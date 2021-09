Vuonna 2004 syntyneet pojat tuomittiin yli kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksiin ikätoverinsa murhasta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kolme vuonna 2004 syntynyttä nuorta 8–10 vuoden vankeusrangaistuksiin ikätoverinsa murhasta nuorina henkilöinä.

16-vuotiaan uhrin murha tapahtui Helsingin Koskelassa 4. päivä joulukuuta viime vuonna. Poliisin esitutkinnan aikana kävi ilmi, että teko oli jatkumoa pitkään kestäneelle väkivaltaiselle kiusaamiselle.

Lyhin rangaistus, kahdeksan vuotta ja kaksi kuukautta, tuli toiseksi nuorimmalle syytetylle, joka oli surmailtana useita tunteja poissa paikalta.

Pisimmän rangaistuksen, 10 vuotta ja yhden kuukauden, sai vanhin syytetty, jonka oikeus katsoi tehneen eniten väkivaltaa uhrille.

Nuorin syytetty tuomittiin yhdeksän vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen.

Syyttäjät vaativat kaikille murhasta syytetyille yli yhdeksän vuoden tuomioita.

Murhan lisäksi käräjäoikeus ratkaisi tuomiossaan myös surmailtaa edeltävät väkivallanteot ja ryöstön. Oikeus tuomitsi neljännen vuonna 2004 syntyneen pojan 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen elokuussa 2020 tapahtuneesta ryöstöstä.

Käräjäoikeuden mukaan kaikki kolme syytettyä ovat voineet tekojen aikaan pitää varsin todennäköisenä, että heidän menettelynsä seurauksena uhri tulee kuolemaan.

Oikeuden mukaan tekijöillä on ollut teon aikaan yhteisymmärrys teoistaan ja näin ollen syytetyt ovat yhdessä tahallaan tappaneet uhrin.

Teko osoittaa tuomion mukaan erityistä raakuutta muun muassa siksi, että väkivaltaa on kohdistettu täysin puolustuskyvyttömään henkilöön.

”Väkivallan käyttö on kestänyt useita tunteja ja [uhriin] kohdistettujen väkivallantekojen on täytynyt aiheuttaa tälle kipua ja tuskaa”, tuomiossa kerrotaan.

Uhri ei ollut kuollut saamiinsa vammoihin heti, vaan vasta joidenkin tuntien kuluttua siitä, kun hänet on jätetty yötä vasten yksin maahan makaamaan. Surmailtana ilman lämpötilan on mitattu olleen lähellä nollaa. Uhri oli puoliksi riisuttu vaatteistaan.

”Tekijöitä on ollut kolme. Väkivaltaa on kestänyt yli kolme tuntia. Väkivaltaa on tehty kolmessa eri paikassa, joista viimeisimpään [uhri] on kannettu. Rikoksen toteuttamisessa on käytetty tekovälineitä. Näin ollen rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä”, oikeus arvioi.

Vanhin syytetty

Käräjäoikeus arvioi jokaisen tuomitun saaman rangaistuksen pituuden erikseen.

Pisimmän tuomion saanut vanhin syytetty kohdisti oikeuden mukaan uhriin voimakasta väkivaltaa, joka kohdistui pääosin tämän päähän ja ylävartaloon. Tuomion mukaan hänen tarkoituksenaan ei ollut tappaa uhria. Kyse on siis käräjäoikeuden mukaan ollut todennäköisyystahallisuudesta.

Oikeus kuitenkin katsoo, että syytetty oli voinut arvioida tekonsa seurauksia ja tehdä havaintoja uhrin kunnon heikkenemisestä. ”[Vanhimmalla syytetyllä] olisi useita kertoja ollut mahdollisuus luopua enemmälti rikoksen täytäntöönpanosta ja toimia toisin”, tuomiossa kerrotaan.

Käytetyn väkivallan lisäksi tuomion pituuteen vaikutti myös se, että syytetyt olivat suunnitelleet tekojaan ennen surmailtaa.

Vanhimman syytetyn osalta oikeus piti kohtuullisena rangaistuksena 10 vuotta vankeutta murhasta.

Lisäksi hänen todettiin syyllistyneen ryöstöön ja kahteen pahoinpitelyyn, jotka kohdistuivat samaan uhriin syksyn 2020 aikana. Näiden rikosten osalta yhdistetty rangaistus on yksi kuukausi vankeutta.

Nuorin syytetty

Oikeuden mukaan nuorin syytetty on ollut yhdessä muiden kanssa suunnittelemassa väkivallantekoa ja hän on ollut paikalla koko surmaillan ajan.

Sekä nuorin että toisiksi nuorin syytetty vetosivat oikeudenkäynnissä siihen, että he olisivat pyytäneet tekoiltana vanhinta syytettyä rauhoittumaan ja lopettamaan väkivallan käytön.

Oikeuden mukaan kummankaan asennoituminen väkivallan käyttämiseen ei kuitenkaan oleellisesti muuttunut illan aikana, eikä kumpikaan tosiasiallisesti pyrkinyt estämään vanhimman syytetyn toimintaa.

Nuorin syytetty ei kuitenkaan tuomion mukaan kohdistanut uhriin yhtä paljon väkivaltaa kuin vanhin syytetty. Tästä syystä hänelle tuomittava rangaistus on jonkin verran alempi kuin vanhimman syytetyn.

Oikeus tuomitsi nuorimman syytetyn murhasta yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänelle tuomittiin yllytyksestä ryöstöön ja kolmesta pahoinpitelystä vankeutta yhteensä kaksi kuukautta.

Toisiksi nuorin syytetty

Vaikka toisiksi nuorin syytetty on poistunut surmailtana tekopaikalta joksikin aikaa, oikeus katsoo hänen olevan muiden syytettyjen kanssa yhtä syyllinen uhrin kuolemaan.

Käräjäoikeuden mukaan toisiksi nuorin syytetty on poissaolonsa aikaan saanut muilta viestejä tekopaikalta ja suhtautunut heidän tekoihinsa hyväksyvästi. Paluunsa jälkeen hän myös kohdisti uhriin väkivaltaa itse.

Käräjäoikeuden mukaan toisiksi nuorimman syytetyn käyttämä väkivalta oli huomattavasti vähäisempää kuin kahden muun. Tämän vuoksi oikeuden mukaan kohtuullinen rangaistus murhasta on hänen kohdallaan kahdeksan vuotta vankeutta.

Murhan lisäksi hänet tuomittiin ryöstön yllytyksestä sekä kolmesta pahoinpitelystä yhteensä kahden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Tuomion mukaan syytetyt vetosivat oikeudenkäynnin saamaan julkisuuteen rangaistuksia lieventävänä seikkana. Heidän mukaansa rikosasiaa on käsitelty paljon sosiaalisessa mediassa, joissa myös heidän nimensä on tulleet esille.

Syytettyjen mukaan heidän opintonsa ovat keskeytyneet ja ainakin yhden syytetyn läheisille on lähetetty uhkaavia kirjeitä.

Käräjäoikeuden mukaan kyseessä on ollut poikkeuksellinen ja vakava nuorten henkilöiden tekemä henkirikos.

”Vastaajat ovat tappaneet samanikäisen kaverinsa. Näin ollen on selvää, että teosta ja siihen johtaneista syistä käydään julkisuudessa laajaa keskustelua”, tuomiossa kerrotaan.

Oikeus ei pitänyt asian saamaa julkisuutta tai käsittelytapaa poikkeuksellisena tai kohtuuttomana. Syytettyjen opinnot ovat oikeuden mukaan keskeytyneet epäiltyjen rikosten, eikä asian saaman julkisuuden vuoksi.

Koskelan surman käsittely Helsingin käräjäoikeudessa kesti yli puoli vuotta.

Maaliskuussa käräjäoikeus antoi asiassa välituomion ja määräsi syytetyt mielentilatutkimuksiin. Tutkimusten mukaan kaikki syytetyt olivat teon aikaan syyntakeisia, eli he ymmärsivät tekojensa seuraukset.

Asianomistajat eli uhrin omaiset vaativat 12 vuoden vankeusrangaistuksia kaikille kolmelle syytetylle.

Suomessa alaikäistä ei voida tuomita elinkautiseen, vaan 12 vuotta on pisin alaikäisille tuomittava vankeusrangaistus. Alaikäisenä tuomion saanut vanki voi hakea ehdonalaiseen vapauttamista istuttuaan yhden kolmasosan tuomiostaan.

Uutinen päivittyy.

