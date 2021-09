Nyt on juhlan aika ja se näkyy jo – Anna Freund leipoo kymmenen kakkua joka päivä ja käännyttää asiakkaita ovelta

Pienten palvelualan tai ravintola-alan yritysten liiketoiminta on selvästi vilkastunut koronarajoitusten kevennyttyä. HS kysyi viideltä eri alan edustajalta tulevaisuuden näkymiä.

Kakkupohjat kohoavat uunissa, ja yleiskone pyörittää taikinaa jo seuraavaa satsia varten.

Espoolaisella kakkuleipurilla Anna Freundilla riittää nyt tekemistä – niin paljon, ettei hän pysty ottamaan kaikkia tilauksia vastaan. Tänään kakkuja on leivottava kymmenen.

”Tuntuu, että juhlia on jäänyt niin paljon järjestämättä, että kysyntä on todella kovaa. On kurjaa sanoa monelle ei. Joskus toivoisin olevani mustekala, kun kaksi kättä ei riitä”, Freund sanoo.

HS haastatteli viittä eri alojen edustajaa. Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että koronarokotuskattavuuden nousu ja myönteiset uutiset Suomen avautumisesta ovat tuoneet vipinää pienten yritysten arkeen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ilmoitti maanantaina, että Suomessa on tavoitteena mahdollisimman vähäiset rajoitukset.

Valtakunnallisista rajoituksista on tarkoitus luopua, kun noin 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokotusta. Tällainen tilanne saattaa koittaa lokakuun puolivälissä.

Toista oli maaliskuussa 2020. Silloin Freundilta hävisivät hetkessä työt.

”Se oli kuin seinä. Kuin olisi veitsellä leikattu. Kukaan ei uskaltanut järjestää mitään eikä saanutkaan.”

Monen yrittäjän arki on ollut vuoristorataa. Jonkin verran tilauksia on kuitenkin ollut vaikeinakin aikoina.

”Jotkut ovat ostaneet esimerkiksi lasten synttärijuhlille aika arvokkaankin kakun, vaikka on juhlittu ihan perhepiirissä.”

Poikkeusaika on hieman kutistanut kakkujen kokoja, kun juhlijoita on ollut tavallista vähemmän. Ennen koronaa Freundin pienin kakku oli kymmenelle hengelle, nyt se on kuudelle.

Oivallisia korona-ajan herkkuja ovat olleet kuppikakut, joiden kysyntä on kasvanut, kakkuleipuri kertoo.

”Niitä voi pakata yksittäin, eikä niihin tarvita kakkulapiota.”

Syytä juhlaan on myös juhlasuunnittelijalla ja Suomen Hääsuunnittelijat ry:n puheenjohtajalla Petra Kiiskisellä. Tiedusteluja on alkanut tulla selvästi enemmän, Kiiskinen iloitsee.

”Aika hiljaistahan tässä on ollut, joitakin 20 hengen tilaisuuksia: rippijuhlia ja synttäreitä. Häitä on pidetty perhepiirissä takapihalla.”

Korona-ajan juhlinta on ollut monella tapaa poikkeuksellista. Bändit ja dj:t on korvattu itse koostetuilla soittolistoilla.

Kuohuviinilasien viereen pöydille on katettu käsidesipullot.

Bliss Wedding & Partyplanning -yrityksen Petra Kiiskinen on käyttänyt korona-ajan floristin opintoihin lisätäkseen kukkatuntemustaan ja vastatakseen paremmin vaativien asiakkaiden toiveisiin.

Ensi vuosi näyttää paluulta normaaliin.

Sinne Kiiskinen suunnittelee jo yli sadan hengen häitä, joihin on tulossa vieraita ulkomailta asti. Kansainvälisiä häitä hänen työpöydällään ei ole koronan takia ollut lainkaan tänä eikä viime vuonna.

”Vankka usko on siihen, että korona olisi vihdoin ensi kesänä taputeltu.”

Saunayrittäjä Kimmo Helistö on havainnut piristystä bisneksissään, muttei mitään ryöpsähdystä kuitenkaan.

”Pikkuhiljaa paremminkin.”

Helistö pyörittää Jätkäsaaren Uutta saunaa ja Kallion Sauna Arlaa.

”Se [piristyminen] ei pelkästään johdu rajoitusten poistumisesta. Tällaisessa saunatoiminnassa, joka ei ole veden rannalla, kesäkausi ja erityisesti heinäkuu on muutenkin hiljaisinta aikaa vuodesta.”

Urbaani saunottaja sanoo silti huomanneensa, että rajoitusten purkaminen ja rokotusten yleistyminen näkyvät yhteiskunnassa.

”Ihmiset ovat vapautuneet liikkumaan ja käyttämään erilaisia palveluja.”

Kimmo Helistön saunojen lauteilla alkaa pikkuhiljaa olla yhä enemmän kylpijöitä.

Koronavirus on pitänyt ihmisiä poissa yleisten saunojen löylyistä useita kuukausia. Esimerkiksi Helsingin vanhimman yhä toiminnassa olevan yleisen saunan eli Kotiharjun saunan toiminta on ollut vaakalaudalla sulkutilojen vuoksi.

Viime keväänä yrittäjät järjestivät kannatuslahjakorttikampanjan, joka innosti satoja ihmisiä tukemaan vuonna 1928 perustettua puulämmitteistä korttelisaunaa. Maanantaina Harjutorin kupeessa oleva lämpiää tukijoukoille.

” ”Olemme käyttäneet hirveästi aikaa ja rahaa siihen, että mietimme uusia juttuja, miten rajoituksissa voitaisiin toimia.”

Kulttuurialaa koronarajoitukset ovat kurittaneet erityisen rankasti.

Vaikka esimerkiksi Kalliossa toimiva elokuvateatteri Riviera on ollut auki lähes koko korona-ajan, toiminta on ollut tappiollista, kertoo perustaja ja omistaja Atte Laurila.

Elokuvateatteri Rivieran syksyn lipunmyynti on lähtenyt hyvin käyntiin: syyskuu on lähes loppuunmyyty, kertoo perustaja-omistaja Atte Laurila.

Nyt tilanne näyttää paremmalta ja lipunmyynti on lähtenyt hyvin käyntiin: syyskuu on lähes loppuunmyyty, Laurila sanoo.

Elokuvateatteri alkoi kuluneella viikolla järjestää 50 hengen näytöksiä, jotka ovat ”uusi normaali”, eli paikkamäärä jää voimaan rajoitusten poistuttua. Ennen koronaa teatterisalissa oli 60 paikkaa.

”Olemme järjestelleet paikkoja uudelleen ja poistaneet käytöstä vähemmän suosittuja paikkoja”, Laurila sanoo.

Lippuja 50 hengen näytöksiin on ollut myynnissä viikon verran. Hän kertoo miettineensä, haluavatko ihmiset lähteä elokuviin, kun moni on tottunut loikoilemaan kotisohvalla.

”Nyt näyttää siltä, että todellakin halutaan. Syyskuu on käytännössä myyty loppuun.”

” ”Ihmiset haluavat palvelua ja huolenpitoa tilassa, jossa pyykkikone ei raksuta taustalla.”

Ravintola Kuurna ja ravintoloitsija Laura Hansen keksi koronasulun aikana uusia tapoja toimia: lippakioskista myytiin kesällä tacoja ja lämpimiä voileipiä.

Rajoitukset ovat olleet tiukkoja ja jatkuneet pitkään myös ravintola-alalla.

Ravintoloitsija Laura Hansen hankki kruununhakalaisen ravintola Kuurnan omistukseensa yhtiökumppaninsa kanssa kolmisen vuotta sitten. He ehtivät palvella nälkäisiä asiakkaita melkein vuoden, kunnes pandemia pamahti päälle. Se on heidän ensimmäinen koitoksensa yrittäjinä.

”Suoraan syvään päätyyn”, Hansen sanoo.

Nyt pää on taas pinnalla ja elpymisen merkit ovat näkyvissä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet loppukesästä.

”Ajattelin sen johtuvan siitä, että ihmiset ovat lomalla. Mutta sama trendi jatkuu, ja ihmiset ovat selkeästi vapautuneempia. Ravintolassa olemista ei enää jännitetä.”

Hansenin mukaan jännittäminen näkyi siinä, kuinka ihmiset arvioivat ravintolatilaa ja etäisyyttä muihin asiakkaisiin.

”Nyt kohtaaminen ravintolassa alkaa olla samanlaista kuin ennen vanhaan. Ihmiset alkavat kokea julkisen tilan taas omakseen. Siellä ei tarvitse varoa ja pelätä.”

Ravintola-alan rajoitukset ja ahdinko ovat olleet näkyvästi esillä tiedotusvälineissä koko korona-ajan. Tukala tilanne on vaatinut yrittäjiltä kestävyyttä ja kekseliäisyyttä uudenlaisiin tapoihin toimia.

Nyt usko tulevaan on vahva. Erityisen mielissään Hansen on siitä, että ihmiset tekevät pöytävarauksia nyt myös arki-illoille, missä monilla suomalaisilla on ollut perinteisesti opettelemista.

”Ravintolassa käynti on pieni breikki omasta arjesta. Ihmiset haluavat palvelua ja huolenpitoa tilassa, jossa pyykkikone ei raksuta taustalla.”