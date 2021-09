Noin 78 miljoonan euron jättihanke voisi lähteä rakenteille ensi vuonna, jos rahoitus järjestyy.

Varialla on nyt opetusta neljässä toimipisteessä, mutta jatkossa opetus keskitettäisiin kolmeen paikkaan: Hiekkaharjuun, Tikkurilaan ja Vehkalaan.

Vantaan ammattiopisto Varian uusien toimitilojen suunnitelma kehäradan Vehkalan aseman kupeessa on täsmentynyt.

Opetustilojen koko on kutistunut alkuperäiseen tarveselvitykseen verrattuna, ja budjetin loppusumma on pudonnut runsaalla neljällä miljoonalla eurolla noin 78 miljoonaan euroon.

Karsintaa on tehty matkailu- ja turvallisuusalan toimitiloissa, jotka on siirretty toteutettavaksi toisen hankkeen yhteydessä. Runsaan 2 000 opiskelijan määrä on vähentynyt 517 oppilaalla.

Vantaan kaupunki ei ole rakennuttamassa uusia opetustiloja omaan taseeseensa, vaan rakennus nousee kaupungin yhtiö VTK Kiinteistöjen hankkeena. Rakentaminen ajoittunee vuosiin 2022–2025.

Vehkalan tontilla on jo tehty maanrakennustöitä.

Vehkalan uusien opetustilojen toteutus on osa Varian tavoitetta keskittää opetus kolmeen kampukseen: Tikkurilaan, Hiekkaharjuun ja Vehkalaan.

Vehkalaan siirtyisi autoalan, ilmailualan, logistiikka-alan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan opetusta sekä osa sosiaali- ja terveysalan opetuksesta.

Nykyisin Varialla on opetusta Hiekkaharjussa, Koivukylässä, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä. Monet opetustilat ovat huonokuntoisia.