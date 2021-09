Kiihkeän väittelyn ja vuosia kestäneen raskaan rakentamisen jälkeen Hämeentie elää uudessa ajassa. Tonteille ajo on sallittua, mutta yksityisautojen läpiajoliikenne kiellettyä. Itäisen kantakaupungin valtakatu on vakiinnuttanut paikkansa Helsingin uusimpana joukkoliikennekatuna.

Mutta Hämeentie ei ole jäämässä ainoaksi väyläksi, joka rauhoitetaan autojen läpiajolta. Lisää saattaa olla luvassa jo lähivuosina, koska keskustan katutilaa joudutaan jakamaan uudestaan Laajasalon raitiotien ja Länsi-Helsingin raideratkaisujen vuoksi.

Mitään päätöksiä uusista joukkoliikenne­kaduista ei ole, mutta taustakeskusteluissa on jo pitkään väläytelty eri katuosuuksien kohtaloa. Etenkin Kaivokadun tulevaisuus on ollut jo julkisessa keskustelussa.

Mutta myös Fredrikinkatu, Pitkäsilta ja Bulevardi ovat liikennesuunnittelijoiden pöydällä.

Mitkä voisivat olla Helsingin seuraavat joukkoliikennekadut, jos niitä olisi tulossa? HS kysyi tätä neljältä keskeiseltä toimijalta.

Haastateltavina ovat Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen, maankäytön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr), Helsingin kauppakamarin liikenneasioiden johtava asiantuntija Tiina Pasuri sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) osastonjohtaja Tero Anttila.

Liikenne- ja katusuunnittelun päällikkö Putkonen sanoo tässä vaiheessa, että pikaraitioteiden tuottamista katujärjestelyistä on vaikea sanoa mitään täsmällistä, koska linjojen päätepisteistä ei ole päätöksiä. Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus käsittelee Vihdintien ja Laajasalon raitioteiden reittejä joulukuussa.

Kaivokatu

Kokoomuksen ja muiden puolueiden vääntö Kaivokadun raidejärjestelyistä on ratkeamassa siten, että Laajasalon raitiotie ohjattaisiin mahdollisesti Länsiterminaalille. Se tarkoittaa sitä, että henkilöautot voisivat vastakin huristella Kaivokatua.

Kokoomuksen Daniel Sazonov ja Pia Pakarinen ehdottivat viime vaalikaudella, ettei Laajasalon raitiotielle rakennettaisi Kaivokadulle päätepysäkkiä, vaan se sijoitettaisiin Rautatientorille, jotta autojen läpiajo Kaivokadulla säilyisi sujuvana.

Kulissien takaisessa keskustelussa osa lähinnä vihreiden poliitikoista haaveili jopa Kaivo­kadun rauhoittamista kävelylle ja joukko­liikenteelle.

”Kaivokatua suunnitellaan siten, että ratikoilla on toimivat pysäkkijärjestelyt, Rautatientorin bussiterminaali toimii hyvin, ja autoliikenne myös kohteisiin saadaan hoidettua sujuvasti. Toimivin ratkaisu näyttäisi olevan sellainen, että Kaivokadulla on autoliikenteelle yhdet läpiajettavat ajokaistat”, Reetta Putkonen kertoo.

Tällä hetkellä ajokaistoja on kaksi suuntaansa.

Kaivokatu on Suomen vilkkainta kävely­aluetta, joten jalankululle ollaan varaamassa nykyistä enemmän tilaa. Suunnittelussa huomioidaan aseman saattoliikenne ja jakeluliikenne ja yksisuuntaiset pyöräkaistat paikalliselle pyöräliikenteelle.

Pitkän matkan pyöräliikenne siirtynee rakenteilla olevaan Kaisantunneliin ratapihan ali. Siis ydinkeskustan kautta ei enää tarvitsisi polkea reittiä, jota on pidetty hankalana etenkin Asema-aukion ruuhkaisuuden vuoksi.

Apulaispormestari Sinnemäen mukaan Kaivokadun tilanne on muuttunut elokuisen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, jossa linjattiin, että Laajasalon raitiotielinja jatkaa Kaivokadulta länteen joko Herne­saareen tai Länsiterminaalille. Liikenne­suunnittelijoiden tavoitteena on koko ajan ollut, että Kaivokadulla on yhdet ajokaistat molempiin suuntiin.

”Mietin itse ennen kaikkea sitä, minkälaista kaupunkia tavoittelemme, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat joiden eteen työskentelemme. Yksittäisten katuosuuksien suunnittelua ohjaavat ne päämäärät, joita meillä on koko kaupungin kehittämisessä.”

Helsingin seudun kauppakamari on johdonmukaisesti kritisoinut autoliikenteen rajoitustoimia, kuten Hämeentien muuttamista joukkoliikennekaduksi.

Johtava asiantuntija Tiina Pasuri tervehtii ilolla Kaivokadun uusinta suunnittelu­käännettä.

”Mutta jos Kaivokadulle jää yksi ajokaista suuntaansa, on sekin liikenteen supistamista. Sitten ei pitäisi enää vähentää kaistoja Esplanadeilta. Kyse on kokonaisuudesta, ja eteläisen Helsinginniemen poikittaisliikenteen toimivuudesta”, Pasuri sanoo.

Hän odottaa mielenkiinnolla, mitä liikennesuunnittelijat ehdottavat ydinkeskustan liikennejärjestelmä­suunnitelmassa. Sitä työstetään parhaillaan osana keskustan maankäytön kehityskuvaa.

Pasurin mukaan kauppakamarilla ei ole mitään periaatteellista vastarintaa joukkoliikennekatuja kohtaan.

”Kysymys on laajemmasta saavutettavuuden periaatteesta. Kritisoimme sitä, että suunnitelmia tehdään pala palata kokonaisuus unohtaen.”

Vielä vuonna 2016 Laajasalon raitiotielle suunniteltiin päätepysäkkiä Kaivokadulle. Silloinkin liikennesuunnittelijat olivat säilyttämässä autoliikenteelle yhden kaistan suuntaansa, mutta poliittisessa keskustelussa väläytettiin alueen rauhoittamista kävelylle ja joukkoliikenteelle. Nyt ajatuksena on, että ratikat jatkavat matkaa länteen, kenties Länsiterminaalille.

Pitkäsilta

Pitkänsillan ilme muuttuu, kun Laajasalon raitiotie tulevaisuudessa kulkee sen kautta keskustaan. Liikennesuunnittelijat sovittelevat parhaillaan busseja, henkilöautoja, raitiovaunuja, kävelijöitä ja pyöräilijöitä samalle sillalle tilanteessa, jossa raitioliikenne kasvaa merkittävästi.

Historiallinen Pitkäsilta yhdistää kanta­kaupungin ja Kallion. Nykyisin raitiovaunut ja autoliikenne kulkevat samalla kaistalla ja bussit taas omallaan.

Sillan liikennesuunnittelussa on Reetta Putkosen mukaan tehty simulointeja, joissa on arvioitu kolmea vaihtoehtoa. Yksi niistä on nykyisenkaltainen järjestely, jossa ratikat ja autot ovat yhdellä kaistalla, bussit toisella.

Toinen vaihtoehto olisi sillan rauhoittaminen joukkoliikenteelle siten, että toiset kaistat olisivat busseille ja toiset ratikoille. Tässä vaihtoehdossa siis autoja ei enää nähtäisi Pitkälläsillalla.

Kolmannessa vaihtoehdossa ratikoille olisi omat kaistansa, ja toisella kaistalla kulkisi sekä bussit että autoliikenne.

Simuloinnin lopputulos kuitenkin oli, että nykyinen kaistajärjestely Pitkälläsillalla jatkuu vielä senkin jälkeen, kun Laajasalon raitioliikenne alkaa. Sillalla kulkee tuolloin vielä niin paljon busseja, että ne tarvitsevat oman kaistansa.

Myöhemmin bussiliikenteen mahdollisesti vähentyessä siirretään bussikaista sekakaistaksi ja ratikoille esitetään oma kaista Pitkälläsillalla.

”Vaihtoehto, jossa silta olisi muutettu joukkoliikennekaduksi aiheuttaisi ruuhkaa lähialueen asuntokaduille”, Putkonen sanoo.

Liikennesuunnittelussa laaditaan parhaillaan myös Unioninkadulle ja Kaisaniemenkadulle uusia järjestelyitä, joissa esimerkiksi varmistetaan riittävän pitkät laiturit ratikkapysäkille Kaisaniemessä. Unionin­kadusta tai Kaisaniemenkadustakaan ei suunnitella joukkoliikennekatuja.

Anni Sinnemäki huomauttaa, ettei liikennesuunnittelu lähde siitä tavoitteesta, että henkilöautoliikennettä rajattaisiin pois Pitkältäsillalta tai Kaivokadulta.

Hänen mukaansa suunnittelun periaatteina ovat kantakaupungin viihtyisyys, elävyys ja monipuolisuus sekä nykyistä laadukkaampi ja päästöjä vähentävä joukkoliikenne kaupungin asukkaille.

Bulevardi ja Fredrikinkatu

HSL:n ja Helsingin kaupungin liikennesuunnittelijoiden tiimi valmistelee syksyn aikana raitioliikenteen muutoksia kantakaupungissa. HSL:n hallitus päättää joulukuussa, kulkeeko Vihdintien pikaraitiotie Bulevardia (kuvassa) pitkin Jätkäsaaren satamaterminaalille.

Liikennesuunnittelupäällikkö Putkonen vahvistaa, että Bulevardille on tulossa muutoksia, jos Vihdintien pikaraitiotien reitti kulkisi Mannerheimintieltä Bulevardia pitkin läntiseen kantakaupunkiin. Hankkeen yleissuunnitelmassa eteläinen päätepysäkki oli Kolmikulmassa.

Vihdintien pikaraitiotien linjaus kantakaupungissa ratkeaa tämän syksyn aikana. Jos suunta on länteen, autoliikenteen läpiajoa olisi Bulevardilla ohjattava muille kaduille. Uuden pikaraitiotien rakentaminen ajoittuisi vuosiin 2025–27.

Putkonen ei kuitenkaan muuttaisi Bulevardia joukkoliikennekaduksi, koska ajokaistat säilyvät paikallisiin tarpeisiin.

Jo nykyisin Uudenmaankatu toimii keskustaan suuntautuvan autoliikenteen katuna ja Lönnrotinkadulle on koottu keskustasta pois suuntautuva liikenne.

Bulevardin päässä sijaitsevaan Hietalahden­rantaan on tulossa isoja muutoksia, joita suunnitellaan parhaillaan. Uusimmissa suunnitelmissa autoliikennettä Hietalahdentorin tuntumassa pyritään rauhoittamaan siten, että valtaosa autoista ajaisi vanhan satamaradan päälle rakennettavaa uutta väylää kohti Uudenmaankadun tunnelia.

Sinnemäen mukaan Bulevardilla suunnittelu­tehtävä on erittäin vaativa, koska vanhoilla katupuilla ja historiallisella miljööllä on Bulevardilla niin suuri rooli.

”Yksittäisillä kaduilla sovitellaan yhteen ja tasapainoillaan niin joukkoliikenteen, autoliikenteen kuin autojen pysäköinnin, liike-elämän logistiikan ja pyöräilyn ja kävelyn välillä. Eihän esimerkiksi Fredrikinkatu mihinkään tästä levene, joten yhteen­sovittamista riittää. Keskustan elinvoiman kannalta on tärkeää varmistaa, että se olisi paremmin saavutettavissa yhä useammalle.”

Fredrikinkadulla ei ole raitiokiskoja Bulevardin ja Kampin välisellä osuudella. Jos kiskot rakennetaan ja Fredrikinkadulle syntyy uusi raitiolinja, tämäkin Bulevardin risteys jouduttaisiin rakentamaan uudestaan.

Etu-Töölöä, Kamppia ja Punavuorta halkovaa Fredrikinkatua on mietitty yksisuuntaisena katuna autoliikenteelle. Jos kiskottomalle katuosuudelle rakennetaan raitiotie, noin puolet kadunvarsipaikoista poistuisi Kampin ja Bulevardin välillä. Tästä ei vielä ole päätöstä, tai tarkempaa suunnitelmaa.

”Muutosta perustelemme jalankulku­ympäristön parantamisella ja jakeluliikenteen lastauspaikkojen järjestämisellä. Tarkoittaisi käytännössä sitä, että jäljelle jäävät pysäköintipaikat jäisivät nimenomaan asiointipaikoiksi”, Putkonen kertoo.

Putkonen tähdentää, että parhaat ratkaisut saadaan, kun ympäröivän alueen muu kehitys ohjaa ratkaisuja.

”Kyse ei ole vain yksittäisen kulkumuodon rajoittamisesta, vaan enemmänkin uusien kaupunkikehitykseen laajemminkin liittyvien muutosten mahdollistamisesta.”

HSL:n osastonjohtaja Tero Anttilan havainto on, että helsinkiläisessä liikenne­suunnittelussa korostuvat juuri nyt ratikat, ja bussit tuppaavat jäämään vähälle huomiolle.

Anttilaa mietityttää liikennejärjestelmän kokonaisuus tilanteessa, jossa raitioliikenne lähivuosina kasvaa voimakkaasti. Hän ei niinkään ota kantaa yksittäisiin katuosuuksiin.

”Kun pikaraitioteiden suunnitteluideana on nopeus, ja siitä syystä kulkevat mahdollisimman paljon omalla kaistallaan, ne väistämättä ottavat tilaa muilta liikkujilta”, Anttila miettii.

Jos uudet raitiolinjat erotetaan omille kaistoilleen, ajavatko bussit ja henkilöautot samaa yhteistä kaistaa vai häädetäänkö toiset kokonaan kadulta pois?

”Helsingin keskustaa halkovat pikaraitiotiet eivät voi olla aivan yhtä nopeita kuin keskustan ulkopuolella kulkevat”, Anttila sanoo.