Ampuminen tapahtui ulkona, mutta tarkempia tietoja paikasta ei kerrota. Poliisi selvittää, oliko kyse tahallisesta ampumisesta vai tapaturmasta.

Uudellamaalla Sipoossa nainen haavoittui ampumisessa sunnuntaina. Itä-Uudenmaan poliisista kerrottiin tapauksen olevan tutkinnassa. Poliisi ei ole toistaiseksi tiedottanut ampumisesta.

Rikoskomisario Rauno Jämsän mukaan tutkinta on vielä alkutekijöissään. Hän ei kertonut, missä päin Sipoota ampuminen tapahtui.

Jämsän mukaan ampuminen tapahtui ulkona. Poliisi ei paljasta tarkempia tietoja tapahtumapaikasta.

Nainen sai ampumisessa vammoja, mutta hänellä ei ole hengenvaaraa. Jämsän mukaan onneakin oli mukana, ettei naiselle käynyt vakavammin.

Jämsän mukaan tapauksen rikosnimikettä ei ole vielä lyöty lukkoon.

”Se voi olla kaikkea vaaran aiheuttamisesta tapon yritykseen, mutta vaatii vielä teknisten tutkimusten tuloksia, ennen kuin voidaan virallisesti tutkintanimikettäkään alleviivata”, Jämsä sanoi STT:lle.

Poliisi on keskittynyt tutkinnassa tapahtumien kulun selvittämiseen. Jämsän mukaan poliisi selvittää, onko ampumisessa ollut mukana tahallisuutta vai onko kyse ollut enemmänkin tapaturmasta.

Ampumisessa käytetty ase ei ole poliisin hallussa.

”Meillä on hylsy tallessa, ja sen perusteella on päätelty, minkälainen ase voisi olla. Mutta vielä ei ole vahvistunut tarkkaan, minkälainen ase on ollut kyseessä”, Jämsä kertoi.

Tällä hetkellä poliisi epäilee, että kyse olisi ollut käsiaseesta.

Tapauksen tutkinnassa ei ole tehty kiinniottoja, eikä poliisilla ole jutussa epäiltyjä.

Poliisi on tehnyt tapahtumapaikalla teknistä tutkintaa. Sen tuloksista odotetaan tarkempia tietoja keskusrikospoliisin rikosteknisestä laboratoriosta.

Tutkinnallisista syistä Jämsä ei kertonut, mitä muita toimia esitutkinnassa on tehty. Hänen mukaansa poliisi aikoo tiedottaa tapauksen tutkinnasta.

”Heti kun on varmempaa tietoa antaa”, sitten tiedotetaan kyllä yleisesti tästä asiasta.