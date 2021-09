Suoraan terveysasemalle ei pidä mennä, vaan olla aina ensin yhteydessä ammattilaiseen puhelimitse tai verkon kautta.

Malmin terveysasemalla on otettu vastaan ja hoidettu koronaviruspotilaita sekä hengitystieoireista kärsiviä helsinkiläisiä.

Koronaviruspotilaiden ja hengitystieinfektion oireista kärsivien hoidon keskittäminen päättyy Helsingissä syyskuun lopussa.

Noin puolitoista vuotta palvelleet keskitetyt koronaterveysasemat Laaksossa ja Malmilla lopettavat toimintansa 30. syyskuuta. Hengitystieinfektion oireista kärsivien ja koronaviruspotilaiden hoito tapahtuu lokakuun alusta eteenpäin potilaiden omilla terveysasemilla.

Koronaterveysasemilla työskennelleet ammattilaiset sijoitetaan omille terveysasemilleen eri puolille kaupunkia. Koronaterveysasemien lakkauttaminen ei vaikuta henkilöstön määrään terveysasemilla.

Hengitystieinfektioiden hoito on pääasiassa kotihoitoa eikä yleensä vaadi terveydenhuollon ammattilaisen arviointia. Lieväoireisen ja riskiryhmiin kuulumattoman ei tarvitse mennä koronavirustestiin, jos hänet on rokotettu kahdesti tai hän on sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin edeltävien kuuden kuukauden aikana.

Jos on tarve hoitajan tai lääkärin arvioon, kannattaa Helsingin kaupungin mukaan ensin tehdä oirearvio omaolo.fi-sivustolla tai ottaa yhteyttä koronavirusneuvontaan tai omaan terveysasemaan.

”Hoidamme covid-19-tautia sairastavat ja kaikki muutkin asiakkaamme jatkossa yhtä hyvin kuin nytkin. Muutos on askel kohti normaalia pandemian jälkeistä aikaa”, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kaupungin tiedotteessa.

Lukkarisen mukaan keskitetyt koronaterveysasemat lopetetaan, koska helsinkiläisten rokotuskattavuus on hyvä kaikkien väestöryhmien, myös riskiryhmien, osalta. Epidemiatilanne on vakaa.

Lukkarinen painottaa tiedotteessa, että terveysasemilla on jatkossakin turvallista. Kaikilla terveysasemilla on aulatervehtijä, joka ohjaa asiakkaat eteenpäin.

Hän muistuttaa myös käyttämään varatut vastaanottoajat, jotta hoito ei pitkittyisi.