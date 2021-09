Helsingin joitain terveysasemia vaivaa kierre, jonka vuoksi lääkäreiden palkkaaminen on vaikeaa, sanoo Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Helsinki yrittää ratkoa pitkäaikaista lääkäripulaa sekä erillisellä, ulkoa ostettavalla rekrytointipalvelulla että sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöhallintoon nimetyllä työntekijällä, joka työskentelee konsulttina rekrytointia tekevien ylilääkäreiden tukena, tällä hetkellä osa-aikaisesti.

Helsingillä on ollut jo pitkään vaikeuksia houkutella töihin tarpeeksi lääkäreitä. Lääkäripula koettelee pahiten vain osaa terveysasemista, sanoo Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Näillä terveysasemille on jouduttu ikävään noidankehään, sillä lääkärit tietävät, että työmäärä on tietyissä paikoissa lääkäripulan vuoksi iso.

”Se on siis noidankehä: on vaikea saada yhtä tai kahta lääkäriä paikkaan, josta lääkärit tietävät, että työvoimaa puuttuu valmiiksi. Sitten taas paikkoihin, joissa lääkäritilanne on hyvä, on helpompi palkata uusia ihmisiä.”

”Lääkärit tuntevat paikat ja tietävät, että puutteita on. Silloin sellaiset paikat usein kierretään kaukaa”, Turpeinen sanoo.

Kroonisesta lääkärivajeesta kärsiviin yksiköihin pitäisi saada kerralla iso määrä uusia työntekijöitä ja korjata vaje kerralla.

Tällä hetkellä lääkärivaje on pahin Vuosaaren terveyskeskuksessa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Akuuteinta lääkärivajetta on hoidettu ostamalla väliaikaisesti lääkärityövoimaa yksityiseltä puolelta ostopalveluna.

Paikoitellen kiireettömän lääkärinvastaanottoajan saamisessa on ollut todella pitkiä viiveitä.

Kaupunki tehostaa nyt rekrytointia.

”Rekrytointi on kovaa työtä. Kun tekijöistä on selkeä vaje, ylilääkäreiden ja johtavien ylilääkäreiden täytyy olla koko ajan hereillä ja tarttua sopiviin henkilöihin, miettiä palkkausta ja myös räätälöidä työnkuvia erityisesti työajan suhteen. Meillä on paljon lääkäreitä, jotka eivät tee sataprosenttista työaikaa vaan ovat esimerkiksi osa-aikaisia”, Turpeinen sanoo.

Ulkoinen rekrytointiyritys puolestaan hakee Helsingin kaupungille lääkäreitä omia reittejään ja voi lähestyä sopivia ihmisiä suoraan.

Lisäksi kaupungin kanssa sovitaan erikseen esimerkiksi mainoskampanjoista isommissa lääkäritapahtumissa.

Lääkärit ovat kertoneet terveysasemien raskaasta työtaakasta ja kiireestä. Turpeisen mukaan tilannetta on yritetty kohentaa työnjakoa selkiyttämällä.

”Kaikki työ, mikä lääkäriltä voidaan siirtää pois, siirretään. Hoitajia on esimerkiksi koulutettu lääkkeiden määräämiseen, ja se vie osaltaan vähän lääkäreiden työtaakkaa pois.”

Lisäksi paikallisesti esihenkilön pitäisi vahtia, ettei kellään ole kohtuutonta työmäärää.

”Jos ajattelee vaikka Viiskulman terveysasemaa, jossa lääkäritilanne on aiemmin ollut hankala, niin sieltä on jopa jaettu potilaita toisille asemille, jotta työtaakka vähenisi”, Turpeinen sanoo.

Lisäksi kaupunki on pyrkinyt selkiyttämään toimintamallejaan. Lääkäri ei aina ole ensisijainen tavattava, vaan asiakas ohjautuu suoraan oikealle ammattilaiselle, Turpeinen sanoo.

Sitten on palkka. Sen täytyy Turpeisen mukaan olla kunnossa.

”Meillä on palkkakehitysohjelma, jolla pyritään saamaan sellainen perustaso, ettei se ainakaan jää jälkeen naapureista. Siinä on edelleen korjattavaa, ja se täytyy saada kuntoon, jotta olisimme samalla lähtöviivalla muiden kanssa.”

