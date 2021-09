Malminkartanonhuipulla eli tuttavallisemmin täyttömäellä riittää syyskuisena tiistaina väkeä, vaikka on vasta keskipäivä. Kuntoportaat uusittiin kesällä.

Daniel Sazonov (kok) muistaa vanhat ja kapeat portaat hyvin, sillä hän vietti lapsuutensa täällä, Malminkartanossa.

Tuore sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari on uudesta pormestaristosta yleisölle tuntemattomin. Sazonov, 28, on koulutukseltaan juristi, ja hän työskenteli ennen apulaispormestarin tehtävää kokoomuksen puoluetoimistolla strategia­päällikkönä. Viime valtuustokaudella hän oli kokoomuksen valtuustoryhmän puheen­johtaja.

Daniel Sazonov halusi tulla kuvatuksi Malminkartanon täyttömäellä. Kuntoportaat ovat hänestä hyvä esimerkki kaupungin tarjoamasta matalan kynnyksen palvelusta, joka edistää terveyttä. ”Nämä eivät maksa hirveän paljon, mutta ovat todella suosittuja ja hyödyllisiä.”

Juristin koulutuksesta on todennäköisesti hyötyä tehtävässä nimenomaan tällä kaudella, Sazonov sanoo. Sote-sektori kokee nimittäin täydellisen muutoksen, kun vuoden 2023 alusta lähtien voimaan tulee sote-uudistus.

Se tarkoittaa, että tapa järjestää palvelut kunnissa menee kokonaan uusiksi.

Helsingissä ei valita erillistä aluevaltuustoa, vaan kaupunginvaltuusto pysyy sote-asioiden ylimpänä päättäjänä. Rahoitus tulee kuitenkin jatkossa valtiolta, jolle Helsingin verotuloja siirretään.

Valtio jakaa verotuloja hyvinvointialueille ja Helsingille, ja tässä rahanjaossa Helsinki kuuluu laskelmien perusteella häviäjiin.

Rahoitukseen vaikuttaminen – eli hallituksen suuntaan lobbaaminen – onkin Sazonovin mukaan tämän valtuustokauden tärkeimpiä apulaispormestarin tehtäviä.

”Helsingin ehdoton missio seuraavaa hallitusohjelmaa ajatellen on saada korjattua rahoitusmallia niin, että se ei leikkaa Helsingin rahoitusta, kuten se on tällä hetkellä tekemässä”, Sazonov sanoo.

Sazonovin mukaan rahoitusmalli ei huomioi riittävästi Helsingin erityispiirteitä. Sazonov puhuu ”suurkaupunkimaisista” ongelmista, esimerkiksi asunnottomuudesta, jota ei ole samassa mittakaavassa missään muualla Suomessa.

Rahoitus ei leikkaa Helsingin sote-budjettia suunnitelmien mukaan heti vuonna 2023, vaan käytössä on siirtymäaika. Nykyisten laskelmien perusteella Helsinki voi menettää vuosittaisesta sote-budjetistaan 100 euroa henkilöä kohden, eli yhteensä noin 65 miljoonaa euroa vuonna 2029.

Rahanjako ei kuitenkaan ole vielä lukkoon lyötyä. Rahan tarpeeseen vaikuttaa, paljonko palveluita tarvitaan ja millä vauhdilla ihmismäärä Helsingissä kasvaa. Maan hallituksetkin ehtivät vaihtua useampaan kertaan ennen siirtymävaiheen loppua.

”Oli hallitus minkä värinen tahansa, niin Helsingissä pitää pystyä yksituumaisesti tekemään töitä soten rahoituksen eteen”, Sazonov sanoo.

”Muuten helsinkiläisten laadukkaiden sote-palveluiden järjestäminen on vaarassa vuosikymmenen lopulla. Lupaan tehdä kaikkeni sen eteen, että rahoitusmalli korjataan.”

Helsingillä on toki ongelmia sote-palveluiden järjestämisessä jo nyt.

Elokuussa kerrottiin esimerkiksi, että Helsingin hammashoito on suorastaan hätää kärsimässä. Kiireettömään hammashoitoon aikaa varaavat ovat joutuneet odottamaan takaisinsoittoa useita viikkoja, vaikka lain mukaan takaisinsoiton tulisi tulla samana päivänä.

Sekä monissa kaupungin omissa että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) palveluissa ongelmien taustalla on henkilöstöpula.

”Helsingissä on ollut henkilöstöpulaa jo aiemmin, ja korona on kärjistänyt sitä entisestään. Nyt ollaan monessa kohtaa ihan kestämättömässä tilanteessa", Sazonov sanoo.

Peruspalveluissa tärkeintä on nopea hoitoonpääsy, Sazonov sanoo. Siksi etävastaanottoja pitäisi hänen mielestään lisätä.

Yksi uuden apulaispormestarin nimeämistä tärkeimmistä tavoitteista onkin laittaa ”peruspalveluita kuntoon”.

Kuulostaa isolta tavoitteelta. Miten siinä onnistutaan?

Sazonov toteaa heti kärkeen, että kyse valtavasta kokonaisuudesta, jossa kaikki toimet eivät edes ole kaupungin käsissä.

”Jos puhutaan henkilöstön riittävyydestä, niin meidän täytyy panostaa työnantajuuteen liittyviin asioihin: työoloihin ja johtamiseen.”

Helsingin rekrytointiongelmat ja palkkaus nousivat jälleen esille syyskuun alussa, kun Tehy syytti kaupunkia palkkakartellista. Kyse on siitä, että kaupunki on asettanut rekrytointirajoituksia yrityksille, joilta se ostaa palveluita. Idea on turvata työvoiman saanti.

Vaihto yksityiselle puolelle on kiinnostanut esimerkiksi monia hoitajia, sillä samanlaisesta työstä on ollut mahdollista saada parempaa palkkaa kuin Helsingin kaupungin palveluksessa. Pitäisikö kaupungin nostaa hoitajien palkkoja, jotta heitä saataisiin Helsinkiin tulevaisuudessa tarpeeksi?

”Kaupungilla on ollut käytössä palkkakehitysohjelma, ja mielestäni sitä pitää jatkaa. Kaikki ratkaisut eivät kuitenkaan ole Helsingin käsissä. Palkkakehitys ratkaistaan isossa kuvassa työmarkkinaosapuolten välillä”, Sazonov sanoo.

Helsinki nosti tänä vuonna osana palkkakehitysohjelmaa esimerkiksi pelastajien palkkoja 100 eurolla ja lähihoitajien palkkoja 30 eurolla kuukaudessa.

Aiemmin tähän juttusarjaan haastatellut Juhana Vartiainen (kok) ja Nasima Razmyar (sd) ehdottivat palkkoihin ja palkitsemiseen muutoksia työvoimapulan helpottamiseksi.

Sote-palveluiden saatavuutta pitäisi Sazonovin mukaan parantaa myös digitalisoimalla palveluja.

Käytännössä se tarkoittaisi lääkärin etävastaanottoja. Sazonovin mukaan jopa osan kotihoidon palveluista voisi kohtuullisen hyväkuntoisille ikäihmisille tuottaa etänä.

Sazonov haluaa, että kaupunki alkaa kehittää etälääkäripalveluja rivakasti.

”Ne ovat jo arkipäivää työterveydessä mutta myös julkisellakin puolella muualla Suomessa.”

Sazonovin mukaan etäpalveluilla on mahdollisuus sekä tehostaa toimintaa että tuottaa ihmisille helpommin saavutettavia palveluja, kun painetta saataisiin pois perinteiseltä vastaanotolta.

”Meidän palvelulupauksemme pitää olla se, että etälääkäriajan saa nopeammin kuin tavallisen ajan”, Sazonov sanoo.

Isojen kokonaisuuksien lisäksi Helsingin sote-palveluissa on yksittäisiä ongelmakohtia, jotka on saatava kuntoon viipymättä, Sazonov sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi alaikäisten päihdekuntoutuksen.

”On sietämätöntä, jos alaikäinen huumeriippuvainen joutuu odottamaan hoitoon pääsyä useamman kuukauden.”

Sazonovin mukaan nuorten päihdekuntoutukseen on valmisteilla lisää osastopaikkoja.

”Ne määrät ihmisiä, mistä tämän ongelman kohdalla puhutaan, ovat onneksi aika rajallisia. Mutta nämä ovat sellaisia asioita, jotka vain pitää saada hoitumaan.”

Kolme kysymystä Daniel Sazonoville

Missä ja miten asut?

”Vuosisadan alun kerrostalossa Töölössä.”

Paljasta vallankäyttäjä Helsingin kulisseissa.

”Helsinki on iso kaupunki, joten eri tason virkamiesjohdolla on luonnollisesti valtaa operatiivisemmissa asioissa.”

Miten rentoudut?

”Liikkuen, ruokaa laittaen ja viihtymällä ystävien kanssa.”