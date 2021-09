Kuljettajat protestoivat HKL:n yhtiöittämistä vastaan.

Metro- ja raitioliikenne uhkaa pysähtyä torstaina ja perjantaina Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) kuljettajien mielenilmauksen vuoksi.

Työntekijät ovat vaatineet uutta selvitystä HKL:n yhtiöittämisen seurauksista. Helsingin kaupunginhallitus päättänee yhtiöittämishankkeesta maanantaina.

Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunta on parhaillaan koolla ja käsittelee HS:n tietojen mukaan HKL:n yhtiöittämiseen liittyviä asioita. Puheenjohtaja, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna viestitti juuri ennen kokousta, ettei hän kommentoi asiaa ennen kaupunginhallituksen kokousta.

Jos tänään kaupunginhallituksessa syntyy päätös yhtiöittämisestä, asia siirtyy vielä kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi.

HKL:n ammattiosaston puheenjohtaja Petri Lillqvist sanoo, että vasta elokuussa työntekijöille selvisi, että metroliiketoiminta jäisikin liikelaitokseen.

Tätä tilapäistä ratkaisua perustellaan automaattimetron keskeneräisellä korvausoikeudenkäynnillä, eikä sillä HKL:n mukaan ole henkilöstövaikutuksia.

Tavarantoimittaja Siemensillä ja HKL:llä on satojen miljoonien eurojen korvausvaateet toisiaan kohtaan. Käräjäoikeus on jo ratkaissut riita-asian HKL:n eduksi, mutta korvaussummaa ei vielä ole määrätty.

Lillqvist sanoo, että henkilöstö tunsi jo muutenkin epäluottamusta työnantajaa ja yhtiöittämishanketta kohtaan.

”Tieto metroliiketoiminnan jäämisestä yhtiön ulkopuolelle oli vain kirsikka kakun päällä”, Lillqvist sanoo.

Jos vuonna 2019 valmistunutta yhtiöittämisselvitystä ei luvata päivittää, sekä raitio- että metroliikenne seisahtuu kahdeksi vuorokaudeksi 16.–17. syyskuuta, käytännössä siis torstaiaamusta lauantaiaamuun.

Perinteikkään liikennelaitoksen yhtiöittämistä on perusteltu sillä, että raitioliikenne on laajenemassa seudulliseksi. Ajatuksena yhtiömallissa on, että naapurikunnat voivat lunastaa osakkeita niistä toiminnoista, joita he tarvitsevat esimerkiksi uuden raidekonsernin kalustotytäryhtiöstä tai ratatytäryhtiöstä.

