Kokeilu kestää ainakin vuoden loppuun asti, johon mennessä sovitaan sen jatkosta.

Vuokrattujen sähköpotkulautojen käyttö kielletään Helsingissä viikonloppuöisin.

Helsingin kaupunki on sopinut uudesta kokeilusta Helsingissä toimivien yritysten Tierin, Limen ja Voin kanssa.

Helsingin kaupunki tiedottaa, että yhtiöiden vuokrasähkö­potkulaudat ovat kokonaan poissa käytöstä perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä kello 00–05.

Kokeilu alkaa syyskuun aikana ja kestää ainakin vuoden loppuun asti. Siihen mennessä sovitaan käyttökiellon mahdollisesta jatkosta. Samalla kerätään tietoa, miten aikarajoitukset vaikuttavat tapaturmien määrään.

Helsingin keskustassa selvitetään myös mahdollisuutta rajoittaa lautojen pysäköintiä alueilla, joilla pysäköinti on esteettömyyden ja viihtyisyyden kannalta ongelmallisinta, kaupunki kertoo.

Keskiviikkona kerrottiin myös uusista nopeusrajoituksista. Sähköpotkulautojen nopeutta rajoitetaan Helsingissä 15 kilometriin tunnissa kaikilla alueilla öisin klo 00–05. Aiemmin yönopeusrajoitukset ovat olleet voimassa vain Helsingin keskusta-alueella.

Yritykset ovat myös sitoutuneet alentamaan lautojen maksiminopeutta 25:stä 20:een kilometriin tunnissa.

Muutokset tulevat voimaan perjantaina 3. syyskuuta ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Tierin Suomen kaupallinen johtaja Elina Bürkland sanoo, että yhtiö on tyytyväinen siihen, että uusista rajoituksista on saatu sovittua. Hänen mukaansa esimerkiksi maksiminopeuden rajoittaminen 20 kilometriin tunnissa on järkevää.

”Muissa Euroopan maissa on voimassa 20 kilometriä tunnissa, Suomi on ollut tässä poikkeus”, Bürkland sanoo.

Hänen mukaansa yhtiö suhtautuu positiivisesti myös viikonloppuyö­kieltoon.

”Me ajattelemme tätä toimintaa pidemmällä tähtäimellä. Haluamme, että sähköpotkulautailuun löydetään sellaiset toimintatavat, jotka hyödyttävät kaupunkilaisia.”

Bürkland huomauttaa kuitenkin, että nyt saatava tieto siitä, miten käyttökielto vaikuttaa onnettomuuksiin, ei välttämättä ole vertailukelpoista esimerkiksi kesän lukuihin.

”Heinäkuussa ei ollut samanlaisia ravintolarajoituksia kuin nyt. Luvut pitää osata suhteuttaa siihen. On tärkeää, että saamme luotettavaa tutkimustietoa siitä, kuinka paljon rajoitukset vähentävät onnettomuuksia.”

Bürkland ei osaa arvioida, minkälaisia vaikutuksia yökiellolla ja muilla rajoituksilla on sähköpotkulauta­operaattorin taloudelle.

”Se jää nähtäväksi. Tällä hetkellä koronarajoitusten takia sen vaikutus voi olla aika maltillinen.”

Helsingissä ravintoloiden täytyy tällä hetkellä sulkea ovensa kello 23, eli ennen sähköpotkulautojen käyttökiellon alkamista.

Bürklandin mukaan sähköpotkulautojen käytössä on ensimmäinen piikki aina aamuisin ja toinen kello 16:n ja 20:n välillä, kun ihmiset lähtevät töistä ja menevät esimerkiksi harrastuksiin. Viikonloppuöisin käyttöä on enemmän kuin arkiöisin.

Bürkland uskoo, että sähköpotkulautailu tulee Suomessa vähitellen löytämään muotonsa.

”Ollaan oltu täällä vasta kaksi vuotta, eli kyseessä on nuori toiminta, joka tulee varmasti kehittymään valtavasti. Tärkeää on, että kuunnellaan toisen osapuolen kantoja, ja että saadaan kattavasti tilastoja sairaaloiden luvuista."

Operatiivinen johtaja Reetta Alastalo Voista tuntuu arvioivan viikonloppuöiden käyttö­kieltoa kriittisemmin kuin Tierin Bürkland.

Alastalo pitää käyttökatkoa viikonloppuöinä kokeilun arvoisena mutta väliaikaisena ratkaisuna.

”Sulut eivät pitkällä aikavälillä ratkaise ongelmaa eli sitä, että ihmiset ajavat humalassa. Siksi meidän mielestämme tarvittaisiin promillerajoja ja tehokasta viestintää seurauksista, mitä humalassa ajo voi aiheuttaa.”

Alastalo kuitenkin huomauttaa, että aikaväli 00–05 on yritykselle hiljaista aikaa.

”Käyttäjien joukossa tuolloin on kuitenkin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kotimatkalla yökerhosta, kuten yötyöläisiä.”

”Koemmekin, että esimerkiksi passinkäyttäjillämme tulisi olla mahdollisuus käyttää sähkö­potkulautaa kulkuvälineenä, milloin haluavat, jotta voimme aidosti olla kilpailukykyinen vaihtoehto yksityisautoilulle.”

Tiukkenevia nopeusrajoituksia Voi pitää hyvänä keinona turvallisuuden lisäämiseksi. Yrityksessä uskotaan, ettei käyttö vähene merkittävästi niiden vuoksi.

”Meillä Voilla yhä suurempi osa liiketoiminnasta tulee päivä- ja kuukausipasseista. Emme usko, että tällä on merkittävää rahallista vaikutusta”, Alastalo kommentoi mahdollisesti vähenevän käytön rahallisia vaikutuksia.