Vantaan apulais­kaupungin­johtaja Timo Aronkytö arvelee, että osa nuorista ei koe koronaa riskinä.

Vantaa on jäänyt selvästi Helsinkiä jälkeen nuorten aikuisten rokottamisessa koronavirusta vastaan.

Erot 25–34-vuotiaiden ikäryhmissä ovat noin kymmenen prosenttiyksikköä Helsingin eduksi sekä ensimmäisen että toisen rokoteannoksen osalta.

Kun Helsingissä 25–29-vuotiaista 60,7 prosenttia oli keskiviikkoon 15. syyskuuta mennessä käynyt hakemassa myös toisen rokoteannoksen, Vantaalla vastaava lukema oli 49,7 prosenttia.

30–34-vuotiaista toisen rokoteannoksen oli käynyt Helsingissä hakemassa 15. syyskuuta mennessä 64,2 prosenttia ikäryhmästä, mutta Vantaalla vain 54,2 prosenttia.

Myös nuorempien ikäluokkien kohdalla ero ensimmäisen rokoteannoksen saaneissa on yli kymmenen prosenttia. Helsinkiläiset 20–24-vuotiaat ovat ottaneen ensimmäisen rokotteen selvästi vantaalaisia ikätovereitaan useammin.

35–39-vuotiaiden ikäryhmässä erot eivät ole enää yhtä suuria, vaikka Helsinki on myös tässä ryhmässä selvästi edellä.

Myös Espoo on 25–29-vuotiaiden ja 30–34-vuotiaiden rokottamisessa Helsinkiä selvästi jäljessä, ensimmäisen ryhmän toisen rokoteannoksen osalta ero taas noin kymmenen prosenttiyksikköä.

Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rokotusrekisteristä.

Näin merkittäviin kaupunkien välisiin eroihin on todennäköisesti useita syitä, arvelee Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Yksi syy voi olla, että 20–34-vuotiaista vantaalaisista suhteessa merkittävästi suurempi osuus on ehkä sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin, Aronkytö sanoo.

Ja kun on saanut immuniteetin sairastamisen kautta, kiirettä rokotukseen ei ole tarvinnut pitää. Nykytiedon mukaan sairastettu koronavirustauti antaa ainakin kuuden kuukauden kestoisen suojan valtaosalle sairastuneista.

20–34-vuotiaissa on Vantaalla myös suhteessa enemmän vieraskielistä väestöä eli jotain muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvaa. Vantaalla on pääkaupunkiseudun suurin suhteellinen osuus vieraskielisiä, 22 prosenttia kaikista asukkaista.

Keväällä jopa puolet kaikista koronatartunnoista Vantaalla todettiin vieraskielisillä. He ovat olleet pitkin koronavirusepidemiaa yliedustettuina todetuissa tartunnoissa, koska vieraskieliset asuvat keskimäärin ahtaammin ja tekevät usein töitä, joissa etätyömahdollisuutta ei ole.

”Keväällä tähän kiinnitettiin paljon huomiota ja annettiin paljon ohjeita”, Aronkytö sanoo. Varmoja vastauksia Aronkydöllä ei kuitenkaan ole antaa.

Toinen mahdollinen syy on Aronkydön mukaan se, että ”osa meidän nuorista aikuisista ajattelee, ettei tämä koronavirusepidemia kosketa heitä niin paljon”. Toisaalta samaa ajattelee varmasti osa helsinkiläisistä nuorista aikuisista.

”Osa ajattelee, että heidän riskinsä on varsin pieni ja sitä kautta he tekevät arvovalinnan, etteivät hakeudu rokotukseen.”

Aronkydön mielestä tämä ei ole edes rokotekielteisyyttä. Hän kutsuu sitä saamattomuudeksi.

”He ajattelevat, että tauti on riskiryhmien ja vanhusten tauti niin kuin se monella tapaa onkin.”

Tartuntataudeista Vantaalla vastaava lääkäri Kirsi Valtonen listaa vielä kolmannen Vantaalla rokotuksiin vaikuttavan tekijän eli naapureita alhaisemman koulutustason.

Koulutustasolla on todettu olevan suoraa vaikutusta terveystiedon välittymiseen.

Vantaa on tarjonnut rokotteita matalalla kynnyksellä, ja järjestänyt popup-rokotuspisteitä kuten naapurikunnatkin. Tämä ei kuitenkaan riitä.

”Hetken aikaa tuossa kesällä näytti siltä, että olimme jopa nuorten aikuisten ikäryhmässä naapureita edellä. Sanoin silloin, että tilanne tulee kääntymään, koska nyt rokotteita hakevat ne innokkaimmat”, Valtonen sanoo.

Valtonen pystyi ennustamaan tapahtumien kulkua, koska sama ilmiö on nähty myös influenssarokotuksissa, joissa Vantaa on jäänyt naapureista jälkeen.

Vantaan väestörakenne selittää Valtosen mielestä rokotekattavuuden eroja. Kun vieraskielisten suuri määrä yhdistetään Vantaan matalampaan koulutustasoon, eri kohderyhmien tavoittaminen vaikeutuu.

Tietoa rokotuksista levitetään välikäsien kuten eri kieliryhmien järjestöjen kautta. Tällöin viesti ei kuitenkaan välity yhtä painokkaasti kuin jos nuoret aikuiset pystyisivät seuraamaan suomalaista mediaa tai viranomaisviestintää.

Ajatuksessa on kuitenkin kaksi sudenkuoppaa. Joku rokottamattomista nuorista saa kuitenkin vakavan taudin ja joutuu teho-osastolle ja ehkä kuolee, sitä ei voi sanoa kenelle se tulee, mutta jollekin se tulee.

”Riski on aina olemassa, vaikka pieni onkin.”

Riskin voi käytännössä poistaa hakemalla rokotuksen, jolla on täysin ylivoimaiselle osuudelle ihmisistä vain lieviä ja nopeasti ohimeneviä haittavaikutuksia, kuten millä tahansa rokotteella. Rokote kannattaisi siis hakea pelkästään oman hyvinvoinnin takia, Aronkytö sanoo.

Toinen sudenkuoppa on yhteiskunnan avaamisessa, jota nyt tehdään. Mitä pienempi viruskuorma väestössä on, sitä helpompaa rajoitukset on poistaa, päästää ihmiset matkustamaan, harrastamaan, rientämään kulttuurin pariin, tapaamaan vanhempia ja isovanhempia.

”Jos virusta on paljon rokottamattomassa tai vajaarokotetussa väestössä niin sitä on myös rokotetussa väestössä, ei paljon mutta jonkin verran”, Aronkytö sanoo.

Rokottamattomat voivat vähintään levittää tautia vaikkeivät vakavaa tautia itse saisikaan. Kun tauti leviää riskiryhmien joukkoon, vakavan taudin voi tuossa ryhmässä saada todennäköisemmin vaikka olisi rokotettu.

Aronkytö viittaa Israelin ja Kanadan tiettyjen kaupunkien, esimerkiksi Calgaryn tilanteeseen.

”Israelissa tauti leviää rokottamattomien joukossa ja tautia ei saatukaan hillittyä, vaikka rokotuskattavuus oli jo hyvä, se ei vain ollut riittävän hyvä. Kanadassa taas on kaupunkeja, joissa rokotuskattavuus on huono ja niissä epidemia etenee.”