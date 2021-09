Kolme nuorta tuomittiin noin 8–10 vuoden vankeusrangaistuksiin.

Koskelan murhasta perjantaina annetut tuomiot olivat vakiintuneen oikeus­käytännön mukaisia, mutta tuomion perustelut korostavat henkirikoksen poikkeuksellisuutta, arvioi Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.

”Käräjäoikeuden oikeudelliset tulkinnat ovat hyvin vakiintuneita. Edelleen jää kuitenkin se kysymys, että miten tällainen teko on ollut mahdollinen. Vaikka olen itse seurannut rikosjuttuja kolmekymmentä vuotta, tässä on tapahtunut jotain hyvin selittämätöntä.”

”Siinä on ollut ihmeellinen kierre, jossa jonkinlainen kiusanteko on eskaloitunut ja tuomittujen ryhmädynamiikka on ollut hurjaa. Se on johtanut henkirikokseen.”

Nuotion mukaan tapaus herättää yhä kysymyksiä siitä, miten tällainen on voinut tapahtua ja olisiko se voitu jotenkin estää.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina kolme alle 18-vuotiasta nuorta murhasta noin 8–10 vuoden ehdottomiin vankeus­rangaistuksiin. He ovat syntyneet vuonna 2004.

Tuomitut murhasivat 16-vuotiaan ikätoverinsa Helsingin Koskelassa 4. joulukuuta viime vuonna.

Lue lisää: Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Koskelan surmasta syytetyt pojat vankeuteen murhasta – pisin tuomio yli 10 vuotta.

Jos tuomitut olisivat olleet täysi-ikäisiä, kaikki kolme olisivat saaneet elinkautisen vankeustuomion. Alaikäisten kohdalla sovelletaan alennettua rangaistusasteikkoa, jolloin murhasta voidaan tuomita 2–12 vuotta vankeutta.

Koskelan tapauksessa enimmäisrangaistus olisi voinut olla 15 vuotta, koska tuomio sisälsi muitakin rikoksia kuin murhan.

Ensikertalaisena tuomitut alaikäiset pääsevät ehdonalaiseen vapauteen istuttuaan kolmanneksen tuomiosta. Valvottuun koevapauteen voi päästä vielä puoli vuotta sitä aiemmin.

”Tässä tapauksessa rangaistuksia alensi hieman se, ettei tekijöiden tahallisuus ollut kaikkein raskainta laatua. Sen vuoksi oikeus ei mennyt ihan rangaistusasteikon äärilaitaan”, Nuotio sanoo.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, ettei tuomituilla ollut varsinaista tarkoitusta tappaa uhria. Heidän olisi kuitenkin pitänyt ymmärtää, että heidän teoistaan seuraa todennäköisesti uhrin kuolema.

Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden professori Matti Tolvanen pitää jossain määrin epätavallisena, että käräjäoikeus alensi rangaistuksia siksi, ettei tekijöiden tahallisuus ollut raskainta laatua.

”Sille ei ole yleensä annettu kauheasti painoarvoa. Toisaalta voi sanoa, että se olisi osoittanut enemmän syyllisyyttä, jos olisi todella ollut tarkoitus tappaa.”

Tolvasen mukaan nuorten vankeusrangaistusten tasoa on vaikea verrata vallitsevaan oikeuskäytäntöön, koska alaikäisiä ei ole juurikaan tuomittu murhasta.

Tuomittujen rangaistusten pituudet vaihtelivat noin kahdella vuodella heidän käyttämänsä väkivallan perusteella. Kimmo Nuotion mielestä vaihteluväli on varsin pieni, mikä kertoo käräjäoikeuden katsoneen kaikki tuomitut lähes yhtä syyllisiksi.

Tuomitut katsoivat itse oikeudessa, että heidät olisi pitänyt tuomita selvästi lievemmistä rikoksista kuin murha.

”Minusta käräjäoikeudella on ollut perusteet arvioida, että kyse on murhasta”, Nuotio sanoo.

Myös professori Tolvanen pitää murhanimikettä perusteltuna.

”Rikoksen tekotapa teki siitä murhan. Kyse oli väkivallan kestosta ja laadusta.”

”Uhrin näkökulmasta teko oli hyvin nöyryyttävä.”

Tolvanen kehuu käräjäoikeuden päätöstä olla lieventämättä rangaistusta julkisuuden perusteella, vaikka syytetyt vaativat sitä.

”Näin vakavassa rikoksessa tekijät voivat varautua siihen, että julkisuutta tulee. Omasta mielestäni tapausta on käsitelty ainakin perinteisessä mediassa objektiivisesti.”

Tolvanen huomauttaa, että tuomittujen vankeusolojen kannalta on suuri merkitys sillä, saako käräjäoikeuden tuomio lainvoiman vai jatkuuko käsittely ylemmissä oikeusasteissa.

He pysyvät asemaltaan tutkintavankeina siihen asti, kunnes tuomio saa lainvoiman. Tällöin heillä ei ole samoja mahdollisuuksia pitää yhteyttä ihmisiin, päästä avolaitokseen tai osallistua esimerkiksi koulutukseen tai kuntouttavaan toimintaan kuin varsinaisilla vankeusvangeilla.