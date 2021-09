Lokakuussa häämöttää etätyöajan loppu, mutta viestintätoimisto Kaiku ei palaa entiseen. Tiloissa on paikkoja vain 70 prosentille työntekijöistä.

Erilaiset rajoitukset ja suositukset ovat koronaepidemian aikana muuttuneet useaan otteeseen, mutta yksi on pysynyt pääkaupunkiseudun asukkaiden elämässä koko puolentoista vuoden ajan: laaja etätyösuositus.

Näillä näkymin sen loppu häämöttää kuitenkin lokakuun alussa.

Suomen Yrittäjien tuoreen kyselyn mukaan etätyöinnostus on yrityksissä hiipunut. Maaliskuussa 37 prosenttia yrityksistä kertoi lisäävänsä pysyvästi monipaikkatyötä, mutta elokuussa osuus oli pienentynyt 32 prosenttiin.

Viestintätoimisto Kaiku Helsingissä pidetään kuitenkin selvänä, että työntekijät tekevät tulevaisuudessakin monipaikkaista työtä. Siis sellaista, joka luonnistuu sekä kotoa että toimistolta.

”Oletus on se, että ihmiset tulevat työskentelemään etänä enemmän kuin ennen korona-aikaa,” kertoo Kaiku Helsingin operatiivinen johtaja Katariina Ahonen.

KaikU Helsingissä etätyöt eivät ennen poikkeusaikaakaan olleet uusi asia, vaan niitä sai jo aiemmin tehdä pääsääntöisesti kahtena päivänä viikossa. Koronaepidemia rysäytti toimiston sataprosenttiseen etätyöhön, kuten asiantuntija-aloilla yleisesti.

”Muutaman kuukauden jälkeen työntekijöiltä alkoi tulla viestiä, että voisiko kuitenkin joskus tulla toimistolle”, Ahonen kertoo.

Pandemian aikana on vaihdellut, kuinka monta ihmistä kerrallaan työpaikalla saa olla. Tällä hetkellä viestintätoimiston tiloihin saa tulla kerrallaan töihin 20 ihmistä. Käytössä on toimistotila ja asiakastila, joihin kumpaankin ylärajana on kymmenen henkeä.

Tämä sääntö on poistumassa, kun etätyösuositus loppuu. Vanhaan aikaan toimisto ei kuitenkaan enää palaa, Ahonen sanoo.

Yrityksessä ei kuitenkaan laadita tarkkoja sääntöjä sille, kuinka monta päivää viikossa toimistolla tulee olla.

”Mielestäni koko kysymys siitä, kuinka monena päivänä toimistolla pitää työskennellä, on vähän hölmö. Enemmän on kyse siitä, milloin siitä on hyötyä”, Ahonen sanoo.

”Meidän työntekijämme tekevät asiantuntijatyötä. He osaavat itse parhaiten arvioida, missä milloinkin on paras työskennellä.”

KaikU helsingissä työn tulevaisuutta on muutenkin jouduttu miettimään uusiksi. Kaiku yhdistyy viestintätoimisto Cocommsin kanssa, ja yritys siirtyy kokonaan uusiin tiloihin Lönnrotinkadulle.

Työntekijöitä on 50, ja uudessa toimistossa paikkoja tulee heistä 70 prosentille. Linjaus siitä, että koko henkilöstö ei tule työskentelemään samaan aikaan toimistolla, on siis käytännössä tehty.

Ahosen mukaan tilat ovat kuitenkin muunneltavissa.

”Jos otetaan neukkaritkin käyttöön, niin silloin kaikki mahtuvat toimistolle. Tietysti sitten pitää lisätä työskentelytiloja, jos ihmisiä onkin toimistolla kerrallaan jatkuvasti yli 70 prosentin määrän.”

Tulevaisuudessa kokoukset hoidetaan Ahosen mukaan todennäköisesti usein hybridinä. Siis niin, että vain osa on fyysisesti läsnä. Niinpä tekniikkaa suunnitellaan niin, että etänä oleville kuvassa näkyisivät kaikki paikalla olijat.

Tätä kysymystä pohditaan nyt monella työpaikalla: miten kaikki kokisivat olevansa henkisesti yhtä läsnä, vaikka olisivatkin muualla.

”Tekniikan lisäksi tietysti palaverikäytännötkin ovat tärkeitä. Esimerkiksi palaverin vetäjän on hyvä muistaa huomioida etänä olevat samalla tavalla kuin läsnä olevat”, Ahonen sanoo.

Joka tapauksessa Kaiku Helsingissäkin toivotaan, että kaikki työntekijät kävisivät toimistolla edes toisinaan.

”Erityisesti töissä, joissa on kysymys ihmisten välisestä yhteistyöstä, olisi hyvä olla välillä paikalla. Myös samassa tiimissä työskentelevien olisi hyvä nähdä toisiaan säännöllisesti.”

Ihmisten tapaamisen merkitys korostuu viestintätoimistossa juuri nyt, kun uusia työkavereita on paljon. Korona-aika on opettanut, että tutustuminen on vaivalloisempaa etänä, Ahonen huomauttaa.

”Jokaisen pienenkin asian, kuten Teams-kahvien sopimisen, takia tarvitsee nähdä ylimääräistä vaivaa. Jos olisimme paikalla, tulisi käytyä lounailla ja juteltua kahvikoneella.”

Viestintäkonsulttina Kaiku Helsingissä työskentelevä Juho Toivonen on samaa mieltä ihmisten fyysisen tapaamisen tärkeydestä.

”Silloin pääsee vaihtamaan ajatuksia vapaasti ja epämuodollisesti.”

Toivoselle työkavereiden tapaaminen on itsessään tärkeää, mutta hänen mukaansa se myös näkyy työn jäljessä.

”Kun ala on kuitenkin luova ja sisältää yhdessä tekemistä, niin yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeä.”

Viestintäkonsultti Juho Toivosen mielestä jälki on parempaa, jos luovaa työtä pääsee tekemään oikeasti kollegoiden kanssa. Kaiku Helsingin uusissa tiloissa työskenteli tiistaina myös operatiivinen johtaja Katariina Ahonen.

Toivonen suunnittelee käyvänsä jatkossa toimistolla kahdesta kolmeen kertaa viikossa, todennäköisesti useimmin kolmena päivänä. Sosiaalisuuden lisäksi Toivonen pitää toimistotyöskentelyn hyvänä puolena työvälineitä: toimistolla on sähköpöydät ja hiljaiset tilat sekä mahdollisuus käyttää useampaa näyttöä.

”Esimerkiksi kirjoitustehtävät ja kampanjoiden suunnittelu ovat itselleni sellaisia työtehtäviä, että ne vaativat pidemmän ajan, että kukaan ei keskeytä. Kotona tämä on vaikeaa, koska haluan keskittyä siellä perheeseen.”

Toivonen kertoo arvostavansa lähitöissä sitä, että päivä jakautuu selvemmin kahdeksan tunnin työpäivään ja vapaa-aikaan. Toisaalta näin ei tarvitse olla joka päivä, ja etätyöt tuovat arkeen kaivattua joustoa.

”Voi käydä päiväkodissa kolmelta hakemassa lapsen ja tehdä sitten töitä pidempään.”

Toivosen mukaan on hyvä, että työnantaja antaa vapauden itse pohtia, missä itselle on milloinkin paras tehdä töitä.

”Kyllä minä ainakin luotan, että kaikki pystyvät sen itse päättämään. Toki se vähän mietityttää, että tuleeko sellaista, että joitain työkavereita ei näe pitkään aikaan ollenkaan.”