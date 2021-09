Suuret haitaribussit yrittävät mahtua kääntymään Punavuoren ahtailla kaduilla – yksi risteys on erityinen murheenkryyni

Kielletyllä katuosuudella Pursimiehenkadulla saattaa olla parikin autoa väärin pysäköitynä. Silloin bussin kääntösäde jää liian suureksi.

Neljän viikon kokemukset uusista 18-metrisistä nivelbusseista Helsingin kantakaupungissa ovat niitä liikennöivän Nobinan mukaan kohtuullisen hyviä.

Isojen bussien kulku ahtailla kaduilla on herättänyt epäilyksiä Facebookin asukasryhmissä, joissa oransseille nivelbusseille on povattu pysyviä hankaluuksia.

Nobinan liikennepäällikkö Mårten Winqvistin mukaan ainoa tukala kohta on Albertinkadun ja Pursimiehenkadun risteys, jossa kääntyvät bussit ovat hankaluuksissa, jos Pursimiehenkadulla on pysäköity autoja kieltoalueelle. Sama risteys on ollut ongelmallinen aina.

”Mutta kääntymisessä on ollut vaikeuksia vain yksittäisillä vuoroilla, ja niistäkin on selvitty kohtuullisessa ajassa”, Winqvist sanoo.

Nobinan kuljettajille reitit ovat uusia, koska he eivät ole ajaneet Punavuoren vanhoja kaupunkilinjoja 14 ja 18. Nobina voitti runkolinjoista järjestetyn tarjouskilpailun.

Kielletyllä katuosuudella Pursimiehenkadulla saattaa olla parikin autoa väärin pysäköitynä, ja silloin bussin kääntösäde jää liian suureksi.

”Kiinalaisen BYD:n autot ovat kuitenkin ketterämpiä kuin vanhat telibussit. Moottori on takana, ja nivelosa kulkee lähes samoilla renkaanjäljillä kuin etuosa, jolloin kääntymiseen ei tarvita tilaa juuri enempää kuin kaupunkibusseillakaan”, Winqvist sanoo.

Liikenneinsinööri Juha Väisänen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta ei ole saanut kansalaispalautetta Albertinkadun ja Pursimiehenkadun risteyksestä.

Väisäsen mukaan Pursimiehenkadulle asetettu pysäyttäminen kielletty -liikennemerkki on voimakkain keino liikenteenohjauksen arsenaalissa. Kaupungin pysäköinninvalvonnassa bussireitit ovat erityisvalvonnassa.

Juuri muuta ei ole tehtävissä. Jos luvatonta pysäköintiä yritettäisiin estää kadun rakenteilla, silloin vaikeutettaisiin myös bussien kulkua.

Uudet sähkönivelbussit aloittivat liikennöinnin runkolinjoilla 20, 30 ja 40. Sekä linjat 20 että 30 ajavat etelässä Laivurinkadulle. Haagan linja 40 lähtee Elielinaukiolta.

Koska runkolinjoja liikennöidään ruuhka-aikaan tiheällä vuorovälillä, Merikadun kääntöpaikalla ja Laivurinkadun eteläpäässä saattaa olla useita autoja odottamassa lähtövuoroa. Väisäsen mukaan liikennesuunnittelua on tehty yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa.

Sähköbussien latausasema Laivurinkadulla on Eiran aikuislukion edustalla, mutta varsinainen bussipysäkki ulottuu osittain asuintalon edustalle, mikä on aiheuttanut tuohtumusta asukkaissa.

Lue lisää: Uusien nivelbussilinjojen ulottaminen Eiranrantaan oli huono ratkaisu