Muutos ei koske esimerkiksi koronavirukselle altistuneita henkilöitä tai riskiryhmäläisiä.

Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä päätti torstaina, että koronatestauksen kriteereitä muutetaan koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Jatkossa ei pääsääntöisesti enää testata lievästi oireilevia henkilöitä, jos henkilö on täysin rokotettu ja toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko tai jos henkilö on sairastanut varmennetun koronavirustaudin edeltävän kuuden kuukauden aikana.

Muutos ei koske koronavirukselle altistuneita henkilöitä, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyöntekijöitä, ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa tai sellaisia henkilöitä, jotka kuuluvat koronavirus­infektion vakavaan riskiryhmään.

Ohjeistus astuu voimaan heti.

”Kriteerien muuttuminen edellyttää teknisiä päivityksiä sekä Koronabottiin että Omaoloon. Nämä pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian”, sanoo tiedotteessa Uudenmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Husin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

Myös pääkaupunkiseudun oma koronakoordinaatio­ryhmä esitti omassa kokouksessaan vastaavia muutoksia testauskäytäntöihin jo tiistaina.

Husin ylilääkäri Asko Järvinen sanoi tuolloin HS:lle, että nykyisen kaltaisessa testaamisessa ei ole järkeä. Testaaminen pitäisi hänen mukaansa keskittää vain rokottamattomiin ja yhden rokotuksen saaneisiin.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen puolestaan kertoi torstaisessa koronakatsauksessaan, että Helsingin osalta sekä tartunnoissa että positiivisten näytteiden osuudessa testatuista on havaittavissa laskusuuntaa.

Sairaalahoidossa on hänen mukaansa parhaillaan 25 helsinkiläistä koronapotilasta, joista yksi on tehohoidossa.

”Tartunnat painottuvat nyt rokottamattomiin ihmisiin”, Vartiainen totesi.