Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä esittää muutoksia testaukseen.

Koordinaatioryhmä haluaa muuttaa testausta niin, että pääsääntöisesti oireettomien tai lievästi oireisten täysin rokotettujen henkilöiden, joiden toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko, ei tarvitsisi mennä testiin. Sama koskisi myös niitä, jotka ovat sairastaneet varmennetun koronainfektion edeltävän kuuden kuukauden aikana ja saaneet yhden rokotteen.

Muutos ei kuitenkaan koskisi esimerkiksi henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirukselle, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä olevia työntekijöitä eikä ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköitä.

Testauksen kohdentamisesta on tarpeen saada koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä koskeva tarkempi linjaus ennen sen toimeenpanoa, koordinaatioryhmän tiedotteessa kerrotaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkärin Asko Järvisen mukaan nykyisen kaltaisessa testaamisessa ei ole järkeä. Testaaminen pitäisi keskittää vain rokottamattomiin ja yhden rokotuksen saaneisiin.

”Asiantuntijat ovat tästä sangen yksimielisiä. Kahden rokotussarjan saaneiden testaaminen ei ole järkevää, koska rokotukset suojaavat vakavalta taudilta, ja vaikka tartunnan saisi, viruksen eritys on vähäisempää”, Järvinen sanoo.

”Jos ajatellaan, että heidän testaamistaan edelleen jatkettaisi, niin sitten pitää kysyä, miten pitkään? Vuoteen 2023 vai vuoteen 2030? Tämä virus ei nimittäin tule katoamaan mihinkään.”

Tähän mennessä seitsemän sairaanhoitopiiriä on muuttanut koronatestauskäytäntöjään siten, ettei kaikkia lieväoireisia kahdesti rokotettuja enää testata.

Järvinen olisi odottanut hallitukselta ohjeistusta testaukseen, kun se eilen kertoi uudistetusta koronastrategiastaan. Hän on pettynyt hallituksen viestiin, joka jäi hänen mielestään epäselväksi. Järvisen mukaan linjaus pitäisi saada kahteen kertaan rokotettujen, mutta myös lasten suhteen.

Pelko on, että jos pienempien lasten testaamista jatketaan, se tulee johtamaan laajoihin koulukaranteeneihin.

”Tästä on oltu huolissaan jo pitkään. Jos lasten laajamittaista testausta jatketaan, kyllä niitä tartuntoja rupeaa tulemaan. Silloin se eittämättä johtaa siihen, että lapsiin kohdennetaan karanteeneja.”

Järvisen mukaan on epidemiologisia perusteita sille, että lapset voitaisiin säästää laajamittaiselta testaukselta ja karanteeneilta.

”Tiedämme, että vain 1,9 prosenttia kouluissa tapahtuneista altistuksista on johtanut jatkotartuntoihin. Näistäkin iso osa on saanut tartunnan jossain muualla kuin koulussa, esimerkiksi harrastuksessa, mutta tartunta on merkitty koulun jatkotartunnaksi.”

Deltamuunnos saattaa toki muuttaa tilannetta, sillä muunnos on aiempaa helpommin tarttuva.

”Mutta silti tiedetään, että koulut eivät ole iso moottori tartunnoille.”

Testaus vie tällä hetkellä huomattavasti terveydenhuollon resursseja. Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoi eilen HS:lle, että Huslabissa on yhteensä tuhat henkilöä kiinni testaussysteemissä.

”Osa heistä voisi tehdä ammattinsa mukaista työtä muualla terveydenhuollossa”, Petäjä kommentoi.

Vantaan apulaiskaupunginjohtajan Timo Aronkydön mukaan koronatestaaminen maksaa yhtä paljon kuin Vantaan kaikki terveysasemat yhteensä.

Järvinen nostaa esiin sen, että testaaminen maksaa yhteiskunnalle myös epäsuorasti.

”Lasten testaaminen ja karanteenit sitovat vanhempia kotiin, eivätkä he pääse töihin.”

Testaushenkilökunta on myös pois muista terveydenhuollon tehtävistä.

”Laboratorissa jää tekemättä muita töitä, hoitajia riittää vähemmän esimerkiksi kotihoitoon ja vuodeosastoille.”

Huslabissa tehdään tällä hetkellä koronatestejä suunnilleen yhtä paljon, kuin kaikkia muita näytteitä yhteensä. Myös tartunnanjäljitys kuormittuu sitä enemmän, mitä enemmän koronatestejä tehdään.

”Testaaminen maksaa yhteiskunnalle niin monella tavalla.”

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi tiistaina myös harrastustoiminnasta.

Koordinaatioryhmän mukaan lähtökohtana on, että kaikenikäisten harrastaminen ja kilpailutoiminta on mahdollista sisä- ja ulkotiloissa. Harjoitus- ja toimintamuodot tulee sisätiloissa toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai ne vähenevät merkittävästi. Tarvittaessa ryhmäkoko on mitoitettava normaalitilannetta pienemmäksi.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen ”vahvasti”, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät edelleen sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.