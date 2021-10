Oli aika, jolloin Keihäsmatkat kukoisti ja kerrostalojen kellareihin kaivettiin uima-altaita. Nyt talot ovat putkiremontti-iässä ja osassa taloyhtiöistä pohditaan altaiden tulevaisuutta. Kuvaajat ikuistivat asukkaiden allasonnea.

Chinchillaturkkiin ja uimahousuihin sonnustautunut liikemies Kalevi Keihänen ja kerrostalojen uima-altaat olivat kerran toivon, mahdollisuuksien ja vaurauden symboleja.

Suomessa elettiin 1960–1970-luvun taitteessa nousukautta. Maa kaupungistui vauhdilla, ja asuntorakentaminen kävi kiivaana.

Pääkaupunkiseudulle nousi lähiöitä, joissa pääsi kokemaan jotakin ennenkuulumatonta: polskimaan omassa kotitalossa lauantai-iltana ennen lottoarvontaa.

”Vapaa-aika lisääntyi, ja kansainvälisiä vaikutteita tuli Amerikasta. Elintaso nousi”, kuvailee asuntorakentamista tutkinut professori Pirjo Sanaksenaho Aalto-yliopistosta.

Välimeren kristallinkirkkaasta vedestä vaikutteita saaneet laatat koristavat allasosastoa 1970-luvun kerrostalossa Vantaan Myyrmäessä. Nea Viiman käy suihkussa ennen uintia.

Rahaa oli, ja ihmiset kävivät vapaa-ajallaan huvittelemassa ulkomailla asti.

Keihäsen seuramatkatoimisto Keihäsmatkat lennätti liki satatuhatta suomalaista Manner-Espanjan ja Kanariansaarten aurinkorannoille päivettymään.

Elämäntyyli näkyi myös aikakauslehdissä.

”Senaikaisissa lehdissä uutisoitiin, että uima-altaat olivat järven korvike. Kun on pitkä talvi, niin saadaan talvellakin uida”, Sanaksenaho kertoo.

”Mitään ei puhuttu energian- tai vedenkulutuksesta. Paljon oli artikkeleita, joissa neuvottiin, kuinka uima-allas rakennetaan.”

Mutta sitten tapahtui jotain, mikä muutti kaiken. Keihäsmatkat ajautui konkurssiin ja lopetti toimintansa vuonna 1974. Samalla tyssäsi uima-allasbuumi taloissa.

” Uima-altaat vaihtuivat 1980-luvulla porealtaisiin.

Syynä oli vuoden 1973 öljykriisi, joka kuritti myös asumisen arkea.

Pian öljykriisin puhkeamisen jälkeen Suomessa säädettiin joukko määräyksiä energian säästämiseksi. Asuinhuoneiden lämpötila sai olla enintään 20 astetta. Lämmitetyn veden käyttö uima-altaissa oli kielletty.

Avannoiksi muuttuneet uima-altaat vaihtuivat 1980-luvulla porealtaisiin.

Nea Viiman harjoittelee käsinseisontaa kerrostalon uima-altaassa. Allasosasto on alkuperäisessä 1970-luvun asussa.

Suomen ensimmäinen ulkouima-allas tosin rakennettiin pientalon pihaan Sanaksenahon tietojen mukaan jo paljon aiemmin: Alvar ja Aino Aallon suunnittelemaan Villa Maireaan.

Noormarkun ruukin alueelle Porin lähettyville vuonna 1939 valmistuneen huvilan allas rikkoi muotoilun rajoja: siinä missä uima-altaat olivat perinteisesti kulmikkaita, Villa Mairean pyöreälinjainen allas muistutti muodoltaan Aalto-maljakkoa mutta sisälsi vähemmän kurveja.

Vuonna 1939 valmistuneessa Villa Maireassa lienee Suomen ensimmäinen pientalon ulkouima-allas.

Entä nyt? Irtoilevatko kaakelit, ja viruvatko kerrostalojen kellareiden uima-altaat käyttämättöminä? Kaikkea muuta.

HS kysyi lukijoiden kokemuksia taloyhtiöiden uima-altaista. Vastauksia tuli yli sata.

Moni vastaajista pitää uima-altaita arjen ylellisyytenä, joka vaikuttaa jopa talon valintaan asuntoa vaihdettaessa.

Petri Rajaniemi ja tyttäret Hilpi Rajaniemi, 9, ja Sivi Rajaniemi, 6, nauttivat perjantai-illan saunavuorosta kerrostalossaan Helsingin Itä-Pasilassa. Lapset ovat oppineet uimaan kotitalon altaassa.

Osalla ihmisistä altaisiin liittyy mukavia muistoja, kuten se, että oma lapsi on oppinut uimaan saunavuorolla. Altailla on siis myös tärkeä kasvatuksellinen merkitys.

Uintiharrastus helpottuu, kun hissillä pääsee alakertaan altaalle. Korona-aikana kotitalon allas on suorastaan pelastanut uimarit, jotka eivät ole päässeet kroolaamaan julkisiin uimahalleihin.

” Wienissä uima-altaita rakennetaan uusiin kerrostalokortteleihin edelleen.

Joillekin uiminen saunavuorolla on viikon ainoita liikuntaharrastuksia.

Eräälle lukijalle kerrostalon uima-allas tarjoaa vapauttavan kokemuksen, koska vedessä saa lillua omassa rauhassa ilman uima-asua.

Altaiden on huomattu myös houkuttelevan ystäviä kylään. Altaat tuovat lisäarvoa asumiseen siinä määrin, että ilman niitä kaikki eivät maksaisi viikoittaisesta saunavuorostaan.

20-asteinen vesi virkistää saunan jälkeen Helsingin Tapaninvainiossa.

Nyt useat uima-allastalot alkavat olla putkiremontti-iässä ja osassa taloyhtiöistä pohditaan, pidetäänkö vai poistetaanko altaat. Tällä kertaa altaiden tulevaisuutta uhkaa ilmastokriisi.

”Aurinkoenergiaa tai maalämpöä hyödyntämällä altaan voi ehkä perustella”, Sanaksenaho sanoo.

Toisessa vaakakupissa on altaiden tuoma onni.

Itävallan pääkaupungissa Wienissä uima-altaita rakennetaan uusiin kerros­talo­kortteleihin edelleen, kertoo asunto­suunnittelun tutkijatohtori Jyrki Tarpio Tampereen yliopistosta.

Hänen mukaansa uima-altaita on paitsi jonkin verran vanhemmissa kortteleissa myös esimerkiksi modernissa Seestadtissa, joka on yksi Euroopan suurimmista kaupunki­kehitys­kohteista.

”Se on hämmästyttävää.”

Sivi Rajaniemi leikkii koiraa ja noutaa renkaan perheen saunavuorolla.

Tarpio arvelee Wien-ilmiön johtuvan paikallisesta sosiaalisesta asunto­rakentamisesta.

Wien onkin yleensä kärkisijoilla, kun maailman kaupunkeja vertaillaan sillä mittarilla, missä ihmiset pitävät eniten asumisestaan ja elämisestään.

Oma allas ei ole aina pelkkä kuluerä.

Niko Tähti ja Nea Viiman nauttivat kylpyläelämästä kerrostalossaan useita kertoja viikossa.

Kylpyläelämää kotona – Viisi kokemusta elämästä uima-altaan kanssa

”Muutimme Myyrmäkeen 1970-luvun kerrostaloon koronakevään vappuna. Etsimme asuntoa, jossa on sauna, mutta luovuimme ajatuksesta, kun huomasimme asunnon myynti-ilmoituksessa uima-altaan.

Ajattelimme, että täh, onpa mieletöntä – allas ja saunaosasto samassa rapussa!

Käytämme allasta ainakin kahdesti viikossa: omalla saunavuorollamme ja lenkkisaunan yhteydessä. Välillä käymme myös aamu-uinnilla. Siitä tulee ihanan raikas fiilis, kun vesi on viileää.

Olemme ahkeria reissaamaan, ja kun korona-aikana ei ole päässyt oikein minnekään, allas tuo rentouttavan kylpyläelämän kotioloihin. Nyt ei ole tarvinnut käydä uimahallissakaan.

Tupaantuliaiset sattuivat sauna­vuoro­päivällemme, ja osa vierasta kävi heti korkkaamassa altaan. He tulivat jatkamaan juhlia sukat märkinä ja naamat punaisina ihan fiiliksissä.

Kissanhoitajiakin on ollut nyt helpompi saada, kun houkuttelemme heitä staycationilla Vantaalla. Meille voi tulla viettämään täydellistä hotellielämää.”

Nea Viiman ja Niko Tähti

Ullanlinnalaisessa kerrostalossa on oma allas lapsille. Antti Kuula hyppää saunan jälkeen elementtiinsä.

Poika oppi uimaan

”Asumme Helsingin Ullanlinnassa vuonna 1908 rakennetussa kerrostalossa. Kun taloyhtiössä siirryttiin puunpoltosta kaukolämpöön, entiseen halkovarastoon rakennettiin vuonna 1967 saunatilat ja uima-allas.

Saunaosastoa ja uima-allasta oli suunnittelemassa muotoilija Timo Sarpaneva vaimonsa sisustusarkkitehti Pi Sarpanevan kanssa. He asuivat talossa tuolloin.

Uima-altaalla on suuri vaikutus asumis­viihtyvyyteen. Olemme asuneet taloyhtiössä vajaat 20 vuotta, ja kovin monena lauantaina ei ole saunominen ja uiminen jäänyt väliin.

Enää ei tee mieli muuttaa toiseen taloon. Kun meidän piti ensimmäisen lapsen synnyttyä vaihtaa isompaan asuntoon, rajasimme uuden asunnon etsinnän taloyhtiöömme.

Varsinkin nyt korona-aikana on ollut hienoa, että taloyhtiössä on uima-allas, jossa olemme päässeet uimaan joka viikko lasten kanssa. Poikamme oppi uimaan siinä viime talvena, kun uimahalliin ei päässyt.

Aina kun on syytä juhlistaa jotakin, kutsumme kavereita syömään ja menemme saunomaan ja uimaan. Niistä kutsuista juuri kukaan ei ole kieltäytynyt.”

Antti Kuula

Ilona Helsky käy viilentymässä taloyhtiönsä uima-altaassa Helsingin Tapaninvainiossa sauna- ja hellepäivinä.

Naapurit tutuksi

”Sauna toimii taloyhtiössämme kokoontumis­paikkana. Lenkkisaunaperinne on voimissaan, ja uudet naapurit tavataan yleensä lauteilla.

Arvostan erityisesti sitä, että löylyistä tai kuumana kesäpäivänä pääsee altaaseen viilentymään. Se on ihan mieletöntä arjen luksusta.

Samalla saa kuntoiltua. Uiminen ja vesijuoksu onnistuvat hyvin, vaikka ei se mikään Mäkelänrinteen 50 metrin allas ole. Allasbileitäkin on ollut.

Meillä on hirveän kiva ja yhteisöllinen 16 huoneiston taloyhtiö Helsingin Tapaninvainiossa. Yhtiöön kuuluu kaksi historiallista rakennusta: noin 100 vuotta vanha entinen Elannon myymälä ja toinen, noin 40 vuotta vanha entinen liikerakennus.”

Ilona Helsky

Aapo Puskala sukeltaa tyttärensä Vilma Puskalan, 11, ali taloyhtiön uima-altaassa Helsingin Mikonkadulla.

Vesileikkejä lapsen kanssa

”Asumme vuonna 1974 rakennetussa kerrostalossa Kluuvissa Kaisaniemenpuiston reunalla. Olin ihastunut taloon jo ennalta, ja olisimme muuttaneet tähän joka tapauksessa. Mutta kun näin uima-altaan, olin ihan että vau!

Talossa on yli sata asukasta, ja uima-allas on varsin suosittu. Kaikki saunavuorot on varattu. Lisäksi meillä on aamu-uinti­mahdollisuus.

Allas on kymmenisen metriä pitkä ja tekee saunassa käymisestä paljon miellyttävämpää. Sauna ilman allasta olisi vähän köyhä, pelkkää hikoilua. Uiminen on kuitenkin enemmän pulikointia ja vesileikkejä: pari vetoa kun vetää, on jo toisessa päädyssä.

Vesi on myös ihan pirun kylmää, koska lämmittäminen on kallista ja aiheuttaa kosteutta. Tytärtä kylmä vesi ei tosin pahemmin häiritse.”

Aapo Puskala

Kylpyankkakokoelma Mikonkadun uima-altaalla.

Uintiharrastuksen ylläpitoa

”Meillä on Helsingin Puotilassa joka toinen aamu miesten ja joka toinen aamu naisten uintivuoro, jolloin allas on asukkaiden vapaassa käytössä.

Allas ei ole kymmentä metriä pidempi, mutta kyllä siinä puolesta kilometristä kilometriin tulee pari kolme kertaa viikossa sahattua.

Parasta on, että allas on samassa rapussa ja sinne voi aamuisin siirtyä vaivatta kylpytakissa pulahtamaan yksinään tai jälkikasvun kanssa. Altaalla myös tutustuu hyvin naapureihin ja kuulee viimeisimmät juorut.

Olen voinut altaan ansiosta ylläpitää uintiharrastustani läpi koronakauden ja vieläpä säästänyt uimahallimaksuissa.

Vaikka suhtauduin minialtaaseen aluksi hieman skeptisesti, runsaan vuoden uiskentelun jälkeen kynnys lähteä julkisiin uimahalleihin on kerta kerralta korkeampi.

Nyt, jos näen asuntojen myynti-ilmoituksia, huomaan arvioivani myös allasnäkökulmaa: jos muuttaisimme, saisimmeko uudessa talossa jotain vastaavaa tilalle.

Harvassa ovat olleet kohteet, jotka vetäisivät nykyiselle vertoja.”

Jyrki Vanamo