HS:n haastattelemat työntekijät kertovat, että työskentelystä Helsingin kaupungilla on kysytty työnhakijoilta ainakin Esperillä. Toimitusjohtajan mukaan on ”varsin tavallista”, että sopimuksiin kirjataan erilaisia henkilöstöä koskevia ehtoja.

”Ethän ole ollut työssä Helsingin kaupungilla viimeiseen kolmeen kuukauteen, koska emme voi palkata sinua muutoin.”

Näin kysyttiin yksityisen yrityksen kautta rokotushoitajan työtä hakeneelta hoitajalta. Hän ei ollut, joten hän sai työpaikan.

Nainen kertoo työskennelleensä kevään aikana koronarokottajana kahden eri yrityksen kautta. Molemmissa häneltä oli kysytty sama kysymys.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen syytti torstaina MTV:n lähetyksessä Helsingin kaupunkia ja terveysjättejä Terveystaloa, Pihlajalinnaa ja Mehiläistä sopimuksesta, joka käytännössä estää kaupungin työntekijöitä vaihtamasta yksityiselle puolelle töihin.

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) kiisti jyrkästi palkkakartellin olemassaolon.

Rytkönen kertoo, että yhteydenottoja on torstain jälkeen tullut vielä lisää. Uusien yhteydenottojen pohjalta näyttäisi, että samanlaista olisivat tehneet muutkin kaupungit kuin Helsinki ja muutkin yksityiset toimijat.

Lue lisää: Mehiläinen: Rekrytointia Helsingin kaupungilta rajoitettu sopimuksissa – Tehyn mukaan kymmenien hoitajien työnhaku on tyssännyt työhistoriaan

Helsingin Sanomiin yhteyttä ottaneet terveydenhoitoalan työntekijät kertovat, että vastaavaa on kysytty työnhakijoilta ainakin Esperillä. Lisäksi HS:n tiedossa on muitakin alan yrityksiä, joilla on samanlaisia käytäntöjä.

Työntekijät eivät esiinny tässä jutussa nimillään, sillä he pelkäävät sen vaikuttavan heidän työllistymis­mahdollisuuksiinsa jatkossa.

Helsingin kaupungin rokotuspisteillä työskentelee HS:n haastatteleman rokotushoitajan mukaan hoitajia eri yritysten kautta. Osa yrityksistä on hyvin pieniä, osa taas suuria. Työntekijöiden tuntipalkat vaihtelevat 20–25 euron välillä.

”Näitä firmoja on lähes 20 kappaletta: pieniä ja suuria, jotka ovat tehneet sopimuksen näillä perustein Helsingin kaupungin kanssa koronarokotuksiin. Kaikille oli sanottu tuo kolmen kuukauden karenssi”, rokotushoitaja kertoo.

Rokotuspisteillä on myös Helsingin kaupungin työntekijöitä. Heillä ei hoitajan mukaan ole ollut mahdollisuutta osallistua koronarokotus­talkoisiin hyvällä tuntipalkalla.

”Me, jotka olimme hakeneet tähän koronarokotus­keikkatyöhön, emme tietenkään voineet tietää, että näin on tapahtunut, kun haimme. Asia valkeni meille kaikille myöhemmin ja sitä ihmeteltiin muun muassa lounastauolla”, hän kertoo.

Hoitaja kertoo, että samaan aikaan, kun rokottajia rekrytoitiin yrityksistä rokottamaan korkeammalla tuntipalkalla, kaupunki rekrytoi myös työntekijöitä suoraan kaupungille rokottamaan kunnallisella yleisellä virka- ja työehtosopimuspalkalla.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) tuli paljon hoitajia keikkatyöhön, hoitaja kertoo.

Toinen, Helsingin kaupungilla terveydenhoitajana työskentelevä henkilö kertoo, että hänet siirrettiin määräajaksi työskentelemään rokotuspisteelle.

Koska yksityiset maksoivat rokotustyöstä huomattavasti kaupunkia paremmin, hän harkitsi siirtyvänsä niiden palkkalistoille.

”Palkka oli yleinen puheenaihe. Me teimme samaa työtä, mutta sermin takana toinen sai samasta työstä parempaa palkkaa kuin minä”, hän kertoo.

Hoitaja kertoo olleensa koeajalla ja olisi voinut irtisanoutua lyhyelläkin varoitusajalla. Kaikista yrityksistä kuitenkin vastattiin, ettei hän voisi työskennellä kolmeen kuukauteen heidän listoillaan, koska hän oli ollut Helsingin kaupungilla töissä.

”Naapurikuntiin minut olisi voinut palkata ja harkitsinkin siirtymistä Espooseen rokotustyöhön, mutta työmatkan vuoksi en lopulta tarttunut tarjoukseen”, hoitaja kertoo.

Työntekijöiden liikkuvuuden rajoittamiset liittyvät ostopalvelusopimuksiin rokotuspuolella ja ulkoistetuilla terveysasemilla, kertoo Esperin toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi.

”On varsin tavallista, että näihin sopimuksiin kirjataan erilaisia henkilöstöä koskevia ehtoja. Esperi voi rekrytoida henkilöstöä vapaasti, mutta tilaaja voi päättää keitä he ottavat vastaan”, hän kertoo.

Helsingin kaupunki voi siis esimerkiksi kieltää Helsingin kaupungilla työskennelleitä työskentelemästä rokotuspisteillä ulkoistettuina keikkatyöntekijöinä.

”Se ei tarkoita kuitenkaan, ettei henkilö voisi työskennellä meillä muualla”, Wentjärvi kertoo.

Esperillä on sopimus rokotehoitajien työstä myös Espoon rokotuspisteillä.

Helsingin kaupungin rokotustoimintaa koskevat sopimukset päättyvät tässä kuussa kaikilta palveluntarjoajilta. Siitä huolimatta Esperi on jatkanut rokotushoitajien rekrytoimista. Wentjärven mukaan tulevaa tarvetta on vaikea ennustaa.

”Vielä emme ole saaneet tietoa jatkosta, mutta olemme rekrytoineet henkilöstöä, jotta pystymme tarvittaessa jatkamaan sopimusta”, hän kertoo.

Rekrytointirajoitukset eivät HS:ään yhteyttä ottaneiden hoitajien mukaan kuitenkaan rajoitu vain koronarokotuksiin.

Seuren eli kaupungin oman vuokratyövälitysfirman kautta kuukausipalkkaisessa työssä työskentelevä sairaanhoitaja kertoo, että hän harkitsi tekevänsä välillä keikkaluontoista työtä yksityisen vuokrayrityksen kautta Helsingin kaupungin kotihoitoon.

Hoitajan mukaan hänen tuntipalkkansa olisi noussut usealla eurolla verrattuna Seuren maksamiin palkkoihin.

Hänelle kuitenkin kerrottiin yrityksestä, että heitä on kielletty palkkaamasta Helsingin kotihoitoon henkilöitä, ovat työskennelleet viimeisen puolen vuoden aikana Seuren kautta.

Hoitaja pitää kohtuuttomana sitä, ettei hänellä ole mahdollisuutta parantaa ansioitaan hakeutumalla Helsingissä töihin myös yksityiselle puolelle.

”Minua siis estettiin tekemästä Helsingin kaupungin kotihoidossa työtä yksityisen firman kautta”, hän sanoo.

Hän on tällä hetkellä hakeutumassa ulkomaille töihin.

Oikaisu 4.9. kello 20.08. Toisin kuin jutussa aiemmin väitettiin, apulaispormestari Daniel Sazonov ei ole kiistänyt rekrytointirajoitusten mahdollisuutta. Sazonov on kiistänyt Tehyn väitteet palkkakartellista.