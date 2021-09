Pohjois-Helsingissä omistusasunnossa asuvan Jukka Oksaharjun omaisuus on jo 33-vuotiaana 1,5 miljoonaa euroa. Kohtaatko kateutta? – Enpä juuri. Ehkä siksi, että en käytä rahaa kulutustavaroihin. Ajan 1 500 euron Fiatilla, joka on kolaroitu sivusta sisään eivätkä sen etupenkin ikkunat aukea lainkaan. Arkistokuva on vuodelta 2017.