”Tilanne on aivan kammottava” – Sunnuntaina päättyvät duumanvaalit herättävät pääkaupunkiseudulla asuvissa venäläisissä epätoivoa

HS kysyi kolmelta pääkaupunkiseudulla asuvalta venäläiseltä, mitä he ajattelevat viikonloppuna järjestettävistä duumanvaaleista. Vastauksista kuultaa syvä pettymys nykytilanteeseen.

Pietarista Helsinkiin seitsemän vuotta sitten muuttanut Erika Rustamova on kerännyt listan keinoista, joilla Putin ja muut valtaapitävät Venäjällä pyrkivät tukahduttamaan opposition ja pitämään vallan jatkossakin omissa käsissään.

Venäjällä alkoivat perjantaina parlamentti- ja aluevaalit, jotka jatkuvat sunnuntaille. Päähuomio on parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Duuma vastaa Suomen kansanedustuslaitosta.

HS kysyi pääkaupunkiseudulla asuvilta venäläisiltä, millaisia ajatuksia vaalit heissä herättävät.

Pietarista seitsemän vuotta sitten Helsinkiin muuttanut Erika Rustamova, 29, suhtautuu vaaleihin huomattavan skeptisesti.

Rustamova opiskelee Aalto-yliopistossa englanninkielisessä New Media Design and Production -maisteriohjelmassa. Hän kertoo seuraavansa hyvin aktiivisesti Venäjän poliittista tilannetta.

”Sehän on aivan kammottava. Olen listannut keinoja, joilla Putin ja muut valtaapitävät taistelevat oppositiota vastaan ja pyrkivät pitämään vallan itsellään”, hän kertoo puhelimitse.

Rustamovan mukaan yksi keinoista on kolmipäiväiset vaalit.

”Kun vaalit kestävät yhden päivän sijaan kolme päivää, huijaaminen on helpompaa. On esimerkiksi vaikeaa löytää tarpeeksi vaalitarkkailijoita kolmen päivän ajaksi, ja lisäksi valtio on koronaviruksen varjolla estänyt ulkopuolisia vaalitarkkailijoita saapumasta maahan.”

” Rustamova sanoo kuulleensa, että kannustus on valtion organisaatioissa saanut todella absurdeja muotoja.

Toinen keino on osittain käytössä oleva sähköinen äänestäminen.

”Siihen on syynsä, ettei sähköinen äänestäminen ole maailmalla ottanut tuulta alleen. Sähköinen järjestelmä mahdollistaa vaalivilpin. Venäjällä sähköiseen äänestämiseen kuitenkin kannustetaan.”

Rustamova sanoo kuulleensa, että kannustus on valtion organisaatioissa saanut todella absurdeja muotoja.

”Sähköisesti äänestäneille työntekijöille on ilmeisesti järjestetty arvontoja, joissa voi voittaa auton tai talon. Samalla työntekijät joutuvat pelkäämään, että työnantaja saa selville, miten he ovat äänestäneet.”

Äänestämistä vaikeutetaan Rustamovan mukaan myös niin, ettei monia oppositiohahmoja käytännössä pysty äänestämään meneillään olevien oikeusprosessien vuoksi. Lisäksi valtio antoi eläkeläisille lisärahaa hiukan ennen vaaleja.

”Sekin on yksi keino vaikuttaa vaalitulokseen.”

Rustamova aikoo silti itse äänestää.

”Ehdottomasti, vaikka joudunkin tekemään niin sähköisesti. Mutta jättämällä äänestämättä lisäisin valtapuolue Yhtenäisen Venäjän mahdollisuuksia voittaa.”

Myöskään Igor Ibadov, 28, ei suhtaudu vaaleihin kovin toiveikkaasti. Kymmenen vuotta sitten Kostamuksesta Suomeen muuttanut, nykyisin Espoossa asuva yrittäjä kuulostaa puhelimessa pettyneeltä.

”Eiliseen asti olin aidosti toiveikas”, hän sanoo.

Igor Ibadov kuvattuna Vuokatissa vuonna 2015.

”Venäjällä etenkin nuorten asenteet ovat muuttuneet viime vuosien aikana ihan valtavasti, enkä tunne enää ketään, joka kannattaisi Yhtenäinen Venäjä -puoluetta. Ajattelin, että vaalit voisivat tuoda positiivisen yllätyksen.”

Mutta sitten tuli perjantai, ensimmäinen vaalipäivä.

”Youtubeen alkoi virrata ihan tavallisten ihmisten lataamia videoita vaalivilpistä eri puolilta Venäjää. Videoiden perusteella näytti vahvasti siltä, ettei kukaan puutu tilanteisiin mitenkään.”

Silti myös Ibadov aikoo äänestää.

”Kuten viime vaaleissa, menen fyysisesti paikalle Venäjän suurlähetystöön. En halua äänestää sähköisesti.”

Helsingin yliopiston kielitieteen yliopiston­lehtori ja dosentti Mihail Kopotev, 47, on kenties vielä synkempi vaalitilanteen suhteen.

Kopotev on asunut Suomessa 20 vuotta. Hän on kotoisin Venäjän Petroskoista.

Mihail Kopotev kuvaa duumanvaaleja ”ennenkuulumattoman kauheiksi”.

”Nämä ovat varmasti hirveimmät vaalit Venäjällä ikinä”, hän sanoo.

Sen lisäksi, että vallanpitäjät ovat tehneet ja tekevät kaiken mahdollisen opposition tukahduttamiseksi, myös esimerkiksi yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt Google ja Apple sekä venäläisen Pavel Durovin perustama Telegram-viestipalvelu ovat mukana heittelemässä kapuloita opposition rattaisiin.

”Apple ja Google ovat estäneet Venäjällä asuvilta venäläisiltä pääsyn oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tukijoiden luomaan puhelinsovellukseen, jolla koordinoidaan protestiääniä. Lisäksi Telegram on sulkenut kaikki Navalnyihin ja hänen Älykäs äänestäminen -projektiinsa liittyvät botit.”

Älykäs äänestäminen on Navalnyin kehittämä projekti, jossa yhden hengen vaalipiireissä äänet keskitetään aina yhdelle Yhtenäisen Venäjän vastaehdokkaalle.

”Telegramin Pavel Durov on vieläpä henkilö, joka on aina avoimesti kritisoinut Putinia. Tilanne on todellakin ennenkuulumattoman kauhea.”

Myös Kopotev on silti menossa äänestämään.

”Kyllä. Suurlähetystöön.”