Vanhat lehmukset reunustavat Santahaminassa aukeaa, jolla ennen sijaitsi venäläisten rakentama tykistöupseerikerho. Tulipalo on tuhonnut kerhon, mutta luonto on jäänyt.

HS pääsi tutustumaan Santahaminan metsiin, jotka ovat Helsingin vanhimmat. Koskemattomien luontosaarekkeiden ohella Santahamina on esimerkki paikasta, jossa ihminen on omalla toiminnallaan kyennyt merkittävästi lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Kolme sammalen peittämää betoniporrasta johtaa yli sata vuotta vanhojen lehmusten reunustamalle aukealle Helsingin Santahaminan saarella.

Vielä 1960-luvulla portaat johdattivat venäläisten aikoinaan rakentamaan tykistö­upseerikerhoon, mutta tuli on jo vienyt sen.

Kerhoa ympäröineet puut ovat tallella. Syyskuun autereinen valo siroaa runkojen välistä, ja ilmassa tuoksuu kaste, jota aamussa vähitellen lisääntyvä lämpö verkkaan haihduttaa vieressä kulkevan hiekkatien varrella kasvavien poimulehtien pinnoilta.

Jos nyt olisi kevät, tähän voisi laittaa pitkäkseen keskelle valkovuokkomerta.

”Tuossa on rengastettu lehtopöllö, ja tässä puussa pesi kerran nokkavarpunen”, sanoo oppaamme Jarmo Nieminen ja osoittelee ylös lehvästöön.

Nieminen on everstiluutnantti evp. ja Maan­puolustus­korkea­koulun sotahistorian laitoksen entinen johtaja, joka on vaikuttanut Helsingin kunnallispolitiikassakin kokoomuksen ja vihreiden riveissä.

”Se on sellaista teatteria ja leukojen lonksutusta. Kaikki on sovittu etukäteen”, hän kommentoi Helsingin kaupunginvaltuuston istuntoja.

Nieminen tuntee Helsingin sotilassaaret eli Santahaminan, Vallisaaren, Kuninkaansaaren ja Isosaaren kuin yllään olevan toppaliivinsä taskut ja järjestää yrittäjänä niille retkiä. Lisäksi hän on kirjoittanut asian­tuntija­ryhmien kanssa Santahaminan luonnosta kirjoja.

Jarmo Nieminen on Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen entinen johtaja, joka on vaikuttanut myös Helsingin kunnallispolitiikassa. Taustalla Santahaminan mäntyjä.

Aktiivisessa sotilaskäytössä olevaan Santahaminaan on erittäin rajoitettu pääsy, mutta täällä me nyt olemme, tutustumassa yhteen Helsingin monimuotoisimmista luontoparatiiseista.

Hiukan alle 400 hehtaarin kokoiselta saarella on esimerkiksi kaupungin vanhimmat metsät. Yli 200 hehtaarin alueella metsät ovat keskimäärin 130-vuotiaita.

Lisäksi saarelta löytyy 1 200 eri perhoslajia, joista 150 on uhanalaisia. Santahamina on myös koko Suomen tärkeimpiä lepakko­alueita, ja pesiviä lintulajeja on yli 100. Uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja on noin 200.

Luonnontilaisten lehtojen ja korpien määrä saarella on merkittävän suuri.

Kaatuneita puita noin 150-vuotiaassa kuusikossa Santahaminassa.

Luonnon monimuotoisuus kietoutuu ajankohtaiseen kuntapolitiikkaan.

Helsingin poliitikot hyväksyivät tämän vuoden huhtikuussa luonnon monimuotoisuuden turvaamisohjelman (Lumo) vuosille 2021–2028, ja monimuotoisuus mainitaan moneen otteeseen myös Helsingin tuoreessa kaupunkistrategiassa.

Monimuotoisuus viittaa maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoon. Ihmisen toiminnan seurauksena alkanut kuudes sukupuuttoaalto on jo johtanut useiden lajien lopulliseen katoamiseen.

Esimerkiksi Santahamina on luonnon monimuotoisuuden paratiisi siksi, että siellä on verrattain pienellä alueella lukuisia erilaisia luontotyyppejä ja niillä omat kasvinsa, lintunsa, nisäkkäänsä ja hyönteisensä.

Saaren mäntymetsissä kasvaa eri sieniä kuin itäosan vanhassa kuusimetsässä, eivätkä samat linnut lurittele tervaleppäkorvissa ja lehmuksissa.

Lumo-ohjelman tavoite on, että Helsinki pyrkii ottamaan huomioon luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kaikessa kaupungin toiminnassa. Laajat, tärkeät viheralueet halutaan säilyttää ja niiden välisiä ekologisia yhteyksiä pyritään kehittämään.

Ohjelman mukaan suurimmat haasteet luonnon monimuotoisuudelle ovat kaupungin kasvu ja ilmastonmuutos. Koska viheralueet vähenevät rakentamisen vuoksi vääjäämättä, jäljelle jäävien alueiden laadulla on suuri merkitys monimuotoisuuden kannalta.

Santahaminassa on runsaasti sammakoita. Jarmo Nieminen kertoo, että ne viihtyvät puhtaissa metsissä. Kuvassa näkyy sammakon hieno suojaväri.

Käkkäräinen ja matala vanha mänty on kuin seitsenmetrinen bonsaipuu. Vieressä on kyltti, jossa lukee ”Erikin mänty”.

Erik Hautamäki syntyi Santahaminassa vuonna 1921. Hänen perheensä joutui muuttamaan pois saarelta talvisodan edellä, mutta Hautamäki rakasti saarta elämänsä loppuun asti.

2000-luvulla kuollut Hautamäki teki paljon töitä sen puolesta, että saari on säilynyt nykykäytössään. Hän oli myös Santahamina-seuran kunniapuheenjohtaja.

Jarmo Nieminen katselee Erikin nimikkopuuta ja sen vieressä kasvavaa, rungostaan kierteille mennyttä toista mäntyä. Ne ovat vähintään 200-vuotiaita.

Hän kertoo, että puukiipijät ovat pesineet puun kierteissä jo 20 vuoden ajan.

”Todella vanhojen mäntyjen runko käyttäytyy tuolla tavalla. Mutta eihän näitä juuri näy, kun metsät on kaikkialta hakattu.”

Nieminen sanoo, että Puolustusvoimat on ”merkittävä luonnonsuojeluyksikkö”.

Myös Metsähallituksen suojelubiologi Antti Below toteaa kirjassa Santahamina – sotilassaaren luontoaarteet, että Puolustus­voimien käytössä olleet alueet ovat säilyneet luonnonsuojelullisesti jopa paremmassa tilassa kuin monet suojelualueet.

”Sotilassaarilta löytyy Helsingin hienointa luontoa”, Nieminen sanoo.

”Tosin Santahamina tulee olemaan Helsingin viimeinen liki luonnontilainen saari nyt, kun esimerkiksi yleisölle avattu Vallisaari kuluu vierailijoiden jalkojen alla.”

Nieminen kummastelee sitä, ettei Vallisaaren kävijämääriä ole mitenkään rajattu herkän luonnon varjelemiseksi.

”Se ei olisi mitenkään tavatonta. Niin tehdään monissa maissa.”

Santahaminassa on metsiä, joissa ei käy koskaan kukaan. Ampumarata-alueet ovat nimittäin pysyvää liikkumiskieltoaluetta.

Näissä metsissä pesivät esimerkiksi monet linnut, ja kauriit vaeltelevat niissä vasoineen.

”Aseiden jyly ei häiritse eläimiä niin kauan kuin se on niille tavanomaista äänimaisemaa, kuten täällä. Satunnainen paikalle eksyvä marjastaja herättää paljon enemmän huolta, ja heitä ei ampumarata-alueilla käy.”

Armeijan vene viilettää Santahaminan ja vastapäätä sijaitsevan Kuninkaansaaren välistä. Maapenkere yhdistää Kuninkaansaaren Vallisaareen.

Santahaminan teillä ja eri alueilla on erikoisia nimiä.

Matka jatkuu Santahaminan Likolammelle. Reitillä nähtävät sotilassaaren tienviitat, kuten Kuperkeikanpolku, saavat kasvoille hymyn.

Likolampi on kasarmialueen eteläpuolella sijaitseva entinen jätevesiallas, joka on nykyään varsinainen lintujen ja sammakoiden eeden. 1970-luvulla alueella kuorittiin maata parin hehtaarin alueelta hietikkoon asti ajan hengen mukaista biologista jäte­veden­puhdistamoa varten.

Kun Santahamina liitettiin vuosikymmen myöhemmin Helsingin viemäriverkostoon, lampi alkoi puhdistua.

Nykyisin se on Niemisen mukaan pinta-alaan suhteutettuna koko Uudenmaan arvokkaimpia lintujen pesimäpaikkoja.

”Lampi jäätyy talvisin pohjaan asti, mikä tarkoittaa, ettei siinä ole lainkaan kaloja. Niiden puuttuessa sammakot ja hyönteiset pääsevät lisääntymään valtavasti, mitä taas linnut rakastavat.”

Uhanalaiset mustakurkku-uikut pesivät koko Helsingissä ainoastaan Santahaminan Likolammella.

Likolampi on hyvä esimerkki siitä, ettei ihmisen kädenjälki aina tuhoa luonnon monimuotoisuutta – päinvastoin.

Ympäristöä rikastuttaa erilaisten avointen, puoliavointen ja metsäisten alueiden vaihtelu. Uudessa Lumo-ohjelmassa tuodaan esille, että Helsingissä on 25 vanhaa kartanopuistoa, joiden luonto on erittäin monimuotoista.

Monimuotoisuuden kannalta arvokkaat niityt sijaitsevat Helsingissä pääasiassa vanhojen kartanoiden, huviloiden ja maatilojen mailla, missä ihminen on vaikuttanut niiden syntyyn.

Tavallisistakin puistoista löytyvät vanhat ja kuolleet jalopuut voivat toimia elin­ympäristönä harvinaisille sieni- ja hyönteislajeille.

Toisaalta metsät ovat sitä monimuotoisempia, mitä vähemmän ihminen on harjoittanut niissä nykyaikaista metsätaloutta – toisin sanoen metsä ja etenkin lahopuut on jätetty rauhaan.

Juuri tähän perustuu esimerkiksi Helsingin tuoreessa strategiassa virkistyssaareksi pyhitetyn Vartiosaaren metsien arvo.

Lahopuu on tärkeä elinympäristö esimerkiksi monille kääpälajeille.

Toisin kuin pääkaupungin tapauksessa ehkä olettaisi, Helsingissä on paljonkin hienoa metsää.

Tämä johtuu siitä, että ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaupungissa päätettiin kohdella kaupungissa vielä olevia metsiä virkistys- eikä talousmetsinä. Ne ovat siis saaneet olla pitkään varsin rauhassa talousmetsille ominaiselta metsänhoidolta, jossa pyritään parantamaan metsän tuottoa.

Siniseen retkeilyasuun pukeutunut Pekka Nikander seisoo kiikarit silmillä Santa­haminan ranta­penkereellä ja tähyilee taivaalle.

Hän kuuluu Uudenmaan lintuharrastajien yhdistykseen Tringaan. Sen jäsenillä on pääsy eräille Santahaminan alueille, joissa he seuraavat esimerkiksi lintujen syysmuuttoja.

Tänään ei kuulemma ole näkynyt mitään ihmeellistä.

”Mutta kaveri näki 4 000 peippoa aamulla”, hän sanoo.

Nikander näyttää hiukan kateelliselta kuullessaan, että pääsemme kuvaajan ja Niemisen kanssa kiertelemään ympäri saarta.

Emme mekään silti kaikkialle pääse. Mukanamme kiertää koko retken ajan Puolustusvoimien maastonvihreään liiviin pukeutunut tiedottaja. Hän valvoo esimerkiksi sitä, etteivät ranta-alueista otetut kuvat paljasta liikoja.

Pekka Nikander tähyilee lintuja Santahaminan rannalla.

Tunnit kuluvat.

Nieminen vie meidät Leipurinniemeen syömään tyrnimarjoja suoraan pensaasta ja johdattaa 150 vuotta vanhaan kuusikkoon, jossa kaatuneiden runkojen keskellä seikkaillessa sormiin tarttuu pihkan raikas tuoksu.

Hän kertoo, missä paikoissa viitakerttuset, satakielet, kultarinnat ja idänuunilinnut pitävät keväisin konserttiaan niin että meteli käy suorastaan korviin.

Kierros päättyy erään aidalla rajatun ampuma-alueen reunaan, jossa kanervat kukkivat hersyvän purppuraisina läikkinä.

Nieminen osoittaa myhäillen kohtaa, jossa paljas kalliopinta tekee pienen pudotuksen.

”Tuohon kyyt tulevat tanssimaan keväisin. Se näyttää upealta.”

Venäläinen sotilas on kaivertanut nimensä Leipurinniemen kallioon 1800-luvun lopulla.