Kaupunki suunnittelee kartanopuiston kunnostuksessa uusivansa alueen pysäköintiä ja reittejä.

Helsingin Stansvikin kartanopuiston kunnostustöistä on noussut kiista kaupungin ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen välille.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on yhdessä Stansvikin kyläyhdistyksen kanssa jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastoon hallintopakkohakemuksen. Hallintopakkohakemus on jätetty myös Uudenmaan ely-keskukseen, jolta vaaditaan puistosuunnitelman täytäntöönpanon keskeytystä välittömästi.

Osapuolet ovat sopineet yhteisestä katselmuksesta kaupungin kanssa maanantaina.

Rakennustöiden on määrä alkaa puidenkaadolla ensi viikolla.

Helsingin tavoitteena on ohjata kävelijät ja pyöräilijät kapealta Stansvikintieltä Stansvikinpolulle, rauhoittaa 150-vuotiaiden tammien kujanne ylimääräiseltä liikenteeltä ja rakentaa uusi polkuyhteys Tahvonlahdelle.

Tahvonlahden yli on suunniteltu kävelysiltaa, mutta sitä ei rakenneta tässä vaiheessa.

Luonnonsuojeluyhdistyksen näkemyksen mukaan perusparannussuunnitelmat ovat liian mittavia arvokkaaseen miljööseen nähden. Yhdistys katsoo muun muassa, että ruovikkoa halkova, maakannaksen viereen suunniteltu pengeryhteys Tahvonlahdelle rikkoo vesilakia.

Uutta Thelninginpolun pengeryhteyttä on perusteltu Vanhakylän kesämaja-alueen tarpeilla. Kaupunki on osoittanut kartanon länsipuoliselta alueelta siirrettäville kesämajoille uudet paikat Vanhakylän kesämajojen yhteyteen.

”Kartanon pohjoispuolitse kulkee jo aivan hyvä tieyhteys, jonka kautta kesämajojen asukkaat voivat tuoda rakennustarpeita. Mitään uutta tieyhteyttä ei tarvita”, sanoo Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaava- ja metsäryhmän jäsen Timo Kalanti.

Thelninginpolku rakennetaan lehteväpuustoisen maakannaksen viereen, koska kannas on lepakoiden lentoreitillä eikä sen kasvustoon haluta koskea. Yhdistys katsoo, että ruovikkoon rakentaminen on vesilain vastaista.

Yhdistys myös paheksuu sitä, että puistosuunnitelman mukaan Stansvikin kartanon alueelta voisi kaataa 564 puuta kartanon pihapiirin ulkopuolelta.

Projektinjohtaja, maisema-arkkitehti Sari Knuutin mukaan kaadettavien puiden kokonaismäärä ei ole selvillä, koska kartanopuiston metsäisille alueille tehdään erillinen hoito- ja kehittämissuunnitelma. Siitä järjestetään asukastilaisuus ja kommentointimahdollisuus talvella.

Knuutin mukaan kaupunki on käynyt suunnitelmaa läpi yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan puistosuunnitelma ei uhannut rauhoitetun viitasammakon tai lepakoiden elinoloja.

Tapaamisesta tehtyyn muistioon on kirjattu myös, ettei ely-keskuksen näkemyksen mukaan Thelninginpolun rakentaminen edellyttänyt vesilain mukaista tarkastelua.

Sammakkoasiantuntija tähdensi, että veden vaihtuvuus tulee kuitenkin taata penkereen ali.

Kaupungin liikennejärjestelyjen tavoitteena on rauhoittaa Stansvikin kartanon lähialueita turhalta autoilulta. Alueella on suosittu lounasravintola, ja kartano on monien hääjuhlien pitopaikka.

Etenkin kesäaikaan Stansvikintiellä liikkuu yhtä aikaa autoja, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.

Katusuunnittelun asiantuntija projektijohtaja Taru Sihvosen mukaan pyöräilijät ja jalankulkijat halutaan ohjataan turvalliselle kulkureitille Stansvikinpolulle sekä kevyen liikenteen käyttöön siirtyvälle Knut Felixin tammikujanteelle.

Käynnistyvässä urakassa uusitaan Stansvikintien varressa oleva, nykyinen pysäköintialue, ja poistetaan Knut Felixin tammikujan eteläpäässä oleva pysäköintialue, ja sen tilalle rakennetaan uusi pysäköintialue Stansvikintien ja Thelninginpolun risteyksen luo.

Luonnonsuojeluyhdistys paheksuu etenkin pohjoista 30 auton pysäköintialuetta, joka yhdessä Thelninginpolun kanssa halkoo jalopuulehdoksi merkittyä aluetta. Timo Kalanti huomauttaa, että yhdistys kritisoi myös Thelninginpolun pengertä, joka on puolitoista metriä korkea ja perustaltaan 9-metriä leveä.

Kaupunki on perustanut suunnitelmansa siihen, että jalopuumetsikkö on kaupungin istuttama, ei luontainen lehto. Kaupungin tammiasiantuntijat muistavat vielä, miten puita istutettiin 1960-luvun lopulla. Muutos vanhasta pellosta istutusalueeksi näkyy myös eri aikojen ilmakuvissa.

Helsy paheksuu myös puistosuunnitelman ulkoiluraitteja, jotka asemakaavasta poiketen toteutetaan kolme metriä leveinä huoltoajoon sopivina teinä eikä asemakaavan mukaisina kapeina polkuina.