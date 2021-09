Ensimmäiset asukkaat ovat saapuneet Lumo-yhtiön paljon puhuttuun vantaalaiseen vuokrataloon. Mia Aitola avasi HS:lle yksiönsä oven ja kertoo, mitä ajattelee huomiota herättäneestä tilaratkaisusta.

Mia Aitolan yksiössä on 21,5 neliötä. Kuvassa oleva tila sisältää alkovin, olohuoneen ja ruokailutilan.

ovia on ruuvattu pitkän käytävän molemmin puolin tiheään kuin hotellissa. Hotelli­tunnelmaa on aistittavissa myös ovien takana. Jokaisessa asunnossa on keittotila, makuupaikka ja oma vessa.

Olemme vuokra-asuntoja välittävän Lumon upouudessa kerrostalossa, joka on valmistunut Jokiniemeen Vantaan Tikkurilaan syyskuun alussa.