Suomalaisissa päiväkotitiloissa on tapahtunut viime vuosikymmeninä hitaita muutoksia.

Lapsille sallitut reviirit ovat osin rajatumpia. Tiloja ei enää mietitä samalla lailla lapsen näkökulmasta eli suhteessa sekä hänen kokoonsa että mahdollisuuksiin leikkiä ja toimia.

Näin kertoo tuore kasvatustieteellinen väitöskirja Tila, lapsi ja toimijuus, joka tutkii lastentarhojen ja päiväkotien tilojen muutosta ja arkea muistitiedon avulla. Väitöskirjan tekijä on Lastentarhamuseon johtaja, tutkija Taina Sillanpää.

Toisaalta sukupolvesta toiseen ja aikuisten tekemisistä riippumatta on olemassa myös lasten vastarintaliike.

”Jos lapsille ei rakenneta mitään salaisia soppia leikkeihin, he löytävät sellaisen kuitenkin. Siellä he sitten leikkivät eteisen nurkassa naulakkojen uumenissa ja söivät salaa karkkia”, Sillanpää kuvailee lapsia, jotka mainitaan hänen tutkimuksessaan käsitellyssä muistikertomuksessa.

Päiväkodin tila ei tässä tarkoita pelkkiä neliöitä ja fyysisiä rakenteita vaan myös lasten tapaa toimia tiloissa ja mielikuvia tiloista, samoin tiloihin vaikuttavia laajoja yhteis­kunnallisia ja taloudellisia jännitteitä.

Tutkimuksen aineistona on kaksi aikuisille kohdistettua muistitietokyselyä, joista toisen ovat tehneet Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Ebeneser-säätiö, toisen Helsingin Sanomat ja Lastentarhamuseo yhteistyössä.

HS:n kyselystä ilmestyi vuonna 2018 myös lehtijuttu Kieli rautakaiteessa pakkasella, pussauskoppi ja kurahousupakko.

Näitä 1930-luvulta 2000-luvun alkuun ulottuvia aikuisten muistoja omasta lapsuudesta Sillanpää sitten peilaa virallisiin dokumentteihin, joissa käsitellään päiväkotien fyysisiä tiloja ja kulttuurisia rakenteita. Näin hän pääsee käsiksi siihen, mikä on muuttunut ja mikä säilynyt ennallaan läpi vuosi­kymmenten.

Ulkona lasten reviirit ovat kaventuneet. Lapset eivät tietenkään nykyisin esimerkiksi kulje päiväkotiin omin päin.

Vanhimmissa muistoissa lapset ottavat päiväkodin ympärillä olevan kaupungin haltuun eri tavalla. Uusissa muistoissa mennään avaraan maailmaan vain retkille.

Lasten kokema tila on kaventunut päiväkodin aitojen sisäpuolellakin. 1980-luvulla päiväkotien pihasuunnitelmissa saattoi esimerkiksi lukea, että pitää jättää kumpuja tai olla pieni metsäinen alue.

Nykyisillä pihoilla on tiukat turvallisuus­määräykset. On korkeat aidat, uusissa päiväkodeissa ainakin aluksi niukasti kasvillisuutta ja tietynlaiseen leikkiin tarkoitettuja valmiita leikkivälineitä.

Lapset kyllä käyttävät mielikuvitustaan monenlaisissa ympäristöissä. Turvallisuudesta pitääkin huolehtia mutta samalla miettiä, mikä on välttämätöntä.

Sillanpää soisi, että pihoilla olisi edelleen myös sellaista, mikä taipuisi monenlaiseen leikkiin: tiheitä pensaikkoja, isoja kiviä, vanhoja traktorinrenkaita.

”Mitä enemmän maailma on auki lapsille, sitä enemmän mahdollisuuksia heillä on toimia”, Sillanpää sanoo.

Päiväkotien sisällä lapsien käytettävissä oleva tila on muuttanut muotoaan. On tullut lapsilta suljettuja alueita, kuten keittiöt, joissa entisaikojen lastentarhalaiset vielä saivat pyöriä auttamassa tuttua keittäjää.

Lapsiryhmille tarkoitetut sisätilat olivat aiempien vuosikymmenien tarhoissa pienet. Ryhmät askartelivat pöydän ääressä aikuisen valvonnassa.

Samoihin aikoihin, kun päiväkotilaki säädettiin 1970-luvulla, tapahtui murros. Ryhmille alettiin rakentaa entistä laajempia kotialueita. Tarvittiin omaa tilaa päiväunille, kun useammat lapset olivat päiväkodissa koko päivän.

1980-luvun päiväkodeissa tehtiin hyvinkin erikoistuneita tiloja esimerkiksi vesi- tai hiekkaleikeille.

Tiloja suunniteltaessa piti myös miettiä, miltä ne näyttävät pienen ihmisen tasolta katsottuna ja lasten näkökulmasta.

Sillanpää mainitsee väitöskirjassaan esimerkkinä helsinkiläisen päiväkoti Pikkuprinssin, josta piti tulla esikuva muille helsinkiläisille päiväkodeille. Toinen vastaava esimerkki on Reima ja Raili Pietilän suunnittelema Taikurinhattu Porissa.

Näitä päiväkoteja suunnitellessa yritettiin mittailla ja katsoa hyvin tarkkaan, miltä kaikki näyttää pienen ihmisen korkeudelta katsottuna. Niinpä päiväkoteihin tehtiin esimerkiksi parvia ja suojaisia nurkkauksia, joissa lapset voivat rauhassa rakentaa jotain pitkäkestoista leikkiä.

”Nukkuhuoneessa on kylmä. Kaappisängyt on vedetty esiin ja alasängyn Petja potkii minua. En välitä, sillä tiedän, että ei se kauan jaksa. Satua on kiva kuunnella, mutta sitten on tylsää. En saa kuitenkaan nukuttua ja hiljaa pitää olla. Minulla on pissahätä.”

”Paras oli suurin pehmein palikoin varustettu huone. Niistä sai rakennettua majoja ja prinsessalinnoja. Huoneeseen pääsi aina muutama lapsi kerrallaan ja saimme leikkiä täysin keskenämme.”