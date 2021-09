Naisten mukaan pojat videoivat tapahtumasarjan.

Helsingin Herttoniemessä tapahtui toukokuussa välikohtaus, jossa kolme nuorta poikaa väitetysti hyökkäsi iltalenkillä olleiden naisten kimppuun.

Helsingin poliisi selvitti tapausta.

”Siinä on osapuolet kuultu. Me emme nyt sen tarkemmin tiedä, mistä siinä hommassa on ollut kyse”, kommentoi rikoskomisario Marko Forss.

Pojat ovat alle 15-vuotiaita ja tutkinta on tästä syystä lopetettu.

HS:n haastattelemien naisten mukaan välikohtauksen taustalla videopalvelu TikTokiin kuvattu haaste, jossa pojat jättivät kadulle leikkirahaa ja kuvasivat, kun naiset löysivät rahan.

Forssin mukaan ainakaan mistään isommasta ilmiöstä ei ole kyse, sillä vastaavia tapauksia ei ole tullut poliisin tietoon.

”Siinä oli käytetty leikkirahaa, mitä saa netistä tilattua.”

Leikkirahaa on Forssin mukaan käytetty aikaisemmin esimerkiksi ostamiseen petostarkoituksessa.