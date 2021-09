Poliisin mukaan uhreille ei ole maksettu kunnollista palkkaa ja työnantajat ovat muun muassa päättäneet heidän asumisestaan.

Helsingin poliisilla on tutkittavana ravintolatoimintaan liittyvä työperäinen ihmiskaupparikosepäily.

Poliisi epäilee ihmiskaupasta kahta henkilöä, jotka toimivat toimivat yrittäjinä nepalilaisessa ravintolassa Helsingissä. Rikosten epäillään jatkuneen vuosien ajan.

Poliisi tutkii rikoksia kahden uhrin osalta ihmiskauppana ja kahden muun osalta työperäisenä kiskontana.

”Tämä on hyvin tyypillinen etnisiin ravintoloihin liittyvä työperäinen ihmiskauppajuttu. Uhreilla on erilaisia taustoja, osa on rekrytty Suomesta ja osa lähtömaista”, kertoo tutkinnanjohtaja Pekka Hätönen.

HS on kertonut nepalilaisten ravintoloiden synkistä oloista ja ihmiskaupparikoksista aiemmin laajoissa artikkeleissa.

Lue lisää: Suomalaisten suosimilla nepalilaisilla ravintoloilla on synkkä puoli. HS:n selvityksen perusteella ravintoloissa tapahtuu laajaa ja systemaattista työntekijöiden hyväksikäyttöä.

Lue lisää: Suomen nepalilaisissa ravintoloissa esiintyy laajaa kokkien hyväksikäyttöä. HS selvitti, miten heikosti virkavalta puuttuu ihmiskauppaan.

Ihmiskauppana tutkittavien rikosepäilyjen osalta uhrien elämää on Hätösen mukaan kontrolloitu hyvin tarkkaan.

”Kahden osalta kyse on laajemmasta määräysvaltaan ottamisesta. On määrätty missä asutaan ja miten saa viettää vapaa-aikaansa.”

Hätösen mukaan työntekijöiden palkkoja on myös jätetty maksamatta. Tästä syystä poliisi on kohdistanut epäiltyihin vakuustakavarikkoja, joilla pyritään turvaamaan mahdolliset jälkikäteiset korvaukset uhreille.

Rikoskokonaisuuden esitutkinta on loppusuoralla ja se on tarkoitus siirtää syyttäjälle syksyn aikana.