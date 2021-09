Juha Paananen viihdyttää Ediä. Edi on 11-vuotias ja tehnyt jo neljä vuotta poliisihevosen hommia. Luonteeltaan Edi on utelias ja kiltti.

Mihin poliisi tarvitsee hevosia? HS etsi kysymykseen vastausta eläimen perspektiivistä.

Helsingin Ruskeasuolla on hevostalli, joka ei ole mikä tahansa talli. Se on paitsi Suomen vanhin ratsastuskoulu myös maan ainoiden poliisihevosten koti. Niitä asuu Keskuspuiston laitamilla kymmenen.

Samassa paikassa työskentelee myös kymmenen ratsupoliisia.

Mutta mihin Suomen poliisi tarvitsee hevosia vuonna 2021? HS etsi kysymykseen vastausta poliisihevosen perspektiivistä.

Elokuisena torstai-iltana Helsingin poliisihevosilla on edessään pitkä iltavuoro. Partion tehtävänä on valvoa, että Eurooppa-liigan jalkapallopeli – HJK vastaan turkkilainen Fenerbahçe – sujuu rauhallisesti ilman järjestyshäiriöitä.

Ruskeasuon Keskustallilla on varsinaisia tallirakennuksia kaksi, laiduntilat rajautuvat Keskuspuistoon. Matkaan lähdetään kahdella hevosautolla.

Tällä kertaa joukon uusinta tulokasta Hannesta pitää auttaa sisään hevosautoon. Hannes selvästi jännittää ahtaaseen kulkuneuvoon astumista.

Tavallisesti iltapartiossa on kolmesta neljään hevosta, mutta tänään tehdään töitä isompana laumana. Hanneksen lisäksi mukana ovat Laku, Luigi, Edi, Karthago, Ässä ja Esko.

Vaikka kyse on Suomen ainoista poliisihevosista, yhtäkään kotoperäistä suomenhevosta joukossa ei ole. Sen sijaan poliisihevoset ovat pääosin puoliverisiä, valtaosa peräisin Virosta.

”Jos löytyisi tarpeeksi suuri ja luonteeltaan sopiva suomenhevonen, en minä jarrumiehenä olisi. Mutta suomenhevoset ovat pääsääntöisesti pienikokoisia”, sanoo ylikonstaapeli Timo Kossila Helsingin ratsupoliisista.

Kookkain hevosista on 183-senttinen Ali. Tänään Ali jää tallille.

Hannes on melko uusi poliisihevonen, ja se empii hevosautoon nousemista. Jenni Ahonen Helsingin ratsupoliisista kannustaa Hannesta nousemaan autoon.

Timo Kossila ajaa hevosautoa Mannerheimintiellä kohti jalkapallostadionia.

Ratsupoliisipartio pysäköi hevosautonsa Kisahallin parkkipaikalle, josta matka jatkuu ratsain partioimaan jalkapallo-ottelua. Ässä astumassa ulos hevosautosta.

Kisahallin parkkipaikalta matka jatkuu neljällä jalalla. Partio kopistelee Töölön katuja ylväässä jonossa, ihmiset kääntyvät katsomaan.

Alkusyksyn ilta on harmaa ja sateinen, mutta tätä kulkuetta märkyys ei haittaa.

Kossila kuvailee kymmenen hengen ratsupoliisiryhmän työnkuvaa ”siistiksi ulkotyöksi”. Kun tavallinen partio lämmittelee tulipalopakkasessa autossa, ratsupoliisien täytyy vain kaivaa lämmintä ylle.

”Kyllähän tähän suomalaiseen vuoteen mahtuu kaikenlaista säätä. Mutta se on pukeutumiskysymys”, Kossila sanoo.

Tämän tästä joku haluaa ottaa selfien, kun partio lähestyy stadionia.

Tarkoituksena ei ole kuitenkaan esiintyä, vaan hevosilla on tutkitusti tyynnyttävä vaikutus ihmisiin. Juuri tähän hevospartion toiminta perustuukin: rauhoittavaan joukkojenhallintaan.

Vielä muutama vuosi sitten vahvuus oli kahdeksan hevosta, mutta joukkoa täydennettiin vastikään kahdella.

”On huomattu, että niistä on sittenkin hyötyä tietyissä tilanteissa”, Kossila arvioi investoinnin syyksi.

Toinen syy poliisihevosten käyttöön on hänen mukaansa ihmisystävällisyys. Partio on helppo huomata, ja sitä on helppo lähestyä. Näin tapahtuukin usein, ja ratsupoliisipartiolle esitetään jatkuvasti monenlaisia kysymyksiä.

”Iso eläin herättää huomiota. Kun eläin painaa sen 700–800 kiloa ja ratsastajan pää heiluu kahdessa ja puolessa metrissä, sieltä on hyvä sanoa, että nyt olisi hyvä siirtyä.”

Iso osa poliisihevosen partiointityöstä on joukkojenhallintaa eli massatapahtumissa partiointia. Vierasjoukkueen kannattajat odottelivat ottelun alkua ja pelaajien bussin saapumista stadionille Töölössä.

Poliisihevoselle partiointi joukkotapahtumissa tarkoittaa usein haastavaa paikoillaan oloa. Hevoset ovat luonteeltaan uteliaita.

Vaikeinta niille onkin se, että ne ovat eläimiä, Kossila tiivistää.

Stadioniltana työvuoroon kuuluu enimmäkseen siistissä rivissä seisomista. Karthago haluaisi selvästikin liikkua, Luigi heiluttelee päätään edestakaisin malttamattoman näköisenä. Esko hamuilee vieressään seisovan Hanneksen porkkanapussia, joka roikkuu satulassa turvan korkeudella.

Esko löysi Hanneksen porkkanat.

Iltapartio kestää yleensä noin 4–5 tuntia. Tämän illan partiossa hevoset pääsevät puolessavälissä autoon tauolle ja syömään heinää. Hannes tarvitsee apua autoon nousussa.

Poliisihevosia siedätetään jatkuvasti sellaiseen, joka olisi hevoselle tavallisesti mahdotonta sietää. Helsinki on meluisa ja täynnä ratikoita, autoja, potkulautoja ja äkillisesti muuttuvia tilanteita.

”En minä normaalin siviilihevosen kanssa kaupungille lähtisi”, Kossinen sanoo.

Jos tarve niin vaatisi, hevonen olisi kuitenkin ketterämmin tilanteessa mukana kuin muilla kulkuvälineillä partioivat poliisit. Hevosen selästä näkee myös tilanteita, joita poliisiautoista ei ehkä huomaisi.

Joskus partiot joutuvat jopa takaa-ajoon, mutta sellaista käy harvoin.

Vierasjoukkueen kannattajat ovat äänekkäitä. He riehaantuvat joukkueensa saapuessa stadionille, mutta hevoset eivät siitä hätkähdä. Rivi pysyy järjestyksessä.

Illan partiointi sujuu rauhallisesti, ja pelin päätyttyä hevoset lastataan takaisin autoihin. Tulokas Hannesta jännittää edelleen, mutta sekin saadaan lopulta kyytiin. HJK hävisi ottelun, mikä lienee suurin illan harmeista.

Turkkilaiset jalkapallofanit hurraavat joukkueensa saapumista stadionille hevospartion vartioidessa vierellä. Tilanne sujuu rauhallisesti, vaikka faneilla onkin juhlatunnelma korkealla.

Siedättäminen tarkoittaa myös harjoittelua tallilla.

Maanantaina Ruskeasuolla simuloidaan mielenosoitusta. Rumpu soi ja liput liehuvat maneesilla. Hevoset harjoittelevat liikkuvan pressun yli kävelemistä, liehuvien lippujen lähellä olemista, muovisen kaaren läpi kävelemistä ja liikkuvan pallon kanssa seisomista.

Harjoitukset näyttävät jännittäviltä, mutta hevoset käyttäytyvät hienosti. Eläimen luottamus ratsastajaan korostuu tällaisissa tilanteissa. Poliisihevosilla onkin vakioratsastajat, joten suhde kehittyy tiiviiksi. Helsingin ratsupoliiseista monilla on hevosharrastustausta, mutta osa tulee pystymetsästä.

Poliisihevosten koulutuspäivä Ruskeasuon Keskustallin maneesilla. Kouluttaminen tapahtuu hevosen oman taitotason mukaan. Se on tärkeää, jotta hevonen ei traumatisoidu ja pelästy liikaa.

Timo Kossila on Karthagon ratsastaja ja kuvailee sen olevan "tuulella käyvä otus".

Hevosia siedätetään poliisien itse rakentamien asioiden avulla. Kuvassa Ali tulossa muovisuikaleiden läpi.

Siedätys tapahtuu aina eläinten taitotason mukaan. Yhden hevosen kouluttaminen kestää keskimäärin noin kaksi vuotta, ja taitoja ylläpidetään viikoittain. Virkaan tullessaan poliisihevosella on kuukauden koeaika.

Myös poliiseilta vaaditaan silmää lukea tilanteita – sekä huumoria ja joustavuutta. Kaikki hevoset ovat omia persoonallisuuksiaan. Helsingin ratsupoliisilla on Instagramissa yli 18 000 seuraajaa.

Karthagolla ja Lakulla näyttäisi tänään olevan menohaluja kovempaankin vauhtiin. Hannesta taas kiinnostavat maneesin laidalle jätetty tyhjä kahvikuppi ja kuvaajan kameralaukku.

Perjantai-iltana vuorossa on partiointia keskustassa kolmen hevosen voimin. Matka keskustaan tehdään tällä kertaa kävellen.

Matkan varrelle sattuu tyypillisiä ratsupoliisin rutiinitehtäviä: pari holtitonta sähköpotkulautakuskia ja kevyenliikenteenväylien oikeanlaisesta käytöstä tietämätöntä kulkijaa.

Hevoset kulkevat rauhallisesti – mutta Töölönlahdella käynti vaihtuu raviksi. Ajoittainen yllättävä sade kiusaa huonosti pukeutuneita poliiseja.

Ylikonstaapeli Kossilan mukaan potkulautabuumi on tuonut ratsupoliiseille lisätyötä. Periaatteessa hevosen paikka olisi ajoradalla, mutta sieltä on vaikea saada ääntään kuuluviin. Kossila on pohtinut, pitäisikö kuulokkeet liikenteessä kieltää kokonaan.

”Laita siihen, että tämä on mun henkilökohtainen mielipide. Pahimmassa tapauksessa on vielä huppu päässä. Ne eivät näe sivuille eivätkä ne kuule.”

Miten ratsailta tuleviin virkavallan ohjeisiin suhtaudutaan?

”Usein että ’joo, anteeksi’. Aika vähän tulee urputtamista.”

Töölönlahdella jäätiin odottelemaan sateen loppumista, sillä kukaan ei ollut varautunut yhtäkkiseen sateeseen. Timo Kossila ja Ismo Penttilä katselevat taivaalle ja yrittävät tulkita sadepilviä. Tänään ei pitänyt sataa.

On elokuun kenties viimeinen lämmin viikonloppu, sade on laantunut. Korona-ajan hiljaisuuden jälkeen ihmisten menojalka vipattaa Helsingin keskustassa. Asema-aukiolla pussikaljoitellaan, johon kolmen hevosen partio joutuu puuttumaan.

Pieni huomautus hevosen selästä riittää, ja ihmiset kaatavat juomansa maahan.

Lakunkin ajatukset ovat selvästi jo viikonlopussa. Energiaa on niin, että poliisia kyydissä naurattaa ja valokuvaajaa vieressä hirvittää. Eikö 700-kiloinen ruutitynnyri menopelinä pelota vilkkaassa keskustassa?

”Pitääpähän hereillä”, toteaa Lakun selästä vanhempi konstaapeli Ismo Penttilä.

Vaikka enimmäkseen ratsupoliisiin suhtaudutaan myötämielisesti, hevosten jättämät lantakasat ovat valitusten ikuisuusaihe.

Kossilan mukaan poliisissa kyllä tiedostetaan jätösongelma, mutta hän haluaa antaa rauhoittelevan viestin: ”Faktahan on, että sitä lantaa tulee. Se on meidän käyntikortti, että täällä on oltu. Se on luonnontuote: heinää ja vettä.”

Laku seuraa Karthagoa, eivätkä autot pelota, vaikka ne kulkevat ihan vierestä. Myöskään raitiovaunu ei häiritse.

Laku ja Karthago viihdyttävät itseään sillä aikaa, kun joutuvat seisomaan paikoillaan Rautatientorilla.

Parin tunnin partioimisen jälkeen kierretyksi on tullut myös Bulevardi ja Kamppi. Ei kiinniottoja eikä rähinöitä. Vain muistuttelua, valvomista ja ihailun kohteena oloa.

Monet haluaisivat koskettaa ja taputella sympaattisia eläimiä, mutta se ei ole mahdollista. Lähtö tehtävälle voi tapahtua hyvinkin nopeasti.