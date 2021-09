Kaivopuiston ”linnoista” tulee myyntiin asuntoja ani harvoin – Nyt 1800-luvun huvilassa on myynnissä poikkeuksellinen asunto

Suojellun rakennuksen naapurissa ovat Mannerheim-museo ja Cygnaeuksen galleria.

Kallion reunalla Helsingin Kaivopuistossa Luotoa vastapäätä on myytävänä pala historiaa: asunto vuonna 1843 rakennetusta linnamaisesta kerrostalosta, josta ei ole myyty huoneistoja yli 30 vuoteen.

Oikotiellä julkaistun myynti-ilmoituksen mukaan asunto on ”todella uniikki”. Vastaavantyyppisiä asuntoja näkee myynnissä ani harvoin.

Mannerheim-museon ja Cygnaeuksen gallerian naapurissa oleva Villa Kalliolinna on yksi harvoista Kaivopuiston säilyneistä huvilarakennuksista.

Vanhin on Villa Kleineh eli Adlercreutzin talo, joka toimii nykyisin Alankomaiden suurlähettilään virka-asuntona.

Kivihuvilan on piirtänyt saksalainen arkkitehti Ernst Lohrmann.

Asunnon alkuperäiset takat toimivat. KUVA: OIKOTIE

Kohdetta välittävän kiinteistönvälitystoimisto Takio Lkv:n Tia Silvánin mukaan talon rakennutti aikoinaan tietokirjailija ja Ullanlinnan kylpylän johtaja Frans Johan Rabbe.

Kylpylä oli suosittu lomakohde erityisesti venäläisen yläluokan keskuudessa. Venäjän keisari Nikolai I oli näet asettanut venäläiselle aatelistolle matkustuskiellon, joka esti kaukaisemmat kylpylämatkat Keski-Eurooppaan.

” ”Villa Kalliolinna on yksi harvoista Kaivopuiston säilyneistä huvilarakennuksista.”

Kylpyläelämä ei kuitenkaan kukoistanut Helsingin paraatipaikalla kovin kauan: Carl Ludvig Engelin suunnitteleman ja vuonna 1838 avatun kylpylän toiminta loppui jo 1800-luvun lopulla.

Kylpylämatkailijoita karkottivat niin koleraepidemia, venäläisten matkustuskiellon poistuminen kuin Krimin sota.

Rakennus on sittemmin kokenut monia vaiheita ja omistajia.

Nyt myynnissä on kolmekerroksisen huvilan maan tason huoneisto. Asuntoon on sisäänkäynti suoraan pihalta, jonne neliönmuotoiset ruutuikkunat avautuvat.

Asunto on poikkeuksellinen historiansa ja harvinaisuutensa tähden. Lisäksi huvilaa ympäröivä piha ja merenrantanäkymät ovat harvinaislaatuiset jopa Etelä-Helsingissä.

Runsaan sadan neliön asunnosta pyydetään 1,3 miljoonaa euroa. Neliöhinta on vajaat 12 150 euroa. Huoneisto on kooltaan yli sata neliötä ja siinä on kolme huonetta ja keittiö.

Silván kertoo, että asuntoa on jo ehtinyt käydä katsomassa kymmeniä ihmisiä. Keitä historiallisen asunnon uudet asukkaat mahdolliset ovat?

”Sanoisin, että liikutaan akateemisissa pariskunnissa. Selkeästi erottuvat lääkärit ja juristit. Lisäksi on ollut joitakin lapsiperheitä, joita viehättää näkymä pihalle. Se on harvinaista tällä postinumeroalueella”, Silván sanoo.

Viimeksi asunto on ollut vuokralla.

Villa Kalliolinna on suojeltu kohde. Sr-1-suojelumerkintä kieltää purkamasta rakennusta ja tekemästä muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.

Asuntoon on suora sisäänkäynti pihalta. KUVA: OIKOTIE

Mannerheimin museon ja Kalliolinnan lisäksi muita Kaivopuiston huviloista on säilynyt myös museona toimiva professori ja taiteentukija Fredrik Cygnaeuksen huvila vuodelta1869.