Vartiaisen haastattelu aloittaa juttusarjan, jossa uusi pormestaristo antaa lupauksen tulevalle nelivuotiskaudelle.

Aivan ensimmäiseksi pormestari Juhana Vartiainen (kok) ilmoittaa, ettei perusta lupauksista. Se on pienoinen ongelma, koska tämän juttusarjan tarkoituksena on esitellä Helsingin uusien pormestareiden lupauksia tulevalle nelivuotiselle valtuustokaudelle.

”Lupaaminen on suuria sanoja ja korskeaa puhetta. Minun lupaukseni on, että lupaan hoitaa kaupungin asioita niin, että helsinkiläisten on mahdollista elää hyvää arkea ja talous pysyy vahvana. Se riittäköön.”

Ehkei pormestarilla ole ollut toistaiseksi aikaa miettiä syntyjä syviä Helsingin tulevaisuudesta, sillä vahvasti valtakunnan poliitikkona profiloituneella Vartiaisella on riittänyt työtä uuden tonttinsa haltuun ottamisessa.

Tämän hän myöntää auliisti itsekin: kiire on ollut.

”On sanonta, että eniten vituttaa kaikki. Omassa tapauksessani tämän voisi muuttaa muotoon, että eniten menee aikaa kaikkeen. Perehtymistä riittää. Eri tahot briiffaavat minua jatkuvasti eri asioista, ja korona-asioiden hoitoon menee vieläkin noin yhden kokonaisen työpäivän verran tunteja viikossa.”

Perintönä edeltäjältään Jan Vapaavuorelta (kok) hänelle jäi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän johtaminen.

Vartiaisen työpäivät kestävät miltei kellon ympäri. Ne alkavat tyypillisesti kello kahdeksalta aamulla ja loppuvat illalla seitsemältä.

Aikaa kuluu myös yllättäviin asioihin.

”On kaikenlaisia hienoja traditioita. Yksi sellainen on, että jos Suomenlinnan laituriin tulee ruotsalainen sotalaiva, sen kapteeni saapuu tapaamaan pormestaria. Sunnuntaina olen perinteitä kunnioittaakseni menossa piispantarkastuksen jumalanpalvelukseen lukemaan Raamatun tekstejä.”

Juhana Vartiainen käy parhaillaan strategianeuvotteluja kaupunginvaltuuston puolueiden kanssa.

Viime aikoina pormestarin aikaa ovat vieneet keskeneräiset strategianeuvottelut. Kyse on poliittisten ryhmien kesken sovittavasta ohjelmasta, joka tulee ohjaamaan Helsingin toimintaa seuraavat neljä vuotta. Valtuuston on tarkoitus hyväksyä strategia lokakuun alussa.

Näitä kiperiä neuvotteluita Vartiainen nyt johtaa. Häneltä on turha yrittää kinuta tiedonjyväsiä: edes tavoitteista pormestari ei halua puhua mitään.

Siitä ei kuitenkaan ole epäilystä, että Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana työskennellyt Vartiainen haluaa talousasiat Helsingin strategian ytimeen.

Heti loppukesästä Vartiainen perusti Helsinkiin uuden pääekonomistin toimen ja palkkasi siihen Elinkeinoelämän keskusliitossa ja ajatushautomo Liberassa uraa luoneen Mikko Kiesiläisen.

33-vuotiaan, vihreän Kiesiläisen ensimmäinen tehtävä on ollut etsiä ”taloudellisia tehottomuuksia” ja ”käyttämätöntä potentiaalia”. Pureutumalla tällaisiin ongelmiin Vartiainen kertoo haluavansa parantaa kaupungin tuottavuutta.

”Tehostettavaa on löytynyt pitkä lista, ja tämä lista on mukana strategianeuvotteluissa”, Vartiainen suostuu sanomaan.

Vartiaisen johtamassa Helsingissä on siis luvassa ainakin talouspuhetta.

”Yksi hyvin tärkeä asia on, että kaupungin pitäisi ylipäätään raportoida avoimemmin tuottavuus- ja kustannuslukuja, jotta niitä voitaisiin verrata esimerkiksi toisiin kaupunkeihin. Raportoinnissa on selkeitä puutteita.”

Tätä juttua varten Vartiainen haluaa tulla valokuvatuksi Kruununhaassa sijaitsevan pienen ompelimon Blomstin edessä. Hän sanoo käyvänsä korjauttamassa kivijalkayrityksessä esimerkiksi paidasta revenneitä nappeja.

Juhana Vartiainen haluaa uutterat pienyrittäjät enemmän valokeilaan, sellaiset kuin hänen vakio-ompelimonsa kotikulmilla Kruununhaassa.

Kivijalkaompelimon valinta on tietenkin aasinsilta isompaan.

”Kaupunkipuheissa kaikki on aina niin hienoa ja suurellista. Puhutaan oodeista ja uusista kasvuyrityskampuksista. Minä haluaisin muistuttaa, että puheiden takana Helsinkiä pitävät pystyssä Blomstin kaltaiset ahkerat pienyrittäjät omalla työllään, bussikuskit, varhaiskasvattajat, poliisit, sairaanhoitajat ja siivoojat.”

Niin, työ. Se on Vartiaiselle tärkeä teema.

Hän on puhunut pitkään työperäisen maahanmuuton merkityksestä paitsi asiantuntijatöissä myös niillä aloilla, joilla työntekijöistä on Helsingissä huutava pula. Niitä ovat esimerkiksi monet palveluammatit sekä hoitotyö.

Kuumaksi perunaksi työvoimapula noussee myös strategianeuvotteluissa.

Vartiainen huomauttaa, että tällä vuosikymmenellä ongelma pahenee entisestään huoltosuhteen muuttumisen vuoksi. Nuorten määrä ei riitä kannattelemaan järjestelmää eli pitämään huolta hoivattavista suurista ikäluokista.

Kuinka työ tehdään houkuttelevaksi?

”Helsingin pitää olla todella hyvä ja haluttu työpaikka. Yksilöiden ja ryhmien hyviä suorituksia tulisi palkita nykyistä selkeämmin, ja esimiehillä pitäisi olla mahdollisuus suunnata palkankorotuksia erinomaisille tekijöille. Maahanmuuttajia tarvitsemme ehdottomasti.”

Palataan vielä tavallisiin lupauksiin helsinkiläisille. Vartiainen sanoo haluavansa ”hyvää arkea”. Mitä se tarkoittaa?

”Pienituloiset ihmiset ovat Helsingissä lujilla esimerkiksi asumisen kalleuden vuoksi. Pyrin siihen, ettei pienituloisten ihmisten ja yrittäjien verotus kiristy – toivottavasti se alenee.”

Vartiaisen tavoitteena on, että nykyiset palvelut saataisiin turvattua pienemmällä verotuksella. Kapulaa tämän tavoitteen rattaisiin iskee työvoimapulan lisäksi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon suuri uudistus, joka on lähivuosina nakertamassa Helsingin veropohjaa.

Sote-uudistusta Vartiainen kritisoi samassa rintamassa muiden pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien johtajien kanssa.

Kiireestä huolimatta Vartiaista kiitellään muissa poliittisissa ryhmissä ”kuuntelevasta johtamistyylistä”.

Edeltäjä Vapaavuoren kauden loppupuolella julkisuuteen tihkui tietoja pormestariston kireistä väleistä, ja osa virkamiehistä arvosteli Vapaavuoren johtamistapaa omavaltaiseksi.

Ainakin toistaiseksi Vartiainen saa muista leireistä kiittävää palautetta siitä, että hän osaa antaa apulaispormestareille tilaa.

Helsingin pormestarikunta koostuu Vartiaisen lisäksi neljästä apulaispormestarista, jotka ovat Paavo Arhinmäki (vas), Nasima Razmyar (sd), Daniel Sazonov (kok) ja Anni Sinnemäki (vihr).

Millaisina Vartiainen pitää uuden pormestariston välejä?

”Ne ovat hyvät ja kohteliaat. Toki tunnustelua on ilmassa.”

63-vuotias pormestari sanoo, että uusi ja merkittävä pesti on antanut hänelle ”valtavan energiabuustin”.

”Virtaa riittää, ja koen nuorentuneeni.”

Kolme kysymystä Juhana Vartiaiselle

Miten ja missä asut?

”Uusrenessanssitalossa Kruununhaassa vaimoni kanssa.”

Paljasta vallankäyttäjä Helsingin kulisseissa.

”Minä kannatan pohjoismaista ideaalia, jossa ne, jotka käyttävät valtaa, myös näkyvät.”

Miten rentoudut?

”Pidän päivällisistä tuttavien kanssa ravintolassa tai kotona. Viikonloppuisin teen pitkiä pyörälenkkejä ja tutustun samalla Helsingin eri alueisiin.”