Ravintola-alan gaalaan ei otettu sisään, ellei tulija suostunut pikatestiin ovella.

Helsingissä on keskiviikkona järjestetty rajoitusten kannalta poikkeuksellisen suuri gaalaillallinen. Sisään pääsi vain suostumalla koronapikatestiin.

Kyseessä on Finlandia-talossa pidetty ravintola-alan Pro-gaala, jossa palkittiin alan ammattilaisia. Pikatestillä on testattu noin 600 ihmistä eli kaikki vieraat ja henkilökunta.

”Olemme päättäneet järjestää tämän näin, että ihmiset voivat varmasti tietää olevansa turvallisia muille ja turvassa”, sanoo palkinnot jakavan Aromi-lehden liiketoimintajohtaja Nina Harlin.

Säännöt ovat olleet kaikille samat. Esimerkiksi rokotukset ja sairastettu covid-19 eivät Finlandia-talossa vapauttaneet pikatestistä.

Testauspisteitä on ollut kaksi ja niissä yli kolmekymmentä hoitajaa ottamassa testejä ja vartijoita ohjaamassa ihmisiä oikeaan paikkaan.

Pikatestin tuloksen voi saada noin 15 minuutissa. Negatiivisen tuloksen saaneet kävijät saivat testipisteellä mustan rannekkeen ja luvan jatkaa matkaa ravintolaan.

Harlin kertoi ennen tapahtumaa, että jos joku saa positiivisen tuloksen, hänet ohjataan hienotunteisesti pois ja hänelle annetaan ohjeet ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Testaajat eivät nimittäin ole viranomaisia, vaikka he sairaanhoitajia ovatkin.

Vieraiden saapuminen porrastettiin niin, että ensimmäiset saapuivat tunteja ennen gaalaa. Henkilökunta ei ole päässyt sisälle Finlandia-taloon testaamatta kahteen päivään.

” ”Täytyy keksiä uusia tapoja toimia turvallisesti.”

Hoitajia odottamassa gaalavieraita testipisteillä.

Niida Toikka otti gaalaan saapuneelta Tero Mäntykankaalta koronatestin.

Gaalavieraat odottelivat pikatestin tulosta.

Juuso Viljakainen sai negatiivisen testin tuloksella gaalarannekkeen.

Koska kyseessä on illallinen ravintolassa, sitä koskevat voimassa olevat ravintoloiden rajoitukset. Ihmisiä on siksi paikalla 600, vaikka ravintolassa olisi 1 700 asiakaspaikkaa. Istumajärjestys on päätetty etukäteen.

Valomerkki tulee kello 22, kun aiempina vuosina gaalassa on jatkettu pikkutunneille.

Kyse ei siis ole kapinoinnista tämänhetkisiä määräyksiä vastaan vaan tavasta etsiä vaihtoehtoja. Rajoituksista haluttaisiin päästä kokonaan, mutta sitä odoteltaessa kokeillaan uusia keinoja.

”Tunnelin päässä on edelleen kovin vähän valoa, sitä on korkeintaan vilkuteltu. Täytyy keksiä uusia tapoja toimia turvallisesti”, Harlin sanoo.

Pikatestien organisoimisessa on ollut suuri työ. Testit, sairaanhoitajien palkkaaminen Deboralta, välineet hoitajille ja muut järjestelyt käyvät kalliiksi. Harlin ei kerro tarkkaa summaa, mutta kyse on ”tuhansista muttei sentään kymmenistätuhansista”.

Toisaalta kyse on myös niistä ravintola-alan ammattilaisista, jotka oli keskiviikkona määrä palkita.

”Palkintogaalan piti olla tammikuussa, joten meillä on siitä asti 46 finalistia odottanut, saavatko he tämän tunnustuspalkinnon hyvin tehdystä työstä. Koronan runtelema ala ansaitsee iloa.”

Helsingissä kaupunki on aiemmin testannut sekä koronapassin käyttöä että pikatestejä. Finlandia-talossa kaupungin edustaja on vain kutsuttuna vieraana.

Kaupungin toinen koronapassikokeilu toteutettiin maanantaina Savoy-teatterin musikaalin kenraaliharjoituksissa.

Savoyssa vieraita pyydettiin esittämään todistus rokotuksista, sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta testituloksesta. Heille tarjottiin myös pikatestiä, mutta toisin kuin kaupungin ensimmäisessä kokeilussa aiemmin sekä koronapassi että pikatesti olivat täysin vapaaehtoisia. Lähes kaikki suostuivat.

Savoyssa toteutettu kokeilu on myös siinä mielessä erilainen kuin Finlandia-talon, että teatteriesitystä koskevat tapahtumarajoitukset eli ainakin toistaiseksi määräykset turva­väleistä ja yleisön lohkomisesta.