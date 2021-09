Työoikeuden emeritusprofessorin mukaan työvoimapula on hyväksyttävä syy rekrytointirajoituksille, mutta kuuden kuukauden karenssi on liian pitkä.

Helsingin kaupunki rajoittaa omien työntekijöidensä rekrytointeja useissa eri sopimuksissaan, jotka se on tehnyt yksityisten terveysyhtiöiden kanssa.

HS sai haltuunsa sopimusehdot niistä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sopimuksista, joihin sisältyy jonkinlainen edeltävään Helsingin kaupungin työskentelyyn liittyvä ehto palveluntuottajalle.

Tällaisia sopimusehtoja on sopimuksissa terveysasemapalveluista, rokotushenkilöstön vuokrauksesta, varasairaalan sairaanhoitajavuokrauksesta, idän terveysaseman lääkäri- ja hoitajavuokrauksesta, Kannelmäen terveysaseman lääkäri- ja hoitajavuokrauksesta ja etälääkäripalvelusta.

Helsingin kaupungin ja yksityisten terveysyhtiöiden välisistä sopimuksista on keskusteltu viime viikosta lähiten. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen syytti torstaina MTV:n lähetyksessä Helsingin kaupunkia ja terveysjättejä Terveystaloa, Pihlajalinnaa ja Mehiläistä sopimuksesta, joka käytännössä estää kaupungin työntekijöitä vaihtamasta yksityiselle puolelle töihin.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) on kiistänyt jyrkästi palkkakartellin olemassaolon, mutta kertonut, että joissakin ostopalvelusopimuksissa kaupungin työntekijöiden rekrytointeja on rajoitettu.

Helsingin Sanomiin yhteyttä ottaneet, koronarokottajana työskentelevät hoitajat kertovat, että Helsingin kaupungin työntekijänä ei ole voinut siirtyä keikkatyöhön yksityiselle yhtiölle, jolta kaupunki hankkii rokotushenkilökuntaa ostopalveluna.

Rekrytointirajoitukset koskevat siis kuitenkin rokotushenkilökunnan lisäksi monia muitakin terveydenhuollon palveluja, joita kaupunki hankkii ostopalveluina.

Työntekijöiden karenssi on sopimuksissa joko kolme kuukautta tai kuusi kuukautta. Pisin sopimus on tehty terveysasemapalveluista, joiden sopimuskausi on 1. lokakuuta 2021 – 30. syyskuuta 2025.

Terveysasemapalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Kannelmäen uutta terveysasemaa ja Ruoholahteen perustettavaa uutta yksikköä, jotka kaupunki hankkii kokonaan ostopalveluna Terveystalolta ja Mehiläiseltä. Sopimusten mukaan terveysyhtiöt eivät saa palkata näihin toimipisteisiin sellaisia lääkäreitä tai sairaanhoitajia, jotka ovat työskennelleet viimeisen kuuden kuukauden aikana Helsingin kaupungilla.

” ”Työvoiman liikkuvuutta voidaan jonkun verran rajoittaa, jos siihen on hyväksyttävä syy. Lisätyövoiman saatavuuden turvaaminen voi olla sellainen.”

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Juha Jolkkonen perustelee karensseja sillä, että koko idea ostopalveluissa on saada yksityisiltä toimijoilta lisäresursseja. Jos siis ulkoinen palveluntuottaja rekrytoisi Helsingille tuottamaansa palveluun Helsingin kaupungin työntekijöitä, ei työvoimapula helpottaisi yhtään.

”Me olemme nimenomaan halunneet turvata helsinkiläisten palvelut ja varmistaa, että meillä on riittävästi henkilöstöä niihin”, Jolkkonen sanoo.

”Ajatus on se, että yksityiseltä saamme lisäresurssia. Silloinhan se ei palvele tarkoitustaan jos resurssi otetaan ensin meiltä ja palautetaan takaisin meille. Silloin se on nollasummapeliä, eikä työntekijöiden määrä lisäänny lainkaan”, Jolkkonen sanoo.

Kaupunki ei siis ole estänyt työntekijöitään siirtymästä yksityisten terveysyhtiöiden palvelukseen, Jolkkonen sanoo. Kyse on siitä, että yhtiöiden kanssa on sovittu, että ne eivät saa tarjota kaupungille tuottamiinsa palveluihin töihin ihmisiä, jotka ovat työskennelleet kaupungille edeltävän kolmen tai kuuden kuukauden aikana.

Tällaisia sopimuksia on tehty yhteensä kuuteen eri terveyspalveluun. Kuuden kuukauden karenssiaika on voimassa Ruoholahden ja Kannelmäen terveysasemapalveluiden lisäksi Itä-Helsingin terveysasemien lääkäri- ja hoitajavuokrauksessa ja etälääkäripalvelussa.

Rokotushenkilöstön vuokrauksessa karenssi on kolme kuukautta. Kolmen kuukauden karenssi on Kannelmäen nykyiselle, kaupungin itse tuottamalle terveysasemalle palkattaville lääkäreille ja hoitajille. Tämä sopimus umpeutuu syyskuun lopussa.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen

Lisäksi kaupunki on tehnyt sopimuksen varasairaalan perustamisesta Herttoniemeen, jos koronatilanne pahenisi voimakkaasti. Palveluntuottaja ei sopimuksen mukaan saa palkata varasairaalaan sairaanhoitajaa, joka on työskennellyt Helsingin kaupungilla 17. marraskuuta 2020 jälkeen.

Rekrytointirajoitukset ovat Jolkkosen mukaan kaupungin ja terveysyhtiöiden välisissä sopimuksissa tuore asia. Sopimuksia on tehty 5– 10 terveysalan yrityksen kanssa. Isoimmat yritykset ovat Mehiläinen, Terveystalo, Pihlajalinna ja Esperi Care.

Sopimuksista on Jolkkosen mukaan päätetty joko sosiaali- ja terveyslautakunnassa tai viranhaltijapäätöksinä, jotka ovat olleet sosiaali- ja terveyslautakunnassa ottoharkinnassa. Sopimusehdot ovat olleet julkisesti nähtävillä kilpailutusvaiheen aikana tarjouspyynnöissä

Tehyn mukaan Helsingin kaupunki rikkoo perustuslain mukaista syrjinnän kieltoa ja työntekijän oikeutta hankkia elantonsa valitsemallaan työllä.

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistosta ei suurelta osin allekirjoita väitettä.

”Työvoiman liikkuvuutta voidaan jonkun verran rajoittaa, jos siihen on hyväksyttävä syy. Lisätyövoiman saatavuuden turvaaminen voi olla sellainen”, Koskinen sanoo.

Koskisen mielestä koronakriisiin liittyvissä ostopalveluissa, kuten rokotuksissa, karenssit ovat helpoiten hyväksyttävissä, sillä kyse on väliaikaisesta tilanteesta, jossa lisätyövoiman tarve on ilmeinen.

Sote-alan työvoimapula puoltaa kuitenkin karenssien hyväksyttävyyttä muissakin sellaisissa toiminnoissa, joissa pyritään samaan nimenomaan lisäresurssia. Kannelmäen ja Ruoholahden uudet terveysasemat voidaan Koskisen mukaan nähdä tällaisina palveluina.

”Tilanteessa, jossa on työvoimapula, työnantajalla vallitsee perusteltu intressi suojella itseään ja varmistaa, että pystyy toimimaan. Jos omat työntekijät lähtisivätkin ostopalvelun myötä pois, niin silloinhan toiminta vaikeutuisi ja sopimus palveluntarjoajan kanssa pitäisi tehdä uusiksi.”

Työvoiman saatavuusongelmat ovat tilanteessa täysin olennainen tekijä, Koskinen sanoo.

”Jos ei olisi työvoimapulaa, karenssit eivät olisi hyväksyttäviä.”

Myös julkisia hankintoja koskevan lain mukaan hankintasopimuksiin voidaan asettaa erityisehtoja, jotka voivat liittyä työllisyysnäkökohtiin. Koskisen mukaan Helsingin kaupungin sopimat karenssit voivat olla tällainen erityisehto.

Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen

Työntekijöiden liikkuvuutta ei kuitenkaan saa rajoittaa liian paljon, Koskinen sanoo.

Jonkinlainen karenssi on Koskisen mukaan hyväksyttävä, mutta kuusi kuukautta kuulostaa hänestä liian pitkältä ajalta. Kolmen kuukauden karenssi on Koskisen mielestä vielä työntekijän näkökulmasta siedettävä aika.

”Sopimuksissa pitää aina pyrkiä laillisiin ratkaisuihin. Kolme kuukautta olisi selkeämmin laillisen puolella kuin kuusi kuukautta.”

Rekrytointikiellosta kertoneiden hoitajien mukaan esimerkiksi rokotuksissa tienaisi yksityisillä terveysyhtiöillä enemmän kuin suoraan kaupungin palveluksessa. Vaihto yksityiselle voisi siis olla mahdollisuus parempaan palkkaan, mikä on iso syy sille, että työnantajan vaihtaminen kiinnostaa monia.

Jolkkonen sanoo ymmärtävänsä palkkanäkökulman ja muistuttaa, että kaupunki ei estä ketään vaihtamasta työpaikkaansa yksityiselle.

”Me ainoastaan rajaamme, että yritykset eivät voi tarjota meidän palvelukseemme sellaista henkilöä, joka tulee suoraan meiltä.”

Jolkkosen mukaan kaupunki yrittää myös parantaa omaa palkkaustaan.

”Helsingissä on käytössä palkkakehitysohjelma. Olemme myös palkinneet rahallisesti siitä, jos meillä sisäisesti työntekijä on siirtynyt koronatyöhön, esimerkiksi jäljitykseen”, Jolkkonen sanoo.