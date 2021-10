Helsingin keskustaan rakennettu ”super­neuvola” valmistui – Tällainen on tuhansien lapsi­perheiden elämään vaikuttava uudistus

Uusi sadan ammattilaisen pyörittämä Kampin perhekeskus avaa ovensa Malminkadulla.

Helsingissä juhlitaan torstaina 7. lokakuuta uuden Kampin perhekeskuksen avajaisia.

Perhekeskuksia on Helsingissä ennestään kolme.

Nyt tilanne on kuitenkin sikäli erilainen, että uusi suurkeskus avataan aivan keskustaan. Sen asiakkaita ovat aivan Helsingin ytimessä asuvat noin 8 000 alle kouluikäistä lasta perheineen.

Perhekeskusten idea on koota saman katon alle lapsiperheille tarkoitettuja palveluja. Eri alojen ammattilaiset voivat näin helpommin tehdä töitä tiiminä, kysyä neuvoa toisiltaan ja ohjata perheen juuri kulloinkin tarvittavan ammattilaisen luo.

”Perheiden kannaltahan tässä suurin mahdollisuus on siinä, että heitä ei juoksuteta muualle apua hakemaan”, kuvailee perhepalvelujen johtaja Hanna Viitala.

Kampissa käytävillä on samoja piirroksia kuin muissakin perhekeskuksissa. Alvar Hakkarainen tuli äitinsä, suunnittelija Saara Hakkaraisen mukana tarkistamaan tiloja. Erityisesti imetykseen suunnitellussa tuolissa istuu perheiden erityispalvelujen päällikkö Terhi Tuominiemi-Lilja.

Kampin perhekeskus avataan Malminkadulle tiloihin, joissa on aiemmin ollut esimerkiksi vanhusten ja vammaisten palveluja, ja siis perinteisiä toimistohuoneita.

Talo on remontoitu täysin. Seinillä on puupintaa, hillittyjä pastellivärejä ja samoja iloisia piirrettyjä perheitä kuin Kallion perhekeskuksen käytävillä.

Kun HS vieraili tiloissa perjantaina, ne eivät vielä olleet aivan viimeistä piirtoa vaille valmiit. Sen kuitenkin näki jo, että Kampissa on pienissä yksityiskohdissa erityisesti mietitty sitä, miten lapset vanhempineen viihtyisivät.

Eläinten mukaan nimetyissä odotushuoneissa on esimerkiksi laaja valikoima taaperoita kiinnostavia kirkasvärisiä leluja, avattavia hoitopöytiä ja erityisesti imetykseen suunniteltuja tuoleja, joissa on helpompi rauhoittaa vauvaa keskittymään syömiseen.

Kampin käytävillä on puisia taaperoiden viihdekeskuksia, josta Alvar Hakkarainen heti innostuu. Vierellä Terhi Tuominiemi-Lilja.

Käytäviltä löytyy kahviautomaatteja, joista vanhemmat voivat ostaa kortilla juomista kahdellakymmenellä sentillä.

Sisääntulokerroksessa on myös perhekahvila, joka on tarkoitettu kohtaamispaikaksi ja myös erilaisten järjestöjen käyttöön. Sieltä löytyy lapsille sopivia astioita ja välineet ruuan lämmittämiseen.

Sisääntulokerroksessa toimii fysioterapia sekä suun terveydenhuollon vastaanotto, jossa tehdään tarkastuksia taaperoille ja leikki-ikäisille.

Avoimen neuvolan vastaanottohuone.

Pääoven lähellä on lisäksi avoin neuvola. Se ottaa toistaiseksi pandemian vuoksi vastaan ajanvarauksella, jos tarvitsee ylimääräistä neuvolan tukea ikäkausitarkastusten välissä. Pandemian jälkeen se alkaa toimia taas ilman ajanvarausta.

Kampin avoimeen neuvolaan usutetaan nyt varsinkin niitä perheitä, joilla on koronapandemian aikana jäänyt jokin rokotus välistä.

Toisesta kerroksesta taas löytyvät perheneuvola, neuvolapsykologi, puheterapia, toimintaterapia ja lapsiperheiden sosiaaliohjaus. Kellarikerroksessa on vielä lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöitä.

Alvin Hakkarainen käy kokeilemassa toimintaterapeutin huoneen puolapuita.

Tässä huoneessa voidaan tavata esimerkiksi neuvolapsykologia. Tuolissa istumassa Hanna Viitala, seisomassa Terhi Tuominiemi-Lilja.

Ylempiin kerroksiin on levittäytynyt myös varsinainen neuvola. Tavallisimpien yhden hengen vastaanottohuoneiden lisäksi Kampissa on useamman ammattilaisen yhteisvastaanottoihin taipuvia tiloja, joissa esimerkiksi lääkäri ja terveydenhoitaja voivat työskennellä rinnakkain.

Kuten muissakin uusissa sosiaali- ja terveyspalvelujen tiloissa, vastaanottohuoneiden lisäksi on erikseen konttoritilaa kirjallisiin töihin ja hiljaista tilaa luottamuksellisia puheluita varten. Kampissa on myös runsaasti tiloja erilaisille ryhmille.

Kamppiin muuttavat Viiskulman, Töölön ja Laakson neuvolat sekä lukuisia muita lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluita eri osoitteista keskustan alueella.

Entiseen tapaan helsinkiläinen voi itse valita, mihin neuvolaan hän haluaa hakeutua. Jos oma terveydenhoitaja on ollut töissä jossain kolmesta lopetettavasta neuvolasta, hänen vastaanotolleen pääsee nyt Kampissa.

Lauttasaaren neuvola on osa perhekeskusta, mutta sillä säilyy edelleen myös oma osoitteensa Lauttasaaren terveysaseman yhteydessä.

Kallion perhekeskuksessa muutaman metropysäkin päässä on edelleen Kamppia laajemmin erilaisia lapsiperheiden sosiaalipalveluita, jotka palvelevat koko keskustaa. Kallioon on myös keskitetty ruotsinkielisten perheiden palveluja, vaikka Kampistakin saa ruotsinkielisen terveydenhoitajan neuvolaan.

”Meidän ammattilaisemme tekevät paljon yhteistyötä muuallakin. Perhekeskuksissa se käy ketterämmin”, neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö Monica Lindberg.

On pienempi kynnys kysyä toiselta ammattilaiselta neuvoa, kun hän on tuttu ja tilat on suunniteltu tällaista yhteistyötä varten.

Perhekeskus tarjoaa myös laajempia aukioloaikoja kuin pienet neuvolat. Se palvelee arkisin kello 7–20.

Perhekahvilan tiloissa Terhi Tuominiemi-Lilja (vas.), Anna-Kaisa Tukiala, Monica Lindberg (taustalla), Saara ja Alvar Hakkarainen sekä Hanna Viitala.

Kampin keskus on tosiaan Helsingissä neljäs, eli tätä ennen avajaisia on vietetty Itäkadulla, Vuosaaressa ja Kalliossa. Kampin naapuriin rakennetaan lähitulevaisuudessa keskustan terveys- ja hyvinvointikeskus.

Haaga ja Malmi saavat mahdollisesti myöhemmin omat suuret keskuksensa, mutta Lauttasaaren kaltaisia pieniä satelliittineuvoloitakin jää edelleen toimimaan.

Koko Suomessa perhekeskukset ovat keskeisessä roolissa, kun sote-uudistuksessa mietitään uudelleen, miten perheiden palvelut käytännössä järjestetään.

Maisemia sisäpihan isoista ikkunoista.

Lue lisää: Täältä löydät lääkärin 2030: Kokosimme kartalle Helsingin suunnitellut jätti­keskukset ja lakkautettavat pienet terveys­asemat