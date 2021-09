Remontissa on tehty tunnelia turvallisemmaksi, mutta myös luotu sinne valotaideteos.

Opintoputken seinät, kaiteet ja ovet on puhdistettu ja maalattu. Tunneliin on myös rakennettu valotaideteos nimeltä

Helsingin Yliopiston metroaseman Opintoputkena tunnettu maanalainen kulkuväylä on taas avattu kulkijoille keskiviikkona.

Opintoputki on tunneli, joka johtaa Yliopistonkadulta Kluuvista metroaseman lippuhalliin. Nimi on peräisin kaukaa ja tulee yliopiston läheisyydestä. Tunnelin perusparannus on nyt valmis.

Remontissa haluttiin sekä parantaa tunnelin turvallisuutta että tehdä tunnelista kauniimpi. Teknisiä järjestelmiä ja valaistusta on parannettu. Seinät, kaiteet ja ovet on puhdistettu ja maalattu, tunneliin on tehty uusi varapoistumistie. Tunnelin esteettömyyttä on myös parannettu.

Tunneliin on myös rakennettu taiteilija Kirsti Taiviolan valotaideteos nimeltä Kenno. Teos on toteutettu ohjaamalla led-valojen tuottamaa valoa käsin puhallettujen lasilinssien läpi.

”Kenno-valoteos on tutkielma kuusikulmaisesta hunajakennokuviosta Opintoputken aaltoilevalla kalliopinnalla. Kuvio nousee tunnelin yläpäädyn suorilta seiniltä selkeänä ja järjestyksessä kohti kattoa, missä se lähtee venymään ja tiivistymään myötäillessään katon pinnan muotoja. Syvemmällä tunnelin mutkassa kuvio palaa jälleen kohti järjestystä”, taiteilija kuvailee tiedotteessa.

Kaisaniemen metroasema avattiin Helsingin keskustaan vuonna 1995. Sen nimi muutettiin Yliopiston metroasemaksi viime vuosikymmenellä.

