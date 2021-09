Omakantaan pyrkinyt päätyi hakukoneen hakutuloksen kautta huijaussivustolle ja menetti tuhansia euroja.

Hakukoneella Omakantaa hakiessa voi päätyä huijaussivustolle, johon kirjautuminen on turvallisuusriski.

Kansaneläkelaitos (Kela) varoittaa, että Omakannan nimissä levitetään huijaus­tekstiviestejä ja valheellisia verkkomainoksia eri kanavissa. Viestien ja mainosten kautta päätyy sivustolle, jossa yritetään saada haltuun ihmisten henkilö- tai pankkitunnuksia.

”Verkossa on mainoksia, joissa olevien linkkien väitetään johtavan Omakantaan. Mainosta klikkaamalla päätyy rikollisten ylläpitämälle verkkosivustolle. Kyseessä on tietojenkalastelu (phishing), jonka tarkoituksena on varastaa henkilötietoja ja kirjautumistietoja, kuten pankkitunnustietoja”, Kela kertoo tiedotteessaan.

Myös Helsingin poliisi varoittaa huijauksista. Se julkaisi varoituksen Twitterissä.

Helsingin poliisin tiedossa on ainakin yksi tapaus, jossa henkilöltä huijattiin rahaa Omakantaa muistuttavalla hakukonemainoksella.

Henkilö etsi hakukonepalvelu Bingissä Omakanta-sivustoa mutta ajautui tietojenkalastelu­sivustolle. Bing antoi hakutulokseksi valheellisen verkkomainoksen, jota henkilö klikkasi. Hänen tililtään katosi nopeasti tuhansia euroja, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Poliisi neuvoo, että huijaussivuston tunnistaa pienestä Mainos-tekstistä vasemmassa alareunassa. Lisäksi hakutuloksen osoite on erilainen kuin oikeassa Omakanta-palvelussa.

”Huijausmainos johdattaa asiakkaan sivustolle, jossa yritetään urkkia henkilötietoja ja pankkitunnuksia”, poliisi varoittaa.

Poliisi täsmentää, että Omakantaan kirjaudutaan osoitteessa kanta.fi.

”Kirjaudu Omakantaan -painike ohjaa Suomi.fi-palveluun, jonka osoiterivillä on niin ikään lukkoikoni.”

Huijauksen kohteeksi joutuneita poliisi neuvoo ilmoittamaan asiasta heti pankkiin ja tekemään sen jälkeen rikosilmoituksen.