Nuuksion uuden hotellin kallein ”huone” on teltassa – ilmiötä kutsutaan glampingiksi

Nuuksion kansallispuiston kupeessa on aloittanut uudenlainen hotellipalvelu, jonka kalleimmat huoneet ovat telttoja.

Retkeilyn uusin suuntaus glamping on saapumassa nyt pääkaupunkiseudun metsiin.

Kyseessä on telttailun ja metsäretkeilyn loistokkaampi muoto. Siinä yhdistetään mukavuuksia luonnon helmassa yöpymiseen. Glamping muodostuukin sanoista glamorous (hohdokkuus) ja camping (telttailu).

Nuuksiossa aloitti jo kesällä uusi hotelli, joka mainostaa itseään luontohotellina. Ensi viikolla hotellin majoitusmahdollisuudet laajenevat luontoon. Hotellin takapihalta keskeltä metsää löytyy kallein majoitusvaihtoehto eli telttamajoitus.

Loistokkuutta telttaöihin tuovat Haltia Lake Lodgen yrittäjän ja toimitusjohtajan Teemu Tuomarlan mukaan monet pienet mukavuudet: oikea sänky untuvaisilla petivaatteilla sekä lämmitys ilmalämpöpumpulla.

Haltian luontokeskuksen viereen perustetun hotellin teltoissa on pienet jääkaapit, vedenkeittimet, kuivakäymälät ja hieman pesuvettä.

Lisäksi teltan edustalla on kuhunkin telttaan kuuluva oma pieni terassi. Suihku ja sauna löytyvät hotellirakennuksesta.

Glampingille on varmasti kysyntää pääkaupunkiseudulla, Tuomarla uskoo. Pohjoisessa ja ulkomailla luonnossa matkailu mukavuuksin on ollut valtavirtaa jo jonkin aikaa pitkään.

Etelässä Haltia Lake Lodge on kuitenkin ensimmäinen toimija.

”Luonto- ja retkeilybuumi on ollut hillitön. On entistä suurempi joukko ihmisiä, jotka haluavat liikkua luonnossa. Osa heistä on ehkä sellaisia, että eivät halua ulottaa luonnossa olemista ihan telttailuun asti tai säiden armoille”, Tuomarla sanoo.

Hotellitasoisessa teltassa voi Tuomarlan mukaan nauttia vain telttailun hyvistä puolista. Hankalina tuntuvat asiat kuten esimerkiksi raskaan rinkan kantaminen tai verrattain kovalla alustalla nukkumisen voi siis välttää.

”Tässä yhdistyvät luontokokemusten parhaat puolet. Ollaan keskellä luontoa, kuullaan luonnon äänet, mutta vesi ja tuuli eivät kuitenkaan tule sisälle ja siellä on hotellin mukavuudet. Lisäksi tällaisessa majoituksessa hiilijalanjälki on melko pieni.”

Hiilijalanjälkeä on hotellissa Tuomarlan mukaan mietitty muutenkin ja osa hotellin kalusteista ja materiaaleista on tehty yhteistyössä kierrätyskeskuksen kanssa ja kierrätysmateriaaleista.

Haltia Lake Lodge määrittelee itsensä luontohotelliksi ja sen palvelut suuntautuvat myös järjestettyihin luontokokemuksiin.

Glamping-teltoissa yöpyminen alkaa jo syyskuussa. Yö teltassa maksaa ajankohdasta riippuen noin 3 00 euroa tai hieman alle.