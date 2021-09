Eliel Saarisen runsaat sata vuotta sitten Helsingin Munkkiniemeen suunnittelema historiallisesti arvokas pensionaatti edustaa tyyliltään keskieurooppalaista jugend­klassismia.

Rakennus ehti toimia vain muutaman vuoden alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan pensionaattina ennen ajautumistaan konkurssiin. Tämän jälkeen se lunastettiin valtiolle ja muutettiin Kadettikouluksi, missä käytössä se toimi vuoteen 1940 asti. Sen jälkeen rakennuksesta tehtiin Ilmavoimien esikunta, kunnes 1970-luvun puolivälistä lähtien rakennus on ollut valtion koulutuskäytössä.

Rakennuksen täydellisessä peruskorjauksessa vuosina 1975–1976 ulkoasu säilyi lähes ennallaan, mutta sisätilat uudistettiin täysin. Sen jälkeen rakennusta on remontoitu useaan otteeseen.

Yläkerran tornisalissa on Eliel Saarisen suunnittelema, asemakaavassa suojeltu alkuperäinen katto, jonka perusteella on tehty väritutkimuksia. Samoja värejä palautetaan esimerkiksi porrashuoneisiin ja käytäviin.

Nyt on menossa toinen perusteellinen korjauskierros, jossa käyttötarkoitus muutetaan asunnoiksi.

Rakennukseen tehdään kaikkiaan 40 asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat 24 neliön yksiöstä jopa yli 300 neliön ”edustusasuntoon”. Taloyhtiöön rakennetaan myös kuntosali, spa-osasto, klubitila ja viinikellari. Kaikki asunnot on jo myyty.

”Kaikki muu on purettu paitsi kantavat rakenteet ja julkisivut sekä suojellut tilat, kuten aula, ravintolasali ja porrashuoneet A ja C. Monia 1970-luvun tyyliin tehtyjä rakenteita ja tiloja palautetaan lisäksi vanhan mallisiksi, koska historian kustannus on pieni suhteessa siihen, miten paljon se lisää kohteen arvostusta”, kertoo rakennuttamisesta ja pääurakoinnista vastaavan Aalto Real Estaten hankejohtaja Teemu Oksanen.

Avoimella kilpailulla kohteen pari vuotta sitten myynyt Senaatti-kiinteistöt oli teettänyt jo ennen kilpailua joitakin käyttö­tarkoitus­luonnoksia. Niissä oli tutkittu asumisen lisäksi hoivakoti- ja hotellikäyttöä.

”Lähdimme kilpailuun mukaan, koska ikkunoiden aukkokoko oli asumiselle todella hyvä ja rakennusmassan pitkänomainen muoto mahdollisti valoisat asunnot. Lisäksi lähes kaikista huoneistoista voitiin tehdä yksiöitä lukuun ottamatta läpitalon­huoneistoja”, kilpailun voittanutta yhtiötä edustava Oksanen kertoo.

Entiselle kylmäullakolle on sovitettu kenkälusikan tyyliin uusi ilmanvaihtokone sekä kuvassa näkyvät ilmastointi- ja viemärikanavat.

Helsingin kaupunki sovelsi kohteessa uutta toimialamallia, jossa kaavoitus- ja rakennuslupatyötä tehtiin osin rinnakkain. Oksanen arvioi, että tämä nopeutti kaavan valmistumista noin puoli vuotta siihen nähden, että asioita olisi tehty perinteiseen tapaan jonossa.

Etua saatiin siitäkin, että Aalto Real Estate oli rakennuksen ainoa käyttäjä koko puolitoistavuotisen kaavamuutosprosessin ajan. Aikaa jäi esitutkimuksille ja suunnittelulle.

”Teimme 200–300 rakennusavausta ja porasimme kaikkien niiden rakennetyyppien läpi, jotka pystyimme havainnoimaan kuvista tai paikan päällä. Lisäksi laserkeilasimme koko rakennuksen kolme kertaa – jo ennen kauppaa kursorisesti, suunnittelun aikana ja lopuksi purkutöiden jälkeen, kun kantavat rakenteet ja palkistot oli saatu näkyviin”, Oksanen kertoo.

”Kaavavaiheessa aloimme myös hahmotella sitä, miten vaaditut autopaikat toteutettaisiin maanalaisena pysäköintihallina. Se vaati aika paljon sommittelua, koska rakennus on piha-alueineen suojeltu.”

Hankejohtaja Teemu Oksanen ja vastaava mestari Tommi Lappalainen muurin portin sisäänkäynnillä.

Käyttötarkoituksen muutoksia voi Oksasen mielestä tehdä kannattavasti, vaikka hän arvioikin riskitason olevan kaksin- tai kolminkertainen ja kustannustason puolitoistakertainen uudisrakentamiseen verrattuna. Eräiden edellytysten on kuitenkin täytyttävä.

Suunnitelmista pitää tehdä ensinnäkin jo kaavavaiheessa kohteeseen sopivia, mikä edellyttää toteuttajatahon varhaista osallistumista kaavoitukseen. Tässä kohteessa Senaatti-kiinteistöjen, Helsingin kaupungin ja Aalto Real Estaten kumppanuuskaavoitus onnistui Oksasen mukaan hyvin.

Toiseksi huolellisille esitutkimuksille ja suunnittelulle pitää varata riittävästi aikaa, jotta ehditään tehdä mittatarkat suunnitelmat ja kartoittaa mahdolliset haitta-aineet. Korjauskohteessa asiaa helpottaa, jos käyttäjät ovat poissa rakennuksesta ja jos kaikki muu paitsi kantava runko voidaan purkaa – kunhan sisällä ei ole suojeltavia tai muuten arvokkaita tiloja.

Kolmas edellytys on, että kohde on pakko tehdä ykkössijaintiin, koska asuntojen myyntihinta pitää saada Suomen mittakaavassa kärkipäähän.

Neljäntenä edellytyksenä kohteen käyttäjien pitää olla tiedossa hyvissä ajoin, sillä mitä myöhemmin tieto asukasmuutostöistä saadaan, sitä vaikeampaa ne on toteuttaa.

”Saimme onneksi valtaosan asunnoista myytyä jo ennen koronapandemiaa. Myös kaikki muut edellytykset toteutuivat hyvin. Tyypillisessä korjaushankkeessa suurimmat yllätykset liittyvät usein haitta-aineisiin tai siihen, että kantavat rakenteet poikkeavat oletetusta. Tässä näiltä ongelmilta vältyttiin aika hyvin, koska kartoituksia tehtiin runsaasti.”

Kadetin yhteisessä eteisaulassa on alkuperäinen, Eliel Saarisen suunnittelema suojeltu valaisin, joka kunnostetaan.

Tarkoista suunnitelmista huolimatta työmaalla on jouduttu soveltamaan aika paljon.

Kohteen vastaava mestari Topi Lappalainen kertoo, että työmaalla on käyty aktiivisesti suunnitelmia läpi yhdessä suunnittelijoiden kanssa ja ratkottavaa on ollut käytännössä viikoittain.

Esimerkiksi pysäköintihallia louhittaessa huomattiin, että vanhan rakennuksen kantavien rakenteiden alta oli louhittu ilmeisesti vuosien 1917–1918 aikana sotilasräjähteillä kiveä enemmän kuin oli suunniteltu.

”Jouduimme tukemaan kantavia rakenteita valamalla irtokivien joukkoon betonia puolentoista metrin paksuudelta”, Lappalainen kertoo ja osoittaa seinän ulokemaista pattia.

Lisäksi pysäköintihallin päällä sijaitseva vanhan rakennuksen torni ja pelastustien kohta on jouduttu tukemaan teräs­pora­paaluilla kallioon. Avarassa 38-paikkaisessa hallissa jälkijännitetty teräsbetonikansi tukeutuu teräsbetoniseinillä ja anturoilla kallioon louhituille hyllyille.

Vanhan rakennuksen vesikatto aiheutti harmillisen yllätyksen.

”Purkutöissä ilmeni vesikaton jiireissä ja pellitysten liitoksissa vuotokohtia. Vesikatto on uusittu vasta kymmenisen vuotta sitten, ja käyttöiän pitäisi olla 60 vuotta, mutta nyt se joudutaan uusimaan kokonaan”, Lappalainen sanoo.

Munkkiniemen Kadetin suojeltu portaikko. Kaiteet on palautettu alkuperäiseenasuunsa.

Suurin hankaluus on ollut kuitenkin koronapandemia, joka on aiheuttanut työmaalla paitsi aikataulu- myös turvallisuusongelmia.

Työntekijöitä ei saatu alkuvuonna palaamaan ulkomailta töihin, ja samaan aikaan uuden työvoiman saatavuus oli Suomessa heikkoa. Lisäksi työmaalla oli tartuntoja ja karanteeneja.

Työntekijöitä jouduttiin pitämään erillään sekä sosiaalitiloissa että työmaalla, siivousta nelinkertaistettiin, ja maskipakko hankaloitti fyysisesti raskasta työtä.

”Työmaan aikataulu jätättää sen vuoksi kuukaudella”, Lappalainen kertoo.