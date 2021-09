”Tämä on paitsi laitonta myös törkeää” – Tehyn mukaan kymmenien hoitajien työnhaku on tyssännyt työhistoriaan Helsingin kaupungilla

Tehy arvioi, että vaikka palkoista ei suoraan olisi sovittu, työntekjöiden siirtymisen estäminen käytännössä johtaa kartellinomaiseen toimintaan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kertoo saaneensa ennen torstaita kymmeniä yhteydenottoja jäseniltään, joita ei ole otettu töihin yksityisille terveysjäteille siksi, että he ovat tai ovat juuri olleet töissä Helsingin kaupungilla.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen syytti eilen MTV:n lähetyksessä Helsingin kaupunkia ja terveysjättejä Terveystaloa, Pihlajalinnaa ja Mehiläistä sopimuksesta, joka käytännössä estää kaupungin työntekijöitä vaihtamasta yksityiselle puolelle töihin.

”Kyse on todella laajasta ja vakavasta asiasta”, sanoo johtava lakimies Vappu Okkeri Tehystä.

”Tämä on paitsi laitonta myös totaalisen törkeää. Kaupunki estää näin työntekijöitään pääsemästä paremmille palkoille”, sanoo Rytkönen perjantaina.

Tehyyn yhteyttä ottaneet hoitajat ovat kertoneet, että työpaikkaa yksityiseltä hakiessa heiltä on kysytty, ovatko he olleet Helsingin kaupungilla töissä viimeisen kolmen tai kuuden kuukauden sisällä. Jos vastaus on ollut kyllä, on valiteltu, että emme nyt voi palkata sinua kaupungin kanssa tekemämme sopimuksen vuoksi.

Okkeri sanoo, että Tehyllä on hallussaan runsaasti todisteita väitteistään. Niitä ei ainakaan toistaiseksi näytetä medialle, Tehy vetoaa tässä jäsentensä oikeuksiin. Kyseessä ovat sähköpostiviestit, joita ovat kirjoittaneet terveysjäteillä esimiesasemassa olevat ihmiset paikkaa hakeneille hoitajille.

”Niissä harmitellaan ihan suoraan, että palkkaisimme sinut, mutta emme voi, kun olet ollut Helsingin kaupungilla töissä”, Okkeri kuvailee.

Torstain jälkeen yhteydenottoja on tullut vielä runsaasti lisää. Rytkönen sanoo, että uusien yhteydenottojen pohjalta näyttäisi, että samanlaista olisivat tehneet muutkin kaupungit kuin Helsinki ja muutkin yksityiset toimijat. Uudet väitteet pitää tarkastaa ennen kuin Tehy nimeää muita tahoja.

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) piti torstaina ajatusta palkkakartellista naurettavana ja kiisti jyrkästi sellaisen olemassaolon.

”Mitä Helsingin ostopalveluihin tulee, Helsinki ostaa yrityksiltä lisää henkilökuntaa saadakseen helsinkiläisille turvattua toimivat palvelut. Näissä tapauksissa ei tietenkään ole mieltä siinä, että tämä lisähenkilöstöksi tarkoitettu henkilökunta tulisi Helsingin kaupungilta takaisin Helsingin kaupungille, mutta vain yksityisen yrityksen kautta”, hän kuitenkin sanoi.

Helsinki on koronapandemian aikana ostanut tavallista laajemmin tällaista tilapäistä lisähenkilökuntaa esimerkiksi koronarokotuksiin ja myös saadakseen monet peruspalvelut pyörimään.

Okkerin mukaan heille on tullut yhteydenottoja esimerkiksi rokottamaan hakeneilta jäseniltään, mutta myös vakituisia työpaikkoja yksityisiltä hakeneilta. Tehyn mukaan ilmiö ei siis koske vain näitä ostopalveluja.

Tehy tekee asiasta valituksen eduskunnan oikeusasiamiehelle. Okkerin mukaan menettely kiertää työsopimuslain kilpailukieltosopimusta ja johtaa näin tosiasiassa kartellinomaiseen toimintaan.

”Tavallisilla työntekijöillä ei voi olla työsopimuksessa suoraan kilpailukieltoa niin kuin johtajilla voi olla. Tässä sellaisia ei ole sopimuksissa, mutta kaupungin ja yksityisten menettely tekee aivan yhtä lailla mahdottomaksi tavoitella parempaa uraa ja palkka toisella työnantajalla. Kysymys on työntekijöiden pakkositouttamista ja perusoikeuksien rikkomisesta”, Okkeri sanoo.

Kyse ei siis ole siitä, että Helsinki ja yksityiset olisivat yhdessä päättäneet ylärajan maksamilleen palkoille. Tehyn mukaan käytännössä kuitenkin käy niin, että hoitajien palkat eivät nouse, vaikka alalla on kova työvoimapula.

Tehy katsoo, että menettely rikkoisi myös perustuslakia siksi että se rajoittaisi yhdenvertaisuutta ja työntekijän oikeutta hankkia elantonsa valitsemallaan tavalla.

HS ei ole toistaiseksi tavoittanut kaupungin virkamiehiä kommentoimaan Tehyn väitteitä.