Pieni poliklinikka hoitaa koronan pitkäaikaisoireista kärsiviä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kesäkuussa Helsingin Meilahteen avaama koronaviruksen pitkäaikaisoireiden hoitoon keskittyvä poliklinikka on ruuhkautunut.

Nyt suurinta osa poliklinikalle lähetteellä hoitoon tulevista ei voida ottaa vastaan, ja hoitoon voi päästä vain lähetteellä.

Asiasta kertoi ensin Yle.

Ruuhkat ovat seurausta lähinnä siitä, että poliklinikka on hyvin pieni ja useimmat hoidettavat tarvitsevat hoitoa hyvin pitkään.

Ylilääkäri Helena Liira kertoo HS:lle, että tällä viikolla poliklinikalle on tullut kuutisenkymmentä potilasta. Pieni poliklinikka voi ottaa hoitoonsa kuitenkin vain kymmenen ihmistä viikossa. Hoitoon otetaan vakavimmat tapaukset.

Liira lohduttaa, ettei kenelläkään kuitenkaan ole ruuhkan vuoksi välitöntä hengenhätää. ”Pitkäaikaisoireita potevia voidaan hoitaa hyvin myös muualla. Niille, joita ei voida ottaa, annetaan hoito-ohjeita.”

Liira huomauttaa, että pitkäaikaisoireita potevien hoidot ovat pitkiä, eli ne joita on otettu aiemmin kesällä hoitoon, joudutaan hoitamaan edelleen. Pitkäaikaisoireille on tyypillistä, että ne lievittyvät ajan mittaan, mutta välillä ne voivat tilapäisesti pahentua.

Pitkittyneessä covid-19-taudissa on monenlaisia oireita, kuten uupumus, johon lepo ei auta. Yleisiä ovat myös erilaiset kivut, päänsärky ja vatsaoireet.

Liira sanoo, että rokotukset ovat tärkeässä roolissa pitkäaikaisten oireiden torjunnassa: ”Jos ei tule akuuttia Covid-19-infektiota, ei tule pitkittyneitä oireitakaan.”

Liira sanoo kuitenkin rohkaisevasti, että kaikilla pitkäaikaisia oireita potevilla on toivoa. ”Elimistö korjaa itseään. Joskus hitaasti, mutta kuitenkin.”

Aiemmissa koronaviruksen aiheuttamissa Sars- ja Mers-epidemioissa oli myös pitkäaikaisia oireita, jotka kuitenkin paranivat kuukausien ja vuosien mittaan. ”Samanlailla näyttää olevan tämän koronavirusepidemian kanssa”, Liira sanoo.

Liira kertoo, että poliklinikalle on tullut yhä enemmän potilaita, kun poliklinikka on ollut julkisuudessa ja se on tullut tutuksi lääkäreille, jotka sitten kirjoittavat potilailleen lähetteitä poliklinikalle.