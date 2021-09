Koivusaaressa ei ole aikaisempaa asutusta eikä merkittävää määrää työpaikkoja.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkoiltana kokouksessaan vilkkaan keskustelun päätteeksi Lauttasaareen kuuluvan Koivusaaren uuden asemakaavan.

Valtuusto hyväksyi kaavan äänin 75–10. Sitä vastustivat Rkp, keskusta sekä yksittäiset kokoomuksen ja perussuomalaisten jäsenet.

Tavoitteena on, että alueelle muuttaa 5 000 asukasta ja sinne syntyy 3 300–4 000 työpaikkaa nykyisellään melko vähäisellä käytöllä olevan metroaseman ympärille. Uudet asuintalot nousisivat 4–10 kerroksen korkeuteen.

Alueelle on suunnitteilla myös koulu, päiväkoti, Ikean tavaratalo ja muita kaupallisia palveluita. Koivusaaressa ei ole aikaisempaa asutusta eikä merkittävää määrää työpaikkoja.

Valtuustokeskustelun aikana pidettiin useita painokkaita puheenvuoroja alueen rakentamisen järkevyyden puolesta.

”Koivusaari tulee olemaan erinomainen asuinalue, jossa kaikki asukkaat asuvat kävelymatkan päässä metroasemalta”, keskustelua dominoinut lauttasaarelainen valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara (kok) sanoi.

Asko-Seljavaara piti valtuustossa useita puheenvuoroja torpaten muiden argumentteja ja puolustaen sitä, että Koivusaaresta tulee monipuolinen asuinalue eikä koti ainoastaan muutamalle ”ökyihmiselle”.

Otto Meri (kok) totesi, että olisi toivonut olevan asukasmäärän olevan vielä suurempi.

”Nythän on niin, että meillä on Koivusaaressa hieno metroasema. On todella järkevää rakentaa olemassa olevien hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Koivusaareen pitäisi rakentaa vielä tiiviimmin, korkeammalle, enemmän ja lisää.”

Keskustelun kritiikki kohdistui niin rakentamisen mittakaavaan, asukasmäärään, liikennejärjestelyihin kuin alueelle suunniteltuun Ikean tavarataloonkin.

Etenkin Rkp kyseenalaisti rakentamisen määrän ja sen vaatimat meritäytöt.

”Täyttöjen jälkeen se ei ole enää Koivusaari”, Rkp:n ryhmänjohtaja Björn Månsson sanoi.

Kokoomus ja vihreät asettuivat yhtenä rintamana puolustamaan rakentamista. Useat valtuutetut huomauttivat, että iso osa Koivusaaresta on jo valmiiksi rakennettu täyttömaalle.

Aluetta käytettiin 1950-luvun alkuun saakka kaatopaikkana, ja täyttömaa on siis suurelta osin muodostunut kaatopaikkajätteestä. Ainoastaan saaren eteläkärki on säilynyt luonnontilaisena ja pohjoinen rantaviiva on osittain luonnontilainen.

”Eteläkärki tullaan säilyttämään luonnontilaisena, ja kaavassa on kiinnitetty huomiota myös merenalaisen luonnon monimuotoisuuteen”, Amanda Pasanen (vihr) sanoi.

Perussuomalaisissa oltiin huolissaan kerrostalorivistöistä, jotka peittävät ”saaristolaisnäkymän”. Lisäksi puolueessa koettiin, ettei Ikean tavaratalolle pitäisi uhrata ”kaupungin hienointa merinäköalaa”.

”Olisiko Kärkkäisen tavaratalo parempi?”, apulaispormestari Paavo Arhinmäki (vas) heitti vastaan.

Otso Kivekäs (vihr) kritisoi sitä, että Länsiväylä tulee jakamaan uuden asuinalueen kahtia ja lisäksi sen keskelle suunnitellaan jättimäistä eritasoliittymää ramppeineen.

Keskustelun päätteeksi valtuusto hyväksyi Kivekkään tekemän toivomusponnen, jossa selvitetään mahdollisuudet vaiheistaa Koivusaaren toteutusta siten, että liittymäratkaisu toteutetaan myöhäisessä vaiheessa. Tällöin toteutustavasta on mahdollisuus vielä neuvotella.

