmäen kustannukset ovat nousseet vuonna 2014 vahvistetun hankesuunnitelman 371 miljoonasta 469 miljoonaan euroon. Puhdistamoa on rakennettu Blominmäen uumeniin jo kuusi vuotta.

Jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön ensi vuoden kesäkuussa, runsaat puoli vuotta aikataulusta myöhässä. Vielä kolme vuotta sitten ajateltiin uuden puhdistamon valmistuvan tänä vuonna.

Fredin mukaan hanketta on jonkin verran viivästyttänyt tiettyjen komponenttien saatavuus, mutta myös urakoitsijoiden rahoitusvaikeudet.

Eikä HSY:n tehtävälista juuri lyhene, vaikka läntisen Helsingin seudun jätevedenpuhdistus saadaan nykypäivän tasolle.

Helsingissä HSY tekee oman osansa katujen peruskorjausurakoissa sekä Raide-Jokerin ja Hakaniemenrannan rakennusprojekteissa.

Fredin mukaan kaupungin katu-urakoissa kunnostettava verkosto ei olisi välttämättä HSY:n oman työlistan kiireisimmästä päästä. Mutta kun katua avataan, on järkevä uusia myös vesi- ja viemäriverkkoa samassa yhteydessä.

Isoista verkostohankkeista valmistelussa on muun muassa Esplanadin tunneli, jonka avulla kantakaupungin sekaviemärit erotettaisiin toisistaan. Sekaviemärit ovat haavoittuvia rankkasateilla, jolloin mereen voi päätyä jätevettä ylivuototilanteissa. Sekaviemärissä kulkevat nyt jätevedet ja sadevedet samassa viemärissä.

Urakointi Helsingin historiallisessa keskustassa on tarkkaa työtä, eikä siihen ryhdytä ilman huolellista valmistautumista.

HSY on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntayhtymä. Kunnallisten vesilaitosten sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) jätehuoltotehtävät yhdistettiin saman katon alle 12 vuotta sitten.

Kuluneiden vuosien aikana HSY.stä on tullut myös keskeinen tekijä seudun ilmastotyössä. HSY kerää dataa ympäristöpäästöistä, valistaa ja jakaa tietoa.

Fredin mielestä ilmastotyö on luonteva jatke perinteikkäälle ilmanlaadun seurannalle, jota jo YTV:ssä tehtiin.

Mitkä sitten ovat HSY:n isoimmat haasteet tulevaisuudessa?

Uusi toimitusjohtaja listaa isoimmaksi haasteeksi vesihuollon investointien rahoituksen.

”Korjausvelkaa ei valitettavasti ratkota pienillä toimilla.”