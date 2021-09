Päästöoikeuksien hinta on kaksinkertaistunut alle vuodessa.

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen korottaa syyskaudella kaukolämmön hintaa 30 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskausi alkaa lokakuun alusta ja kestää joulukuun loppuun.

Hinnankorotuksen vaikutus tyypillisen kerrostaloasunnon lämmitys­kustannuksiin (84 neliömetriä) on syyskauden ajan 15 euroa kuussa lisää verrattuna edellisen syyskauden hintatasoon. Syyskaudella 2021 kerrostaloasunto­kohtainen lämmityskustannus on noin 76 euroa kuussa, Helen kertoo tiedotteessaan.

Tyypillisessä omakotitalossa (200 neliömetriä) hinnankorotuksen vaikutus on puolestaan 36 euroa kuussa lisää. Tyypillisen omakotitalon kaukolämpö­lämmityskustannus syyskaudella 2021 on noin 217 euroa kuussa. Laskelmat perustuvat Energiateollisuus ry:n tyyppirakennuksiin, Helen kertoo.

Miksi näin suuri hinnankorotus? Helenin mukaan kaukolämmön ”hintatason nousu johtuu vuoden vaihteessa tehdystä valmisteverojen korotuksesta sekä poikkeuksellisen voimakkaasta polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön hinnan samanaikaisesta noususta”.

Taustoja avasi lisää Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara blogissaan tiistaina. Kaikki kustannukset ovat nousseet, esimerkiksi kivihiilen hinta on kaksinkertaistunut, kuten myös päästöoikeuksien hinta.

Päästöoikeudet maksavat tällä hetkellä noin 60 euroa hiilidioksiditonnia kohden. Vielä vuoden alussa yhden hiilidioksiditonnin päästäminen maksoi noin 30 euroa.

Aiemmin kaukolämmön hintataso on määräytynyt automaattisesti kustannusten mukaan, ja tätä varten on aikoinaan luotu algoritmi, jonka mukaan hintaa on joko nostettu tai laskettu. Nyt algoritmi näytti 50 prosentin hinnannousua syyskaudelle. Tähän ei haluttu lähteä, Soininvaara kertoo HS:lle puhelimitse.

”Katsottiin, että se ei ole järkevää. Hinnankorotus olisi liian iso ja tulisi yllätyksenä taloyhtiöille. Lisäksi ei ole mitään järkeä karkottaa asiakkaita, koska tilanne on ohimenevä. Kun kaukolämmön teko kivihiilellä lopetetaan, hinta tasaantuu.”

Soininvaaran mukaan 30 prosentin hinnannousu on sellainen, että kaukolämmön tuotanto on juuri ja juuri voitollista. Tappiolla ei voi myydä, sillä muuten voisi tulla syyte saalistushinnoittelusta. Helen on määräävässä markkina-asemassa.

” ”Tilanne on ohimenevä. Kun kaukolämmön teko kivihiilellä lopetetaan, hinta tasaantuu.”

Fossiilisten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnannousun takia Helen päätti ajaa alas Hanasaaren kivihiili­voimalaitoksen lähes kaksi vuotta etuajassa. Kivihiilen poltto Hanasaaressa loppuu huhtikuun alussa vuonna 2023.

Mikäli Hanasaaren voimalaitoksen käyttöä olisi jatkettu vuoden 2024 loppuun asti, tulevien vuosien hinnankorotukset olisivat todennäköisesti entistä suurempia.

”Näyttää, että päästöoikeuksien hinta pysyy yli 60 eurossa ja vain jatkaa nousuaan. Tämän takia turpeen polttokin käytännössä loppui Suomessa aivan pieniä kattiloita lukuun ottamatta. On niin hirveän kallista polttaa mitään fossiilisia polttoaineita”, Soininvaara sanoo.

Salmisaaren voimalaitoksen tulevaisuuden­suunnitelmista ei vielä ole uutta kerrottavaa, mutta sielläkin kivihiilen polttaminen loppuu viimeistään vuonna 2029, kun se loppuu koko maassa.

”Energiamarkkinat muuttuvat niin nopeasti, että viidenkin vuoden päähän ennustaminen on vaikeaa”, Soininvaara sanoo ja mainitsee, että Helenin suunnitelmissa on lisätä lämmöntuotantoa esimerkiksi merivesi­lämpöpumpuilla. Nämä investoinnit vaatisivat kuitenkin muutoksia verotukseen.

”Jos valtio aikoo ottaa 30 euroa megawattitunnilta sähköveroa, niin niitä ei voida toteuttaa. Meille on periaatteessa luvattu, että teollisen mittakaavan veroluokka lasketaan teollisuuden sähköveron korkuiseksi, mutta mitään ei ole tapahtunut.”

Saisi vähitellen tapahtua, lähettää Soininvaara Helenin puolesta terveisiä hallitukselle.